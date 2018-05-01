Akváriové paměti DDR4 od Adata jdou na trh. XPG Spectrix D80 slibuje hybridní chlazení

Z kraje roku se letos na CES 2018 objevily poněkud zvláštní operační paměti DDR4 od firmy Adata. Koncept nazývaný „Jellyfish“ měl místo dnes oblíbených dekorativních pasivů (či rozvaděčů tepla) na bocích průhledné nádržky s chladící kapalinou. Ač by to člověk moc nečekal, zrovna tento nápad se dočkal komerčního vydání, tyto paměti jdou nyní skutečně na trh v rámci řady Adata Spectrix. Vzhled – bezpochyby hlavní tahák těchto modulů – se podstatně změnil, ale akvárium na nich zůstalo.
Paměti Jellyfish přijdou na trh pod označením Adata XPG Spectrix D80. Řada Spectrix obsahuje RGB osvětlení a nejinak tomu bude i u těchto kapalinových speciálů – u komponent stavěných hodně na efekt to je dnes takřka nutnost. Kromě toho je nyní na plastových „rezervoárech“ ze stran nasazen ozdobný hliníkový pasiv, se kterým vypadají moduly ze strany o dost konvenčněji. Tekutý živel by však měl být vidět ze „hřbetní“ strany modulu, která je v popředí při osazení do slotů. Hřbet by měl být také podsvícen RGB LED.
Náplň by měla být tvořena nějakou kapalinou s nízkým bodem varu, nikoliv vodou. Hliníkové pasivy zvenku by asi mohly lépe předávat teplo z akvária okolnímu vzduchu, v tiskové zprávě je toto označeno jako „hybridní chlazení“. Jestli je takovýto přenos tepla na pasiv skutečně efektivnější, to ale těžko říct. V grafikách se někdy používá v základně pasivu tzv. vapor chamber, ale jestli se zde bude kapalina chovat podobně a předávat teplo varem a kondenzací, to se teprve uvidí. Hlavně doufejme, že jsou rezervoáry dost těsné, uzavření má prý být hermetické. Výška modulu je jinak 4,665 cm, takže přečuhující chladič by mohl být problém u některých chladičů (i když počítače stavěné hodně na efekt často mají také vodníka).
Po stránce specifikací samotné elektronické části se „vodní“ paměti Adata Spectrix D80 budou prodávat v sadách dvou nebo čtyř modulů, tedy v balení 2×8 GB nebo 4×8 GB. Dostupné mají být s frekvencemi 2666 a 3000 MHz na časování CL16–16–16 a 1,2 V a CL16–18–18 na 1,35 V. Přímo na webu firmy jsou ve specifikacích uvedené ale také 2400MHz, 3200MHz a 3600MHz verze (CL17–18–18), které by snad mohly na trh přijít později, a také verze s 16GB moduly, které končí na 3200 MHz. Pokud tedy nejde o chybu.
Budou klasicky používat profily XMP 2.0 a Adata uvádí, že má být podporována také platforma X299 a procesory Ryzen (ovšem to nemusí znamenat, že by pro ně tyto moduly musely být nějak zvlášť dobře vyladěné). Typ čipů sdělen nebyl, ale prý jsou výběrové a osazované na 10vrstvé PCB.
Cena těchto modulů má být 200 dolarů za 2×8 GB na 2666 MHz a 210 dolarů za 3000MHz verzi. To by v českých korunách dělalo asi 5150 a 5450 Kč (ach ty ceny RAM…). Sady se čtyřmi moduly a kapacitou 32 GB pak budou stát přesně dvojnásobek těchto částek. Konkrétní datum, kdy se moduly začnou reálně prodávat, řečeno není, ale jsou nyní už formálně oznámené a papírově uvedené na trh, takže by to snad nemělo trvat zas tak dlouho.