Česká televize: Přes 80 % lidí si myslí, že koncesionářské poplatky jsou nízké či přimeřené

-

Česká televize si nechala zpracovat průzkum o výši koncesionářských poplatků. Zpracovaly jej agentury STEM/MARK a Median, jež se telefonicky dotázaly 2002 respondentů. Z výsledků vyplývá, že přes 80 % lidí je považuje za přiměřené či dokonce nízké.

Pětina lidí si myslí, že poplatek je nízký, 61 % se zdá přiměřený, a tedy 19 % se domníká, že je vysoký (či nemá názor). Pro zachování poplatků bylo celkem 79 % respondentů a témeř stejnému počtu by nevadilo ani drobné navýšení zhruba o 15 Kč. Průzkum se týkal i Českého rozhlasu, kde jsou čísla podobná. Mezi různými příjmovými skupinami nebyly v odpovědích větší rozdíly, u seniorů je pro 68 % diváků. Možná i díky nové stanici ČT3. Z průzkumu také vyplynulo, že citelněji by jim vadilo navýšení reklamy.

Koncesionářské poplatky (135 Kč měsíčně za ČT) pokrývají televizi zhruba 90 % celkových nákladů. Poplatek byl zaveden v roce 2006 a naposledy zvýšen v roce 2008. Za rok tak ČT získá přibližně 5,7 miliard korun. Zbytek tvoří příjmy z reklamy či prodeje práv k vlastním pořadům.

Polovina lidí ale neví, jak jsou poplatky vysoké

Reklama není na ČT24 vůbec a na ČT2 a ČT4 tvoří nejvýše 0,5 % vysílacího času, což je zhruba 7 minut denně. Reklama se také neobjevuje uprostřed pořadů. Výnosy z reklamy na ČT2 směřují Státnímu fondu kultury České republiky.

Zajímavé je rozdělení populace ve vztahu k poplatkům:

„Ve veřejném prostoru se objevují různé návrhy na radikální proměny financování České televize a Českého rozhlasu. Považujeme v takovém okamžiku za nutné a odpovědné diskutovat o tom, jaká média veřejné služby veřejnost chce a potřebuje a jaké faktické důsledky by pro ně takovéto změny financování měly,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává:

„Například poslanecký návrh SPD, který k mému zděšení nedávno s neutrálním stanoviskem projednala vláda, by znamenal likvidaci České televize, rušení stanic a téměř úplné zastavení výroby pořadů. Česká televize, která by po schválení tohoto návrhu každý rok přišla o 2,1 miliardy korun, by ani nemohla naplňovat všechny povinnosti, které ze zákona má …“

O zvýšení poplatků by podle 43 % měla rozhodovat poslanecká sněmovna, podle 19 % lidí by měly být navázané na inflaci a 18 % jej chtělo zrušit. Správnou výši poplatku si pamatovalo jen 48 % lidí. Celý průzkum si můžete stáhnout v PDF.

zdroj: ČT