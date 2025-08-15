AirPods již brzy umožní překlad v reálném čase

Apple totiž chystá skutečně zajímavé vylepšení pro majitele sluchátek AirPods. V připravované verzi systému iOS 26 (objeví se pravděpodobně již v polovině září 2025) bude podle nedávno odhalené beta verze funkce živého překladu v reálném čase. Ta umožní uživatelům komunikovat napříč jazyky bez nutnosti vyndávat telefon z kapsy nebo batohu.
Z angličtiny do němčiny v reálném čase
Zmíněná funkce se bude aktivovat jednoduchým gestem – současným stiskem stopky obou sluchátek – a poběží v rámci rozšíření aplikace „Translate“. Při běžném hovoru s cizojazyčným kolegou nebo kamarádem tak uživatel uslyší překlad přímo ve svých sluchátkách, zatímco iPhone bude zajišťovat samotné zpracování řeči a překladu.
Zatím je potvrzená kompatibilita pouze s novějšími modely AirPods – konkrétně jde o AirPods Pro 2 nebo AirPods 4. Funkce bude navíc vyžadovat iPhone, který podporuje „Apple Intelligence“ (nejde o aplikaci, ale o celou řadu chytrých funkcí), kterou nabízejí opět pouze novější modely jako například 15 Pro, 15 Pro Max, 16 Pro nebo již avizovaný iPhone 17 Air (září 2025).
Mezi první podporované jazyky budou pravděpodobně patřit angličtina, francouzština, němčina a portugalština, přičemž se očekává postupné rozšiřování o další jazykové mutace. Snad se tedy během příštího roku dočkáme i češtiny.
Funkce překladu v reálném čase (tzv. simultánní překlad) najde uplatnění nejenom při cestování, ale také při různých formách jednání v nadnárodních korporacích, nebo třeba při studiu. Přesné datum vydání operačního systému iOS 26 Apple zatím nezveřejnil, ale očekává se, že veřejná verze se objeví již příští měsíc.
Zdroj: Gizmodo, Apple