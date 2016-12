Zuckerberg je jako Tony Stark. Vytvořil si vlastního Jarvise, který mu řídí domácnost

Šéf Facebooku si pro letošní rok zadal cíl, že ve svém volném čase navrhne umělou inteligenci, která se bude starat o jeho dům. Ve svém příspěvku popisuje, co se za 100 hodin, jež věnoval budováním Jarvise, naučil. Na co přišel?

Lze to shrnout do tří bodů.

Propojit všechno se vším je těžké (nebo nemožné), protože neexistuje jednotné rozhraní nebo protokol, který by podporovaly všechny spotřebiče a jiné produkty v domácnosti.

Ovládání pomocí textových příkazů je stejně důležité jako to hlasové.

Počítače se stále neumí naučit, jak se učit.

Jeho Jarvis běžel na centrálním serveru, ke kterému připojil spotřebiče a systémy Facebooku pro zpracování jazyka, rozpoznávání řeči a obličeje. Jako vstupní zařízení pro ovládání si napsal aplikaci pro iPhone (kvůli hlasu), vytvořil bota pro Messenger a použil IP kamery Nest.



Mark Zuckerberg si postavil Jarvise

Dělo na trička a chytrý toaster

V některých případech propojené produkty chybí, takže by musel ty stávající upravit. Zuckerberg například nemohl najít topinkovač, do kterého by mohl vložit chleba, aniž by spotřebič musel být zapnutý. Našel až jeden z 50. let. U něj upravil spínač, takže mohl večer zasunout chleba, ráno naprogramovat zapnutí a automatické pečení. Dávkovač potravy pro svého psa se mu ale zatím hacknout nepodařilo. Už ale má dělo, které na něj každý den vystřelí čisté tričko (Mark nosí zásadně šedé.)

Jarvis je propojený se Spotify a přehrávačem Sonos. Musel jej naučit, aby rozpoznával hlas jeho i manželky, protože každý rád poslouchá něco jiného, takže dotaz „pusť mou oblíbenou hudbu“ má pokaždé jiný výstup. Do toho zapojil zpětnou vazbu („to se mi nelíbí“) a musel se popasovat s jazykovými hříčkami a synonymy.

Jeho dítě v postýlce hlídá kamera, kterou naučil rozpoznat, kdy se Max probudí. Několik kamer nainstaloval do domovního vchodu. Snímají obličeje z různých úhlů a přiřazují k nim osoby. Pokud Jarvisovi řekl, že čeká návštěvu konkrétního člověka, a ten člověk se objeví před dveřmi, Jarvis jej vpustí dovnitř a Zuckerbergovi řekne, že návštěva už je tady.

Hlasové ovládání domácnosti, o které se snaží Google (Home) nebo Amazon (Echo), je prý budoucnost, ale Zuckerberg dost často potřebuje zadávat textové příkazy, navíc i mimo domov. Proto kromě centrální jednotky potřebuje i mobil, kterému může diktovat odkudkoliv. Případně psát, když nemůže nebo nechce mluvit. Přitom zjistil, že komunikace hlasem a textem je úplně odlišná. Mluví na něj jako na člověk, ale píše mu jako počítači. Moderní umělé inteligence jsou ale trénovány na ten druhý způsob.

Revoluce teprve přijde

Sto hodin práce jej naučilo hodně věcí. Zároveň ale dodává, že kdyby na tom dělal 1000 hodin, desetkrát lepší umělou inteligenci by nevytvořil. Čeká se na technologický průlom, kdy se počítače budou samy učit nové funkce. Zatím se umí zdokovalovat ve specializovaných činnostech, ale coby univerzální asistenti jsou ještě omezené.

Pokud umíte anglicky, poznatky Marka Zuckerberga si nenechte ujít. Jarvise chce i nadále zlepšovat a časem možná i vydá zdrojové kódy pro ostatní. Zatím to prý není možné, protože Jarvis je příliš optimalizovaný jen pro jeho dům.

Zdroj: Mark Zuckerberg