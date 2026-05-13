Alza slaví rok prodeje vlastních filamentů pro 3D tisk. A jak jinak, než limitovaným 1#Anniversady edition Alzamentem

Přibližně před rokem vstoupila Alza do světa 3D tisku se svou vlastní značkou filamentů Alzament. Zaujmout chtěla hlavně nízkou cenou, kdy kilogram PLA startoval už na 249 korunách. Od té doby se nabídka výrazně rozrostla a dnes zahrnuje více než stovku variant různých barev i materiálů.
K prvnímu výročí nyní Alza představila speciální limitovanou edici s názvem Alzament 1#Anniversary edition. Jde o PLA filament s poloprůhledným matným vzhledem a jemným perleťovým efektem, který má působit prémiověji než jiné varianty.
Že se jedná o limitku, potvrzuje i samotné balení. Cívka dostala zlatý nápis a filament dorazí ve zlatém obalu, takže už na první pohled působí „prémiověji“ než ostatní Alzamenty v nabídce. Vyrobeno jej bude navíc pouze 500 kusů a jakmile se vyprodá, už nebude.
Cena limitované edice je stanovena na 499 korun. Alza oznámila, že veškerý výtěžek z prodeje (po odečtení nákladů) věnuje na Dětské krizové centrum.
