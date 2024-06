5 nových funkcí: Google vylepšil svůj mobilní vyhledávač

Americký gigant vlastnící nejpopulárnější internetový vyhledávač Google na svém blogu oznámil nová vylepšení. Jedná se konkrétně o pět nových funkcí, která mají za cíl zlepšit uživatelský zážitek a nabídnout větší komfort při vyhledávání na internetu.

První funkce přidává zkratky do mobilního prohlížeče Chrome k dosažení rychlejších akcí v místním vyhledávání. To znamená, že pokud budete například vyhledávat konkrétní místo, restauraci nebo firmu, ve vyhledávání ihned uvidíte možnost rychlého volání, navigování na místo nebo možnost přečíst si recenze. Tato funkce je aktuálně dostupná pouze na Android zařízeních, do Chromu na iOS se dostane koncem tohoto podzimu.

Druhá funkce se týká hlavně tabletů, kterým upravuje adresní řádek pro lepší práci na velkých obrazovkách. Chrome bude na tabletech s iOS a Android také nově lépe zapadat do designového modelu Material You od Googlu.

Další novinka spočívá v nových návrzích zkratek na základě minulého vyhledávání. Vyhledávač bude často hledané fráze upřednostňovat a vkládat je do výsledků vyhledávání více nahoru.

Návrhy se budou personalizovaně měnit Autor: Google

Nejméně zajímavé jsou poslední dvě funkce, a to zobrazování aktuálních vyhledávacích trendů ve vyhledávači a nová sportovní karta v Discover. Ta bude umět zobrazovat aktuální výsledky živých sportovních zápasů a bude ji možné přizpůsobit osobním preferencím kliknutím na nabídku s třemi tečkami.

Zdroj: Blog Google