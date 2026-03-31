6× generování snímků a variabilní režim DLSS 4.5 už je tady. Musíte si ho ale ručně zapnout

Jan Olšan
Dnes
Nvidia DLSS 4.5, generování snímků
Nvidia DLSS 4.5, generování snímků
Nvidia dnes vydala novou verzi Nvidia App, která poprvé přináší novinky v generování snímků oznámené v rámci DLLS 4.5. Nejsou ale zapnuté plošně, musíte použít DLSS Override. A stále jso dostupné jenom pro karty GeForce RTX 5000.

Na začátku roku Nvidia uvedla novou generaci svého upscalingu a souvisejících technologií, DLSS 4.5. Jeho součástí bylo i oznámení nových možností při „generování FPS“ přidáváním mezisnímků interpolovaných pomocí AI mezi skutečné snímky hry. DLSS 4.5 má režim „6×“ a také schopnost dynamicky měnit počet vkládaných umělých snímků. Tyto novinky ale nebyly k dispozici hned – firma je zpřístupnila až, musíte si je však sami zapnout.

Nové generování snímků v DLSS 4.5 vydáno

Během GDC 2026 Nvidia tento měsíc avizovala, že 6× a adaptivní generování oznámené jako součást DLSS 4.5 dostane veřejnost 31. 3., čili dnes. Skutečně se tak stalo, ale tato technologie se vám neobjeví v PC automaticky a plošně. Nvidia ji distribuuje přes aplikaci Nvidia App a ovladače (je třeba mít verzi 595.79), ale je třeba zapnout instalaci beta a experimentálních funkcí aplikace Nvidia App poté, co ji aktualizujete na aktuální nejnovější verzi.

Nvidia uvádí DLSS 4.5. Ještě víc generování „fake snímků“, ale i vylepšený upscaling s novou AI

Toto přidá podporu pro použití dynamického přepínání režimů generování a také 6× režimu generování snímků DLSS 4.5. Ovšem ve výchozím stavu nebude tato podpora nikde zapnutá automaticky, zatím je třeba ji pro každou hru zapnout právě z Nvidia App pomocí funkce DLSS Override. Po aktualizaci Nvidia App se v menu objeví možnost nastavit 6× režim generování, který vkládá 5 umělých snímků na každý reálný. A také volba, zda má režim generování snímků být fixní (což je to, jak generování snímků fungovalo doteď) nebo dynamický.

Nastavení 6x generování snímků v DLSS Override

Nastavení 6x generování snímků v DLSS Override

Autor: Nvidia

Dynamický režim pracuje tak, že vkládá jen tolik umělých snímků, kolik je třeba pro dosažení určité snímkové frekvence. Cílová frekvence je buď obnovovací frekvence monitoru (výchozí nastavení „Max refresh rate“), nebo si v DLSS Override nastavíte jinou hodnotu podle svých potřeb. Při hraní se poté režim přepíná tak, aby byla tato snímková frekvence dosažena, ale aby se nepoužívalo umělých snímků zbytečně moc, pokud to není nutné.

Generované snímky mají totiž nižší kvalitu, nejsou provázané se skutečným děním ve hře a zvyšují latenci (input lag). Generování stojí nějaký výkon, takže s více generovanými snímky skutečná snímková frekvence hry paradoxně klesá. V DLSS Override se při natavení dynamického režimu dá vedle cílové frekvence také nastavit, jaký režim se může maximálně použít, lze tedy nastavit například přepínání jen mezi režimy 2× a 3×, pokud chcete množství „fake frames“ snížit.

Nastavení dynamického režimu generování snímků v DLSS Override

Nastavení dynamického režimu generování snímků v DLSS Override

Autor: Nvidia

V nastavení DLSS Override lze mimochodem také volit použité AI modely z více variant (a to i separátně pro upscaling a generování), pokud chcete experimentovat, nebo chcete zvolit jiný než výchozí model třeba podle čtení diskuzí a článků na internetu. Toto není nová funkce, je dostupná již delší dobu.

Školení Linux

Nastavení modelů v DLSS Override

Nastavení modelů v DLSS Override

Autor: Nvidia

Jenom pro poslední generaci grafik GeForce

Multisnímkové generování je ovšem stále omezené jenom na grafické karty GeForce nejnovější generace, tedy loni uvedené modely RTX 5000. Na tomto se nic nezměnilo ani s 6× režimem. I technologie variabilní změny počtu generovaných snímků je omezená pouze na tyto nové karty.

Zdroj: Nvidia

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

