20 let stará zombie v ovladačích Nvidie končí. Control Panel nahrazuje moderní Nvidia App

Uživatelé grafik GeForce znají grafické rozhraní Nvidia Control Panel, které slouží pro nastavování různých aspektů GPU a ovladačů a plní roli konfigurační utility. Jsou vlastně velmi stará záležitost, vyvinuly se z karet, které byly vložené mezi dialog nastavení rozlišení monitoru ve Windows 98, který už dávno neexistuje. Zastaralost těchto panelů se občas dost kritizuje, a nyní po dekádách konečně budou nahrazené.

RTX HDR: automatický vysoký dynamický rozsah do her

Nvidia ve čtvrtek vydala ovladače GeForce 551.61, které se ukázaly být vydáním s mimořádnými změnami. První z nich je funkce RTX HDR, umožňuje přidat HDR obraz do všech možných her, které ho samy o sobě nepodporují. Nejde o nic jiného než o rozšíření funkce RTX Video HDR, která toto provádí s webovým videem v prohlížečích, také do her. Princip tedy asi není třeba znovu vysvětlovat, popisovali jsme ho v tomto článku:

Že Nvidia RTX Video rozšíří i na hry, už bylo zjištěno před časem, neboť příprava už v ovladačích existovala. Nyní tedy asi doběhlo interní testování a firma se rozhodla funkci zprovoznit i pro hry. Auto HDR funkci obsahují i přímo Windows, ale RTX HDR by snad mohlo mít nějakou výhodu díky tomu, že pro rozhodování, kde v určité scéně „přihulit“ barvy a jas, používá natrénovanou neuronovou síť běžící na GPU.





RTX HDR tedy logicky bude možné používat jen s grafikami obsahujícími tensor jádra pro akceleraci AI. Také to asi ovšem způsobí, že se při jejím zapnutí zvedne spotřeba grafické paměti. Některé hry, které se doteď pohybovaly na hraně, by se teoreticky mohly dostat přes kapacitu a mít problémy s výkonem (které ale nebudou způsobené přímo výpočetní zátěží této funkce).

Nvidia App Autor: Nvidia

Nvidia App: Moderní náhrada Control Panelu i GeForce Experience

Větší revolucí je jiná novinka. Spolu s těmito ovladači byla poprvé vydána aplikace Nvidia App, která přináší něco podobného programu Radeon Settings (či nověji prostě Radeon Software) u AMD, tedy moderně navrženou utilitu pro nastavení obrazovky, GPU a nejrůznějších funkcí, které jsou na GPU dnes nabalené.

Zdá se, že Nvidia App do budoucna nahradí nejen Control Panel, ale také už moderní aplikaci GeForce Experience, v níž s u Nvidie nacházejí některé další funkce a vznikla výrazně později (2012). Stejně jako v GeForce Experience lze v Nvidia App aplikovat automaticky vybraná nastavení kvality a výkonu pro hry, používat funkci ShadowPlay a podobně.

Nvidia App Autor: Nvidia

Nvidia App tak zase všechno ohledně karty GeForce zase spojí na jedno místo. Navíc se zdá, že nová aplikace nebude potřebovat žádný účet a přihlašovací údaje, zatímco GeForce Experience účet vyžaduje a bylo to také předmětem kritiky (nicméně nějaká telemetrie může být spojená i s Nvidia App, už jen pro hlášení chyb a podobné účely). Nicméně neznamená to, že tyto účty přestanou existovat, Nvidia App ho také používá – jen nyní není přihlášení vyžadováno povinně a podle průzkumu techPowerUpu se zdá, že prakticky všechny funkce fungují i bez účtu.

Nvidia App Autor: Nvidia

Vedle různého nastavování také Nvidia App integruje na jedno místo různé softwarové aktualizace – jak aktualizace ovladačů, tak i například aplikačních profilů nebo aktualizací DLSS či třeba Nvidia Broadcast App. A bude v ní také mít funkci monitorování hardwaru a overlay, tedy zobrazení „překrytí“ ve hrách, v kterém se budou dát přímo ze hry sledovat údaje o výkonu a podobné věci. Pomocí tohoto překrytí se také dají ovládat snímky obrazovky, nahrávání a streamování.

Zatím beta

V tomto vydání ovladačů je aplikace Nvidia App ještě ve stádiu beta a nenahrazuje ještě obě starší komponenty, zatím je to tedy takové prvotní preview. Není dokonce ještě ani součástí instalačního balíku ovladačů a je vydělená jako samostatně stáhnutelný instalátor. Jak rychle přechod proběhne a jak rychle zmizí staré konfigurační rozhraní v Control Panelech, zatím nevíme. Je také možné, že po přesunu funkcionality eventuálně zanikne také GeForce Experience.

