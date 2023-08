AirBank chce do konce tohoto roku přinést nový způsob placení na bázi okamžitých plateb

Česká banka AirBank se snaží jít vstříc inovacím a vymyslela nový způsob placení, který má fungovat na bázi okamžitých plateb. Novinka zazněla poprvé v rozhovoru s Michalem Strculou, generálním ředitelem a předsedou představenstva AirBank. Podle slov Michala Strculy se má jednat o nové platební řešení, které obejde transakční poplatky vydavatelům platebních karet a provozovatelů platebních terminálů.

Při platbě kartou totiž z každé platební transakce musí obchodník zaplatit nejprve poplatek za zpracování transakce poskytovateli platebního terminálu, dále poplatek vydavatelské bance a v neposlední řadě také poplatek vydavateli platební karty. Celé to suma sumárum může dát někdy i 2 % z celkové částky. To se na první pohled nemusí zdát jako závratné číslo a například velké obchodní řetězce si tuto částku dají do ceny zboží, problém může nastat u malých obchodníků, kterým mnohdy záleží na každé koruně.

Bezkontaktní placení se mezi Čechy stalo rychle oblíbenou platební metodou Autor: Depositphotos

AirBank prozatím neprozradila konkrétní způsob placení, dá se ale předpokládat, že se bude jednat o systém okamžitých plateb pomocí QR kódů vytvořených podle standardů ČBA. Pravděpodobně tak přijde mobilní aplikace, která poslouží jako zprostředkovatel pro posílání i příjem peněz, a to buď pomocí NFC, nebo vygenerování QR kódu.

Drtivá většina moderních smartphonů je na tuto funkci dávno připravena a NFC čipem disponuje. AirBank chce zároveň připravit výše zmíněné platební rozhraní pro celou republiku, lze tedy očekávat jistou míru kooperace s jinými bankami, které okamžité platby podporují, kterých je aktuálně na našem území 13.

Zdroje: ČBA, Seznam Zprávy