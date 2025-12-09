Cnews.cz  »  Byznys  »  Akvizice Warner Bros. Netflixem není tak jistá, jak vypadala. Proti stojí úřady, konkurence a možná i Trump

Byznys

Akvizice Warner Bros. Netflixem není tak jistá, jak vypadala. Proti stojí úřady, konkurence a možná i Trump

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Akvizice Warner Bross. Netflixem Autor: Hamara/Shutterstock
Akvizice Warner Bross. Netflixem
Zatímco o víkendu působila obří transakce jako jistá, nyní se objevují první zádrhely. K podílu na trhu se vyjádřil Donald Trump a konkurenční protinávrh podala skupiny Paramount.

Na konci minulého týdne všechny překvapila zpráva, že Netflix koupí filmová studia Warner Bros. za částku 82,7 miliardy dolarů. Pod největší streamovací platformu by tak přešly tradiční filmová studia, platforma HBO Max a především jedny z nejúspěšnějších filmových a seriálových značek (Harry Potter, DC Universe, King Kong, Matrix, Mad Max, Duna a další). Spolu s tímto obsahem by zároveň pod Netflix přešlo několik herních studií.

Celá akvizice má být dokončena ve třetím čtvrtletí příštího roku, postupně se ale vynořují zprávy, které mohou celý obchod zhatit. A to jak z legislativních, tak politických či byznysových důvodů.

Úřady, Trump, konkurence

První na řadě při posuzování tohoto spojení budou samozřejmě americké antimonopolní úřady, konkrétně to bude ministerstvo spravedlnosti a jeho odbor pro ochranu hospodářské soutěže. Právě k tomuto schvalování se ale promptně vyjádřil i prezident Donald Trump, který chce na transakci a její případné schválení osobně dohlížet. Upozorňuje především na velký podíl na trhu, který by Netflix příští rok získal.

Netflix naštval uživatele: na novějších zařízeních zakázal přehrávání na televizi pomocí Chromecastu Přečtěte si také:

Netflix naštval uživatele: na novějších zařízeních zakázal přehrávání na televizi pomocí Chromecastu

Na mysli má mimo jiné kategorii streamovacích služeb, kde by již tak silný Netflix posílil o uživatele HBO Max. Podle odhadů by tak obě služby kontrolované jedním majitelem dosahovaly na 430 milionů uživatelů. Druhé nejpopulárnější Disney+ má asi 200 milionů uživatelů.

Jak ale upozorňují americká média, Donald Trump má s šéfem Netflixu Tedem Sarandosem pozitivní vztahy a s největší pravděpodobností by se neměl stát překážkou v akvizici. Vzhledem k Trumpově nepředvídatelnému chování však nelze nic jistě zaručit.

O něco reálnější hrozbou je pro Netflix konkurenční protinabídka skupiny Paramount Skydance. Ta má v blízké době předložit akcionářům Warner Bros. návrh na převzetí odkupem cenných papírů s pevnou částkou 30 dolarů za akcii. Před oznámením Netflixu se akcie WB obchodovaly za 24 dolarů za akcii. Šlo by o transakci v hodnotě 108,4 miliardy dolarů.

Srovnání obou nabídek

Srovnání obou nabídek

Autor: Paramount

Paramount ve své tiskové zprávě mimo jiné argumentuje možnými legislativními problémy Netflixu na evropském trhu, kde by mohl v mnoha zemích získat dominantní postavení a transakce by mohla být zablokována. Stejně tak upozorňuje na možné zvyšování cen, ke kterému by Netflix díky své pozici mohl přistoupit.

Generální ředitel skupiny Paramount k tomu dodává: „Akcionáři WBD si zaslouží možnost zvážit naši vyšší, plně hotovostní nabídku na jejich akcie celé společnosti. Naše veřejná nabídka, která je ve stejných podmínkách, jaké jsme soukromě předložili představenstvu Warner Bros. Discovery, poskytuje vyšší hodnotu a jistější a rychlejší cestu k dokončení transakce. Domníváme se, že představenstvo WBD upřednostnilo horší návrh [Netflixu], který vystavuje akcionáře kombinaci hotovosti a akcií, nejisté budoucí tržní hodnotě divize Global Networks (lineární kabelové vysílání) a náročnému procesu získání regulatorního schválení. Obracíme se proto přímo na akcionáře, abychom jim dali možnost jednat v jejich vlastním nejlepším zájmu a maximalizovat hodnotu jejich akcií.

Zdroje: Netflix, Paramount

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak vnímáte, že AI používá obsah médií bez odpovídající náhrady?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Proč přichází éra suverénních datových center?

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

České investiční fondy sní americký sen

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI