2G síť v Česku končí. Většina lidí nic nepozná, problémem ale čeká miliony aut a zařízení, které máme běžně doma

Ještě pořád funguje v pozadí téměř každého telefonu, alarmu nebo GPS zařízení, i když si toho většina lidí ani nevšimne. Řeč je o 2G síti (nebo také GSM), která se po desítkách let pomalu blíží ke svému konci. Čeští mobilní operátoři po vzoru mnoha evropských kolegů plánují její vypínání, protože její role už dávno ustupuje modernějším 4G a 5G technologiím. Jenže spolu s tím může přestat fungovat i spousta zařízení, která na ní stále závisí.
Konec 2G sítí v Česku
Vypínání 2G sítí se v Česku neodehraje ze dne na den, ale půjde o postupný proces v období let 2027 až 2028. Operátoři už dříve výrazně omezili 3G, podobný osud čeká i 2G, která je sice stále využívaná, ale technologicky zastaralá a méně efektivní. Motivací je především uvolnění frekvencí pro rychlejší a úspornější sítě nové generace.
Koho vypnutí 2G postihne?
Dopady se netýkají jen mobilních telefonů, ale hlavně „neviditelných“ zařízení v pozadí – například zabezpečovacích systémů, starších GPS lokátorů, měřičů, výtahových hlášení nebo průmyslových senzorů. Právě tyto technologie často běží jen na 2G modemech a bez úpravy přestanou po vypnutí fungovat.
Největší problém tak nastane u firem a institucí, které mají velké množství těchto zařízení rozmístěných v terénu. Přechod na LTE nebo jiné moderní standardy nebude jen otázkou výměny SIM karet, ale často i kompletní obměny hardwaru. Problém se dotkne i systémů eCall v automobilech, které se v EU povinně instalují od roku 2018 a v mnoha případech stále spoléhají právě na 2G.
Do doby, než se výrobci a uživatelé adaptují, se tak zvažuje i částečné zachování 2G pro kritické služby. Pro běžné uživatele i organizace to ale znamená jediné. Pokud mají starší zařízení závislé na 2G, měli by se začít včas připravovat na jeho náhradu, než síť definitivně zmizí.
zdroje: Záchranná služba, Satelitní sledování