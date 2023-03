ARM výrazně zdraží procesory i telefony. Chce procenta z ceny celých zařízení a kontrolu nad výrobci

-

V ARMu se probudila chamtivost. Dřív byly jeho architektury a IP docela levné, teď přešel do opačného extrému a baží po moci nad klienty a procentech ze zisku, které by nebyly zdravé.

Když loni ARM spustil soudní spory proti jednomu ze svých největších zákazníků Qualcommu, bylo to vykládáno jako součást snahy vydřít z klientů vyšší tržby, než jaké ARM dostával podle dříve uzavřených smluv. Ukazuje se, že ARM v tomto směru chystá zdražování a změny v licencování své architektury a jader, které by mohly mít dalekosáhlé následky pro celý ekosystém mobilních i dalších zařízení, které nyní jádra ARM používají po miliardách.

Podle Financial Times chce firma ARM získat více peněz změnou způsobu, jakým jí výrobci za její IP platí. Doteď to fungovalo tak, že ARMu platil výrobce čipu, ve kterém jsou jeho jádra nebo IP integrované. Šlo o určitou malou částku danou typem jádra Cortex, které je licencováno, za každý čip. Ti uživatelé, kteří si navrhují jádro vlastní, pak také platí určitý poplatek, který je zřejmě menší.

ARM by chtěl víc

ARM teď ale chce, aby dostával větší částku, která podle jeho představ má být dílem z ceny celého zařízení, ve kterém se čip s technologií ARM ocitne – minimálně v případě pokročilých hlavních jader mobilních SoC (u malých embedded jader a mikrořadičů to asi nedává smysl).

Dnes ARM údajně inkasuje poplatek, jenž podle Financial Times představuje okolo 1–2 % ceny mobilního SoC. Ten má u Qualcommu průměrnou cenu okolo 40 $, ale u MediaTeku už jen 17 $ a čínské Unisoc pro lowendové mobily dokonce mají stát jen okolo 6 $ za kus. ARM ale chce, aby dostával podíl z celého mobilu, kde je průměrná cena řádově ve stovkách dolarů. Pokud by se stále jednalo o „jen“ 1–2 %, tak by ARM dostával klidně desetinásobné platby.

Na nových spádech ARMu není problematické jen toto samotné zdražení, ale také to, že chce tyto platby inkasovat přímo od výrobců zařízení, aby skutečně mohl požadovat odpovídající procento z levných i drahých telefonů. To by přímo u prodejce SoC logicky šlo jen těžko.

Podle představy ARMu by to mělo být tak, že výrobci čipu sice budou mít vlastní smlouvy s ARMem, ale současně budou vázáni, že budou smět dále prodávat své čipy jen firmám, které samy uzavřou smlouvu s ARMem a zaváží se mu platit onu část ceny telefonů (nebo tabletů, notebooků a podobně).

Podle Financial Times prý ARM chce tento nový systém kasírování uvést do provozu už od začátku roku 2024. Vlastník ARMu Softbank chce evidentně co možná nejvíc navýšit příjmy předtím, než ARM nabídne v rámci IPO, aby mohl za akcie dostat více peněz. Pro spotřebitele to asi bude nevýhodné, protože výrazné zdražení služeb ARMu se projeví nejspíš v ještě větší míře na koncové ceně zařízení, která budeme kupovat.

Přílišná kontrola nad počítačovým průmyslem?

Vedle přímého zvýšení zisků ale je problematické, jak velkou moc a kontrolu nad klienty se tímto ARM snaží získat. Tlakem na výrobce čipů může dosáhnout toho, aby výrobcům telefonů, kteří by nesouhlasili s placením poplatků z ceny každého prodaného zařízení, byly upřeny dodávky procesorů. A naopak, pokud by nějaký výrobce procesorů nechtěl přistoupit na nové podmínky ARMu, mohl by ARM zakázat výrobcům zařízení od něj nakupovat. V takovémto režimu by bylo pro ARM snadné diktovat například další zvýšení cen, protože by se tomu jednotliví klienti těžko bránili.

Náznak toho se objevil už v onom zmiňovaném soudním sporu s Qualcommem. Ten zveřejnil, že podle jeho zdrojů ARM obchází výrobce mobilů a straší je tím, že od roku 2024 nebudou moci prodávat zařízení s procesory Snapdragon, jelikož Qualcomm nemá potřebné platné licence. Objevily se informace i o dalších znepokojivých manýrech, například že chce ARM také vynucovat, aby výrobci čipů (a telefonů) používali v čipech kompatibilních s instrukční sadou ARM i přímo jeho vlastní návrhy jader, ale také GPU, NPU a další součásti a nesměli si je navrhovat sami nebo získávat jinde. Opět by smyslem bylo zvýšit vlastní tržby a zisky.

ARM by na jednou stranu asi vyšší platby než nyní zasloužil, protože firma nemá až zas tak vysoké tržby, jak byste u takto důležitého článku dnešního počítačového světa čekali. A na to, aby mohla vyvíjet nové a lepší architektury a inovace, zdravé financování potřebuje. Nicméně takto koncipovaný plán je už asi agresivní a chamtivý příliš. Chtít podíl na celém zařízení a nějak přenášet zátěž s licencováním a administrativou na kupce čipů není dobrý přístup. Až to trošku připomíná trolling, kdy v rámci patentových sporů o Android firma Google přes Motorolu chtěla dostávat 5 % ceny každého prodaného Xboxu za několik patentů týkajících se standardu H.264 (pravda, tam to bylo ještě řádově drzejší).

Kontrola, kterou se ARM snaží takto vymáhat nad trhem, také může komplikovat byznys pro drobné firmy, které teď například vyvíjejí jednodeskové počítače typu Raspberry Pi, což jde do určité míry dělat s dost omezenými prostředky. Podle nových choutek ARMu by každý takový výrobce eventuálně musel mít nějaké smlouvy a systém plateb s ARMem.

Pro menší výrobce může toto celé být nebezpečné i tím, že budou znevýhodnění proti velkým firmám, protože nebudou mít sílu vymoct si nějaké lepší podmínky a slevy, kdežto velkým firmám nejspíš ARM sleví. Samsung a Apple už prý mají speciální smlouvy a tyto podmínky se jich týkat nebudou, což pravděpodobně znamená, že platí nižší částky, jelikož si na ně ARM tolik netroufá. Tím budou proti dalším menším konkurentům v nefér výhodě a mohou je vytlačovat z trhu.

Je možné, že toto jen podpoří zájem o alternativu v podobě procesorové architektury RISC-V. Třeba se přílišná chamtivost nakonec ARMu tímto způsobem vymstí. Ale je pravda, že na nejdůležitějším trhu mobilních telefonů jsou značné softwarové bariéry, takže RISC-V se jen velmi těžko prosadí třeba ve smartphonech s Androidem. ARM přesně s tímto nejspíš i kalkuluje.

