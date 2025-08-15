Cnews.cz  »  Hardware  »  AirPods již brzy umožní překlad v reálném čase

AirPods již brzy umožní překlad v reálném čase

Marek Kuřina
Dnes
1 nový názor

Sluchátka nabízejí personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy. Autor: Apple
Umět alespoň jeden světový jazyk je v dnešním globalizovaném světě téměř povinností. Na druhou stranu málokdo z nás umí více než dva cizí jazyky tak dobře, aby v nich běžně komunikoval třeba po telefonu. Proto bude patřit nová inovace u sluchátek AirPods mezi ty velmi oblíbené.

Apple totiž chystá skutečně zajímavé vylepšení pro majitele sluchátek AirPods. V připravované verzi systému iOS 26 (objeví se pravděpodobně již v polovině září 2025) bude podle nedávno odhalené beta verze funkce živého překladu v reálném čase. Ta umožní uživatelům komunikovat napříč jazyky bez nutnosti vyndávat telefon z kapsy nebo batohu.

Z angličtiny do němčiny v reálném čase 

Zmíněná funkce se bude aktivovat jednoduchým gestem – současným stiskem stopky obou sluchátek – a poběží v rámci rozšíření aplikace „Translate“. Při běžném hovoru s cizojazyčným kolegou nebo kamarádem tak uživatel uslyší překlad přímo ve svých sluchátkách, zatímco iPhone bude zajišťovat samotné zpracování řeči a překladu.

Zatím je potvrzená kompatibilita pouze s novějšími modely AirPods – konkrétně jde o AirPods Pro 2 nebo AirPods 4. Funkce bude navíc vyžadovat iPhone, který podporuje „Apple Intelligence“ (nejde o aplikaci, ale o celou řadu chytrých funkcí), kterou nabízejí opět pouze novější modely jako například 15 Pro, 15 Pro Max, 16 Pro nebo již avizovaný iPhone 17 Air (září 2025).

Mezi první podporované jazyky budou pravděpodobně patřit angličtina, francouzština, němčina a portugalština, přičemž se očekává postupné rozšiřování o další jazykové mutace. Snad se tedy během příštího roku dočkáme i češtiny.

prace_s_linuxem_tip

Funkce překladu v reálném čase (tzv. simultánní překlad) najde uplatnění nejenom při cestování, ale také při různých formách jednání v nadnárodních korporacích, nebo třeba při studiu. Přesné datum vydání operačního systému iOS 26 Apple zatím nezveřejnil, ale očekává se, že veřejná verze se objeví již příští měsíc.

Zdroj: Gizmodo, Apple

K sakru. A já koupil iPhone 15. A to byl 16e za stejnou cenu. Tak příště. Jinak to je docela děsivé, iOvce nebudou muset umět ani cizí jazyky. Po ztrátě orientace a nutnosti si cokoliv pamatalovat. To je další rána pro lidskou inteligenci.15. 8. 2025, 14:53 editováno autorem komentáře
Sing

