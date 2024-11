A ze všeho nejhorší jsou USB-C, ty potvory vám vlezou všude. Už i větráky v PC mají oboustranný konektor

Nový oboustranný konektor USB-C, původně nahrazující starší konektory mini a micro USB, už ovládl mobilní telefony a podobná zařízení nejen jako prostředek pro všelijaké periférie, ale také jako nabíječkový konektor. Kde byste ho ale asi nečekali, jsou větráky. A nemyslíme tím USB stolní ventilátor, který si postavíte vedle notebooku v globálně otepleném letním žáru, ale interní ventilátory v klasickém herním desktopovém počítači.

Ventilátory v PC mají svůj vlastní standardní konektor pro napájení, který poskytuje napájení, signalizuje počítači, na jakých otáčkách ventilátor běží a druhým směrem umožňuje řízení rychlosti pomocí pulzně-šířková modulace. Nedává úplně smysl připojovat ventilátor přes USB, protože by se do něj pak musel integrovat čip, který komunikaci přes USB zase převede na analogové elektrické signály (a ještě by to potřebovalo ovladač v systému). Je pravda, že by se tím ovšem rovnou vyřešilo (A)RGB osvětlení ventilátoru, pokud by ho měl, a kontrolér ventilátoru by pak mohl mít další chytré funkce jako třeba čítač najezděných hodin. Což nejspíš nikdo nepotřebuje a nestojí to za vyšší cenu.

První ventilátory s USB-C

Firma InWin ale teď přesto našla pro USB-C použití na svých ventilátorech Lynx řady LN140 a LN120, ovšem zřejmě přitom používá jen samotný fyzický konektor bez toho, aby v něm opravdu probíhala komunikace pomocí signálu USB nebo napájení dle specifikací USB Power Delivery. A to přestože se firma v tiskové zprávě chlubí tím, že jde o první ventilátory s „konektivitou oboustranného konektoru USB-C“.

Mělo by to fungovat tak, že do základní desky a také do obvodu řízení a napájení ARGB osvětlení se ventilátory připojují klasicky obvyklými konektory (třípin pro LED, větší čtyřpin pro větrákové konektory na desce). Ovšem druhý konec těchto káblíků nekončí napevno ve ventilátoru, ale oním konektorem USB-C (úhlovým, takže netrčí z ventilátoru kolmo, nicméně podle fotek pořád vyčnívá celkem hodně), díky čemuž je odpojitelný. To samo může asi v některých případech usnadnit stavbu nebo údržbu počítače, kdy třeba můžete při čištění nebo výměně nechat kabeláž na místě a ventilátor vymontovat.





Ventilátory InWin Lynx s konektory USB-C Autor: InWin

Důvodem pro použití „USB-C“ (nebo obecně, konektoru místo pevného připojení kabelu) ale asi není toto. Hlavní výhodou u ventilátorů Lynx od InWinu je, že je lze pomocí těchto konektorů připojit sériově. Konektory mají totiž na dvou stranách rámečku – z jedné jsou tzv. „samčí, z druhé „samičí“. A těmito konektory se ventilátory dají připojit přímo k sobě v pozicích, kde jsou vedle sebe osazené. Do desky pak stačí zapojit kabel z jednoho.

Ventilátory InWin Lynx s konektory USB-C Autor: InWin

To už může být zajímavé pro uživatele, kteří jsou vysazení na „pořádek“ a úhledný „cable management“ ve skříni. Menší chaos v kabelech uvnitř skříně může být ovšem i dost praktický, přes velký prostor a různé pomůcky pro vedení kabelů v moderních skříních je totiž často překvapivě obtížné ve skříni všechno uspořádat (je to ale i proto, že čím víc se kabely schovávají a „menežují“, tím delší musí být a tím pádem zase potřebují víc místa, takže cable management se nakonec potýká s problémy, které sám vytváří, ale to už je jiné téma).

Ventilátory InWin Lynx s konektory USB-C Autor: InWin

Lze si představit, jak toto přímé propojení ventilátorů jakýmisi dokovacími konektory, které jsou přímo v jejich bocích, může být v dnešních PC praktické, protože ventilátory máte velmi často po třech – zejména na radiátorech AIO vodních chladičů. S těmito ventilátory InWinu byste je tedy secvakli do série, přišroubovali a pak už jen na stranu připojili přes jedno USB-C jeden kabel vedoucí do desky (respektive ještě do konektoru iluminace).

Podobně pak s ventilátory za čelním panelem skříně, i tam je dnes populární mít nad sebou řadu třech ventilátorů. Tento nápad tedy může fungovat. Má to jednu podmínku – pozice pro ventilátory musí být hned vedle sebe, bez mezery, která by způsobila, že konektory na bocích do sebe nezapadnou. To už pak bude záviset na vaší konkrétní skříni nebo radiátoru a bude na to třeba pří nákupu dávat pozor.

Ventilátory InWin Lynx s konektory USB-C Autor: InWin

Firma také v balení vedle kabelu pro připojení do desky dodává také prodlužovací kabel, kterým se pak dají ventilátory řetězit i pokud nejsou přímo vedle sebe, aniž byste spotřebovali další konektor na desce (toto ale samozřejmě lze řešit i rozdvojkou pro běžné ventilátorové kabely). Asi není třeba dodávat, že na kabely by se neměly zkoušet připojovat notebooky nebo telefony ani jiná zařízení mimo dané ventilátory, protože k tomu nejsou určené a mohlo by dojít i k poškození.

Ujme se nápad?

Jak velký úspěch tento nápad bude mít, to těžko říct. Nadšence vyhledávající ventilátory pro nejvyšší výkon nebo pro co nejnižší hluk asi InWin nepřesvědčí, že tato specialita stojí za případné kompromisy (předpokládáme, že zrovna tyto ventilátory nebudou v daných disciplínách to nejlepší, co je dnes na trhu, i když nelze vyloučit, že třeba budou blízko).

Je ale také možné, že se tímto systémem budou inspirovat další výrobci a ono přímé propojování ventilátorů konektory na bocích bude v budoucnu vidět častěji. Bude to ale něco, co komplikuje výrobu rámečků, takže pochybujeme, že by toto aplikovala například Noctua, která se u nich snaží hlavně maximálně optimalizovat akustiku, a pevnost (odolnost proti deformacím, které mohou ovlivnit funkci ventilátoru).

Nadstandardní tloušťka pro lepší výkon u 120mm verze

Pokud jde o fyzické a funkční charakteristiky samotných ventilátorů InWin Lynx, jde o 120m a 140mm ventilátory nabízené vždy ve dvou řadách – LN120 a LN120P a LN140 a LN140P. Péčkové verze znamenají, že má ventilátor bílý rámeček místo černého, rotor je ale vždy světlý a podsvícený pomocí 5V adresovatelných ARGB LED.

Ventilátory InWin Lynx s konektory USB-C Autor: InWin

Rotory mají sedm lopatek se srpovitou geometrií připomínající třeba sterroxové Noctuy NF-A12×25 (nebo před nimi Nidec Gentle Typhoon). Zásadní rozdíl je v tom, že okolo konců lopatek je ještě okruží, které usměrňuje proud vzduchu a zároveň stabilizuje konce lopatek, aby se netřepaly a „neroztahovaly“ ve vyšších rychlostech směrem k rámečku ventilátoru. Toto by mělo snižovat vibrace. Rotor má být z PBT. Ložiska mají být kluzná údajně s dlouhou životností (střední doba mezi poruchami prý je víc než 36 tisíc hodin, záruka tříletá).

Ventilátory InWin Lynx s konektory USB-C Autor: InWin

120mm verze je speciální v tom, že má větší tloušťku než je běžné – 28 mm místo 25 mm. To umožňuje zvýšit výkon při stejném průřezu rámečku (120 × 120 mm). Ventilátor má mít rozsah otáček 900 až 2200 RPM (plus minus 10 %) a průtok 24,95 až 61,2 kubických stop za minutu. Statický tlak je uváděn 0,51 až 3,04 mm vodního sloupce.

140mm verze už má standardní tloušťku 25 mm a dle výrobce je rozsah rychlostí 900 až 1800 otáček za minutu při řízení pomocí PWM, opět plus minus 10 % (jinde nicméně má výrobce psáno, že motory obou verzí používají mikrokontrolér, který má při řízení PWM signálem dosahovat přesnosti 1 %). Průtok je podle rychlosti údajně 44,57–89,14 kubických stop za minutu, statický tlak 0,77 až 3,07 mm vodního sloupce.

Zdroje: InWin (1, 2), techPowerUp