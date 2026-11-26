Tento měsíc se provalil problém, že ovladače grafik AMD zbytečným opakovaným zápisem zkracují životnost úložišť SSD v počítačích. Firma už to opravila, ironicky se ale zjistilo, že úplně stejný průšvih dělají na vašem SSD i ovladače konkurenčních grafik GeForce od Nvidie. Firma to teď konečně opravila, nevyhnula se při tom ale dalším chybám. Vyřešení se povedlo až na druhý pokus, takže uživatelé by měli aktualizovat znovu.
Oprava excesivního zápisu ničícího SSD
Ovladače grafik GeForce 621.14 a 621.24 generovaly zápisy v objemu až desítek gigabajtů za hodinu. Nvidia tento problém řešila celkem rychle speciálním opravným ovladačem 621.35 vydaným v pátek. Oprava se však nepovedla napoprvé, podle hlášení uživatelů stále k nadměrnému opotřebovávání SSD zápisem docházelo, problém se podle nich po několika hodinách klidu objevoval znovu. Excesivní zapisování na SSD způsobuje soubor nvlog.nvlgstg. Generuje velké objemy zapsaných dat i kvůli maličkostem, jako přepnutí oken pomocí zkratky Alt-Tab.
Nvidia teď vydala druhou opravu v podobě ovladače verze 621.40, který už představuje klasické velké vydání i s dalšími novinkami a vylepšeními, a tentokrát už podle uživatelů oprava funguje. Doporučujeme ho nainstalovat, pomůžete tím svůj disk ochránit: Odkaz.
Proč si dávat na zápisy směřující na SSD pozor
Nadbytečné zápisy jsou pro dnešní počítače, ale i mobily problém. Díky vysokému výkonu SSD si uživatel nemusí všimnout, že mu disk pořád jede naplno. SSD jsou ale tvořena pamětí NAND Flash, jejíž fyzické struktury ukládající data podléhají s každým přepsáním postupné degradaci. Pokud zápisy za dobu provozu přerostou určitou mez, začne SSD být pozvolna nespolehlivé a může dojít ke ztrátě dat nebo u notebooku či mobilu s pevně osazeným úložištěm i k selhání celého zařízení. Normálně by SSD měla mít dostatečnou rezervu pro mnohaletý provoz, ale pokud software neustále zapisuje na disk velké objemy dat, může tuto hrozbu výrazně zvýšit.