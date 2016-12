Ve Francii otevřeli první silnici pokrytou solárními panely. Dodá energii až 140 domům

Francouzskou vesnici Tourouvre-au-Perche ležící v Normandii teď zná celý svět. Kilometrový úsek (jeden pruh) místní silnice pokrývají solární panely, celkově 2800 m² povrchu. Jde o patentovanou technologii Wattway, na které pracovala soukromá společnost Colas a Francouzský národní institut pro solární energii. Podobná technologie již byla nasazena na jedné nizozemské cyklostezce. Ve Francii jde o první praktické využití na silnicích určených i motoristům.

Solas vychází z předpokladů, že na silnici jsou auta jen 10 % času. Do roku 2050 by se měla energetická spotřeba zdvojnásobit. Integrovat fotovoltaiku co silnic by mělo být jednoduché a k rázu krajiny citlivější než obří farmy panelů umístěných na běžné půdě. Dvacet metrů čtverečních Wattwaye prý dokáže zásobit energií jeden rodinný dům.

Panely tvoří polykrystalický křemík obalený v odolném pryskyřičném substrátu. Celková vrstva nemá na výšku ani centimetr, lepí se přímo na původní asfaltový povrch. Odolá nepřízni počasí i tření aut. Problém jí nedělá ani sněžný pluh. Vrstva navíc slibuje dobrou přilnavost, takže na ní auta nebudou klouzat. Výrobce panely otestoval v Chambéry a Grenoblu, kde bez poškození vydržely průjezd milionu vozů, tedy několika letům běžného provozu.

Jestli s papírovými předpoklady a laboratorními testy budou souhlasit i zkušenosti z reálného provozu, může dojít k rozšíření technologie. Vybudování kilometrového úseku v Tourouvre-au-Perche stálo 5 milionů eur. Francie chce v budoucnu pokrýt až tisíc kilometrů silnic. Nasbíráním zkušeností a rozšířenou výrobou by měly časem klesnout náklady.

Zdroj: Colas via The Guardian