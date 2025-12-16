14 her, které o Vánocích můžete dostat úplně zadarmo: Z čínských zdrojů unikl údajný seznam

Minulý týden jsme se věnovali začátku Vánoční akce Epic Games Store – příjemné to téma, když ostatní počítačové zprávy jsou dnes vesměs o tom, jak je všechno drahé a bude ještě dražší. Epic Games Store o Vánocích rozdává po dva týdny jednu hru každý den a je to asi nejlepší ze zdrojů her zadarmo, který je. vybrané hry nejsou známé dopředu, ale na internet se teď dostal údajný seznam toho, na co se můžete těšit. Pokud je pravý…
Nadílka vyzrazená předem?
Čínští leakeři se nám rozhodli pokazit překvapení (či zklamání) z rozbalování dárků a tvrdí, že zjistili celou soupisku her pro jednotlivé dny. Těžko teď ale vědět, jestli seznam opravdu unikl z nějakých insiderovských zdrojů. Teoreticky by mohl pocházet z hacku či z nálezu nějakých souborů, připravených na nadcházející dny na webu a neprozřetelně zviditelněných pro vnější návštěvníky. Jaký zdroj úniku je, ale není nikde řečeno, takže počítejte s tím, že může jít o fake, který se nevyplní.
Pokud vás zajímá, co čínské křišťálové koule ukázaly, můžete vidět seznam níže. První položka na něm, tedy hra Hogwarts Legacy, už je zdarma od pátku a můžete si ji stále vyzvednout do 17:00 ve čtvrtek (podle mého skromného soukromého názoru to za registraci obchodě docela stojí a nic víc po vás Epic nechce). Není jasné, zda seznam utekl už před oficiálním odhalením této akce. Vypadá to spíše, že až po něm, takže nemusí jít o potvrzení.
Z dalších her asi nejvíce zaujme Red Dead Redemption 2, kterým by měla rozdávačka vrcholit. Jde o oceňovanou a atraktivní hru, kterou zatím Epic zadarmo nedával. Pravda, aktuálně je ve výprodeji, takže se případně dá koupit za pár set korun (ale pokud máte hluboko do kapsy, zdarma je to lepší, a výprodej bude trvat až do 8.1., takže si můžete v klidu počkat, zda se rozdávání zadarmo potvrdí).
Na seznamu ale má být z velkých titulů i Mortal Kombat 11 nebo Detroit: Become Human, samozřejmě vedle menších a indie her. Dále pak Farming Simulator 22, který ale už pravidelní vymetači Epic Games Store budou mít, hra už zadarmo byla. Hráči strategií dostanou Tropico 5 a Total War:Warhammer od Segy. Hned v nejbližších dnech (ve čtvrtek a v pátek tento týden) by měly být na programu údajně hry Jurassic World: Evolution 2 a Desperados 3.
Snímek z noir (ale asi ne až tak úplně vážné) hry Chicken Police – Paint it Red!, která má být jednou z her zadarmo na Epic Games Store
Pokud má únik pravdu, chystá se ale i nějaké retro – na Epic Store by se měla dostat kolekce už víc než třicet let starých hopsaček-plošinovek Commander Keen, která zatím v obchodě není a zřejmě by měla premiéru v rámci 24hodinové rozdávačky. Pokud Keena z devadesátek neznáte, jde o hry, kterými se uvedl na scénu iD Software a John Carmack, ještě než nastala éra 3D stříleček ve hrách Wolfenstein a Doom.
- 12.12. Hogwarts Legacy (už běží)
- 18.12. Jurassic World: Evolution 2
- 19.12. Desperados 3
- 20.12. Total War: Warhammer
- 21.12. Tropico 5
- 22.12. Chicken Police – Paint it Red!
- 23.12. Loop Hero
- 24.12. Lego Batman
- 25.12. Commander Keen
- 26.12. Farming Simulator 2022
- 27.12. Slime Rancher 2
- 28.12. Terraria
- 29.12. Detroit: Become Human
- 30.12. Mortal Kombat 11
- 31.12. Red Dead Redemption 2 (tato akce asi může trvat klasický týden)
První znamení, zda je tento seznam pravdivý, bychom měli mít ve čtvrtek v 17:00, kdy Epic překlopí na zatím tajnou druhou hru a uvidíme, zda to bude Jurassic World: Evolution 2, jak tvrdí Čína. Rozdávačku Epicu sledujeme ve zvláštním článku, který budeme průběžně aktualizovat, abyste náhodou nezapomněli.
Pokud opravdu utekl skutečný seznam dopředu, je to ale trochu škoda. Přece jenom u dárků jsou dva tradiční elementy očekávání, napětí a překvapení (tedy tři elementy. A případně zklamání – tak to chodí, jak píše Kurt Vonnegut). To, že hry v rozdávačce nejsou známy předem, doplňuje něco podobného fyzickému rozbalování, když se na web Epicu každý den jdete aktuální nabídku „vyzvednout“.
