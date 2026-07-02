Achillova pata Steam Machine: Valve neosadilo dvoukanálové paměti, výkon CPU je silně limitován

Firma Valve teď vydala svůj stroj na pomezí herního PC a konzole Steam Machine – po dlouhém čekání a odkladech, které způsobily extrémní skoky v cenách pamětí DRAM a NAND (potřebných pro SSD) rozpoutané boomem umělé inteligence. Ze stejného důvodu má zřejmě Steam Machine ještě jednu slabinu (vedle své poměrně vysoké ceny, která původně byla zamýšlená mnohem níže). Zařízení obnáší celkem významný výkonnostní kompromis.
Jak bylo zjištěno u kusů zařízení, které se již dostaly ven (například k recenzentům a youtuberům), Steam Machine se prohřešuje proti pravidlu, osazovat paměti v PC dvěma moduly, aby se dalo využít dvoukanálové zapojení. Drtivá většina PC procesorů má totiž 128 bitů široké paměťové rozhraní, zatímco jeden modul má šířku jen 64 bitů, takže pro optimální výkon jsou vyžadovány dva. Pro herní počítače je prakticky norma kvůli „dvoukanálu“ dva moduly osadit a jediný modul se většinou používá jen u počítačů, kde o výkon nejde.
To Steam Machine není, nicméně jak bylo zjištěno, jeho 16GB paměť je tvořená jediným modulem SO-DIMM, který běží na efektivní rychlosti DDR5–5600. Procesor (který obsahuje šest jader Zen 4) tak bude mít k dispozici pouze poloviční propustnost proti normální očekávané konfiguraci.
Dopady na výkon většinou nejsou strašné, někde ale litovat budete
Podle Gamer’s Nexusu, který vyzkoušel zařízení osadit druhým modulem a porovnat výkon, se dopady této volby liší situaci od situace a obecně se dá říci, že ač je to pro herní počítač nedoporučená praktika, v tomto případě možná nešlo o takovou chyba – za předpokladu, že se tím podařilo rozumně snížit cenu. Napříč všemi provedenými testy totiž nevychází moc velké zrychlení, pokud se přidá druhý modul a lze tak využít výhody dvoukanálového režimu, jen asi o 2,5 %. Je to proto, že Steam Machine nemá nějakou výrazně výkonnou grafickou kartu – jeho custom konfigurace GPU představuje pomalejší derivát Radeonu RX 7600 s méně jednotkami a nižším TDP. Většina náročnějších her proto bude limitovaná výkonem GPU a slabina ve výkonu CPU se tolik neprojeví.
Nicméně pokud třeba budete hrát nějakou eSports hru nebo nastavíte nastavení detailů hodně nízko s cílem hrát na vysokých FPS, můžete narazit výrazněji: Ve hrách Outer Worlds 2 a Baldur’s Gate 3 už je vidět značný dopad – s dvoukanálovou pamětí najednou byly rychlejší o 14,7 %, respektive o 15,3 % (1080p, nastavení detailů Low), v Resident Evil 4 pak byl výkon vyšší o 10 %. Baldur’s Gate 3 ale zaznamenalo zlepšení o 8,7 % i v nastavení detailů Ultra, což ukazuje, že není zas tak těžké narazit na hru, kde jsou jednokanálové paměti opravdu slabina, i když je hlavním limitem výkon grafika.
Ještě výraznější propady výkonu by mohly být v některém neherním softwaru, který vytěžuje RAM. Dekomprese 7-Zipem například vykazovala rozdíl výkonu 20 %.
Upgrade je možný, ale ne snadný
Na druhou stranu to, že je osazený jenom jeden modul, může být určitá výhoda, protože vám to dovoluje upgradovat paměť na 32 GB dokoupením druhého 16GB modulu. Je to ale spíš na úrovni teorie. Vzhledem k celkovému výkonu zařízení se 16GB operační paměť zdá jako vhodně zvolená kapacita (ostatně GPU má také jen 8GB paměť). Na desce zařízení jsou sice dva sloty SO-DIMM, ale jsou špatně dostupné. Je nutné zařízení rozebrat do značné míry a dokonce snad odpojit nějaké lepidlem zajištěné kabely, což je dost nepříjemné i s jistým rizikem poškození.
Gamer’s Nexus také varuje, že Steam Machine se moc nechtělo bootovat s libovolným přidaným modulem a počítač byl nestabilní, dokud se nepovedlo sehnat modul, který odpovídal již osazenému OEM modulu SO-DIMM od Hynixu – firmware evidentně není tak dobře připraven na libovolné paměti, jako firmware běžných PC desek. Upgrade RAM v tomto zařízení tedy není nic pro běžného uživatele. Pokud si Steam Machine chcete pořídit, raději počítejte s tím, že ji budete používat ve výchozím neideálním stavu.
To, že deska má dva sloty, ale aspoň umožňuje firmě Valve udělat revizi zařízení a začít ho osazovat dvěma 8GB moduly, pokud by se je podařilo sehnat za dobrou cenu. Je proto možné, že pozdější výrobní série už tímto problémem trpět nebudou.
Zdroje: VideoCardz, Gamer’s Nexus