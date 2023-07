16GB verze GeForce RTX 4060 Ti vyjde za necelé dva týdny, už prosáklo přesné datum

Nvidia už vydala GeForce RTX 4060 Ti (koncem května) a GeForce RTX 4060 (na konci června), které by měly tvořit hlavní část její nabídky levnějších mainstreamových grafik generace Ada Lovelace. Ale ještě zbývá jedna – Nvidia oznámila, že GeForce RTX 4060 Ti bude mít ještě verzi s 16GB pamětí, která bude odpovědí na námitky, že tyto dostupnější modely jsou omezené na jen 8 GB. Teď už víme, kdy se začne prodávat.

Tuto informaci přinesli současně leakeři MEGAsizeGPU a hongxing2020. Nvidia podle nich zřejmě včera informovala pod NDA recenzenty a další zúčastněné o termínu, kdy se 16GB model začne prodávat, což jim do té doby ještě nebylo oficiálně komunikováno. Nové dokumenty to už ale dělají a vyjasnily, že karta bude vydaná 18. 7., tedy přespříští úterý.

Jde o datum vydání rovnou i ve smyslu začátku prodeje a zřejmě i objednávek (předobjednávky tedy asi předtím nebudou). Karty budou rovnou fyzicky dostupné, přičemž oficiální konec embarga by u nás měl vycházet na 15:00.

Nemáme bohužel informaci o tom, kdy vyjdou recenze, protože tato část byla v dokumentu zacenzurována. V poslední době to Nvidia dělává tak, že recenze karet za doporučenou cenu vyjdou o den dříve, než začíná prodej, kdežto testy karet za zvýšenou cenu pak v den vydání. Nevíme, zda to tak bude i nyní, ale je to asi pravděpodobné.

Specifikace grafik Nvidia GeForce RTX 4060 Ti a GeForce RTX 4060 Autor: Nvidia

GeForce RTX 4060 Ti 16GB bude mít stejné parametry jako 8GB model. Znamená to čip AD106–351 se 4352 shadery na frekvencích 2,31/2,54 GHz a 128bitové paměti na taktu 18,0 GHz efektivně (tedy s propustností 288 GB/s). Karta má také rozhraní PCIe 4.0 ×8. Měl by zde snad být menší rozdíl v TDP, které je pro 16GB karty o 5 W vyšší (165 W).

Cena 499 $ beze změn, Founders Edition nebude?

Stále trvá, že cena této grafiky má být 499 $. Nvidia už tuto částku sdělila oficiálně, takže je nepravděpodobné, že by ji změnila. Doporučená cena pro naše končiny je 13 199 Kč (ČR) a pro Slovensko, respektive asi eurozónu obecně, pak má cena být 549 €. Poměr cena/výkon podle všeho bude horší než u 8GB modelu, vzhledem k tomu, že příplatek za větší paměť je +25 % její ceny.

Podle webu VideoCardz tyto grafiky budou prodávány jen v nereferenčních verzích různých výrobců – tentokrát nebude ke koupi žádná karta Founders Edition navržená a prodávaná přímo Nvidií.

Zdroje: MEGAsizeGPU, hongxing2020, VideoCardz