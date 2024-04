Aktualizace desek Asus řeší nestabilní procesory Intel. Bezpečné nastavení ale pořád není výchozí

Od února jsou v povědomí problémy se stabilitou pozorované ve hrách s vysoko taktovanými zejména 125W modely procesorů Core 13. a 14. generace. Vzhledem k četnosti se s nimi potýkají autoři her i výrobci počítačů. Teď zareagoval také Asus a vydává aktualizaci, která má pomoci uživatelům, jejichž procesory Intel nejsou ve hrách stabilní (tj. nefungují korektně a způsobují chyby). Nejde ale o definitivní řešení, to by mělo přijít od Intelu.

Všechna (alespoň prozatímní) řešení problému s nestabilními procesory doporučují deaktivovat všemožné způsoby, kterými základní desky platformy Intel přetaktovávají CPU často už ve výchozím stavu. Jde o známé odemykání limitů spotřeby, ale i méně známé metody, které zvyšují výkon, ale také příkon a tepelnou a elektrickou zátěž křemíku. To je považováno za jednu z možných příčin nestability procesorů Intel Raptor Lake.

Intel Baseline Profile

Hledat všechny tyto parametry není úplně lehké, v podstatě musíte nejdřív zjišťovat, co všechna má vaše deska zapnuté nad rámec nastavení CPU, které by mělo být „stock“. U desek Asusu by to měla usnadňovat aktualizace UEFI, kterou teď firma vydává pro desky s čipsetem Z790. Po jejím nahrání do desky má uživatel k dispozici možnost zvolit tzv. Intel Baseline Profile, který nastaví různé limity spotřeby i méně známé možnosti tak, aby procesor běžel přesně podle Intelem doporučených, avšak v reálu nerespektovaných specifikací.

Tento profil by měl nastavit maximální spotřeby PL1 a PL2 podle oficiálních specifikací Intelu (což je pro většinu „125W“ procesorů platformy LGA 1700 ve skutečnosti hodnota 253 W) a s nimi také standardní limity pro proudy pouštěné do CPU. Dále je nastavení SVID řízení VRM změněno na volbu „Intel’s Fail Safe“, která je patrně konzervativnější než výchozí nastavení desek.





Aktualizace přidávající volbu Intel Baseline Profile na desku Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero Autor: Asus, screenshot Cnews

Intel Baseline Profile zapíná také ochrany před překročením limitů proudu. Ty se nazývají CEP (Current Excursion Protection) pro jádra CPU (IA CEP) a uncore (SA CEP). Je zajímavé, že ještě nedávno, už po tom, co se veřejně rozkřikly problémy se stabilitou, některé desky naopak dostávaly aktualizace umožňující CEP vypnout, protože to může zlepšit výkon (ale CPU se tím zřejmě dostává na nejistou půdu mimo specifikace).

Intel Baseline Profile také deaktivuje funkci Asus MultiCore Enhancement, který je jinak asi na deskách ve výchozím režimu zapnutá. Tato funkce dělá to, že místo aby nejvyšší boostový takt procesoru byl dostupný jen na preferovaných jádrech a s Thermal Velocity Boostem, jak to má Intel specifikované a testované, je natvrdo nastavený jako hodnota all-core boostu. Toto je přetaktování a většina jader CPU pak jde nad svými „stock“ limity. Navíc to může znamenat výrazně vyšší tepelné a proudové zatížení (a potenciálně možná i opotřebování) křemíku.

Stock nastavení stále nejsou výchozí

Je na tom vidět, jak moc je ve výchozím nastavení základních desek procesor od Intelu různě odemčený, zbavený ochran a přetaktovaný, aniž by o tom asi často uživatel věděl. Je třeba říct, že AMD má v tomto směru mnohem lepší disciplínu, z které by si Intel měl vzít příklad. Na AM4 a AM5 deskách nejsou ve výchozím stavu limity spotřeby deaktivované nebo zvýšené a AMD vyžaduje, aby byly vždycky respektované jejich „stock“ parametry včetně limitů spotřeby a frekvencí boostu.

I když je pravda, že stoprocentní to také vždy nebylo – před časem například desky příliš svobodně zvyšovaly napětí SoC části procesoru, což vedlo ke zničení procesorů Ryzen (poté byl v aktualizacích zaveden limit 1,3 V).

Na druhou stranu je symptomatické pro celou situaci, že tento Intel Baseline Profile (tedy základní profil) nebude ani po aktualizaci nastavený ve výchozím stavu a uživatel si ho bude muset ručně zapnout. S výchozími nastaveními bude přetaktování a odemčené limity zřejmě stále aktivní (a toto astavení se také obnoví vždy, když BIOS aktualizujete, takže si musíte pamatovat, že je třeba vždy Intel Baseline Profile znovu aktivovat). Základní problém tedy stále zůstává neřešený.

Balení procesoru Intel Core i9–14900KS Autor: Intel

Výkon CPU je na přetaktování z továrny závislý

Důvodem je asi, že na odemčeným limitech stojí výkon procesorů (a přeneseně desek), který firmy chtějí nabízet. Intel je pravděpodobně zcela srozuměn s tím, že limity budou překračovány a proto je označuje jen za doporučení, zatímco výrobci desek mají volnou ruku v jejich překračování. Tím vzniká prostředí, kdy jsou k tomu v podstatě nucení, jelikož pokud nepřetaktují CPU a neodemknou limity oni, udělá to konkurence a v recenzích bude vypadat lépe. Lepší výsledky v benchmarcích chce logicky i Intel, proto mu takováto situace vyhovuje a pravděpodobně je záměrná.

Podle (anekdotických) testů například u Core i9–14900KS vede nastavení Intel Baseline Profilu ke snížení mnohovláknového výkonu o téměř 13 %, pokud se měří v mnohovláknovém Cinebench R23, což přitom asi není nejvíce výhřevný a zatěžující test, který by se dal zvolit. Individuální výsledky, které různí uživatelé uvidí, se logicky mohou lišit, toto je jen jedno měření (uvádí 40 998 bodů u výchozího stavu bez limitů a 35 851 bodů s Intel Baseline Profile).

Poznámka: Nevíme ovšem, zda toto skóre je skutečně naměřené s 253W limitem spotřeby, protože Core i9–14900KS má alternativní extrémní režim (Extreme Config) s 320W PL1 a PL2. A je možné, že s tímto procesorem je po nastavení Intel Baseline Profile limit snížený pouze na tuto hodnotu, zatímco u i9–14900K by měl nastavovat skutečně 253 W.

