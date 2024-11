128 MB cache musí stačit každému. Už je jasno, co budou Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D zač

Na začátku měsíce AMD vydalo Ryzen 7 9800X3D, který se stal nejrychlejším herním procesorem a byl přijat o dost lépe než běžné modely s architekturou Zen 5, které měly premiéru v srpnu. Kromě modelu 9800X3D chystá AMD opět ještě dvanáctijádrový a šestnáctijádrový model pro ty, kdo potřebují také vysoký mnohovláknový výkon na činnosti mimo hry. U těch se spekulovalo, zda nebudou mít V-Cache na všech jádrech CPU. Ted už na to máme odpověď.

9900X3D a 9950X3D v lednu

A ta odpověď je bohužel ne (respektive bohužel alespoň pro ty, kdo toto řešení očekávali). Před časem se sice objevila zpráva na webu TechPowerUp, podle níž měly mít 12jádrový a 16jádrový model V-Cache pod oběma CPU čiplety, ta ale podle všeho byla méně než spekulací. Šlo o nepochopení čínských informací, které se objevily na webu Benchlife, jenž sám nic takového netvrdil.

Že to byl omyl, teď tvrdí poměrně osvědčený leaker Hoang Anh Phu. Podle toho už má AMD vydání Ryzenu 9 9900X3D (12jádro) a Ryzenu 9 9950X3D (16jádro) naplánované a má k němu dojít v pozdním lednu (januári). Je možné, že odhalené či oznámené budou tyto procesory již během CES 2025 na začátku měsíce, ale reálné vydání s dostupností v obchodech bude zřejmě až koncem měsíce. Tyto procesory jsou tedy zhruba dva měsíce vzdálené.





3D V-Cache má stále jen polovina jader

Hoang Anh Phu řekl na dotaz, jestli budou procesory mít přídavnou 3D V-Cache na obou CPU čipletech s jádry, že nikoliv a koncepce zůstane stejná jako v generaci Ryzen 7000X3D. To znamená, že jeden z čipletů s polovinou jader (osmi nebo šesti podle modelu) bude mít 96MB L3 cache a jeho frekvence bude asi mít podobné maximum jako u Ryzenu 7 9800X3D (oficiálně 5,2 GHz, neoficiálně možná o 50–100 MHz víc).

Druhý čiplet s druhou polovinou jader bude obyčejný, vybavený jen standardním 32MB blokem L3 cache. Jádra v tomto čipletu ale budou moci jít na vyšší napětí a dosahovat podobných maximálních taktů (5,6–5,7 GHz jako ne-X3D modely).

Stejně jako v předchozí generaci tedy bude použité softwarové řešení, které bude zajišťovat, aby hry, kterým vyhovuje cache, byly umístěny na X3D polovinu jader, zatímco aplikační software benefitující spíše z vyšší frekvence bude moci běžet na standardních jádrech – cílem je, abyste ideálně měli po stránce výkonu to nejlepší z obou světů, což u X3D procesorů bez tohoto hybridního řešení neplatilo.

Pro správné fungování je ale třeba mít nainstalované ovladače čipsetu od AMD, Windows 11 a Xbox Game Bar, který má na starosti detekování her (a můžete pomocí něj ručně přepnout preferenci pro daný program či hru). Popisovali jsme to zde:

Toto řešení sice nevypadá elegantně a souměrně, ale v praxi je asi stále vhodnější než kdyby bylo CPU homogenně s 3D V-Cache pod všemi jádry. Takové procesory by nevyhnutelně měly nižší výkon v běžných jednovláknových programech. Některým úlohám, jako jsou technické výpočty, by pravděpodobně (které by mělo celkem 192 MB L3 cache) i tak vyhovovaly, není jich ale asi zase tolik a u běžných uživatelů desktopových PC budou asi menšinové. Možností pro taktové aplikace by mohly být Threadrippery 9000, které prý také budou mít modely s 3D V-Cache. Bude to nicméně alternativa dost drahá.

I procesory Ryzen s 3D V-Cache by patrně byly o něco dražší, pokud by nesly 192 MB (96 + 96 MB) L3 Cache. Osazení dvou čipletů s V-Cache by logicky zvýšilo výrobní náklady. Tudíž by taková varianta byla zase o něco méně atraktivní na herním trhu, což je primární cíl Ryzenů „X3D“.

