Amazon ukázal konkurenci pro Starlink: satelitní internet nabídne i maličkou anténu do batohu

Amazon již několik let buduje konkurenci pro Starlink, která by měla firmám i koncovým zákazníkům nabízet spolehlivý satelitní internet. Nyní se firma pochlubila anténou, která nabídne rychlosti až 1 Gb/s, kterými by chtěl Amazon Leo překonat Starlink. V počáteční fázi bude mířit především na podniky, postupně bude ale v rámci levnějších tarifů k dispozici i domácnostem.
Anténa bez pohybů
První generace antén Starlink obsahovaly motory, které antény automaticky naklápěly pro co nejlepší kvalitu signálu. Nové antény ale mechanické řešení vyměnily za elektronické fázování a Amazon s projektem Leo zvolil stejný princip. Anténa je tak pevná, kompletně bez pohyblivých částí. Díky obrovskému množství malých samostatných modulů lze ale signál tvarovat tak, aby směroval ideálním směrem k satelitům na orbitě.
Amazon láká především na největší anténu Ultra, která je mnohem větší než Starlink a nabízí rovněž vyšší přenosové rychlosti. Pro gigabitový download a upload o rychlosti 400 Mb/s vyrostla až na rozměry 51 × 76 × 5 cm s vysokou hmotností 19,5 kg. Anténa Starlinku má 45 × 65 a 5,5 kg.
Kromě této největší antény ale Amazon ukázal ještě dvě menší:
- Nano: 18 × 18 cm, 1 kg, až 100 Mb/s
- Pro: 28 × 28 cm, 2,4 kg, až 400 Mb/s
Podle parametrů nejmenší antény Nano bude Amazon cílit i na přenosné zařízení, které by umožnilo využití satelitního internetu na cestách. Dá se tak předpokládat, že koncovým zákazníkům bude nabízet i tarify, které umožňují flexibilní připojení odkudkoliv. Starlink tuto možnost rovněž má, nechává si ji ale výrazně připlatit.
Příští rok v provozu
Amazon Leo má být v ostrém provozu spuštěn během příštího roku, nyní zve firma k uzavřenému testování zákazníky z řad firem. Na oběžné dráze má prozatím 150 satelitů, což je řádově méně než v případě Starlinku (přes 5 000 satelitů). S jejich vypouštěním ale firma začala až letos v dubnu.
Amazon si vyvíjí svůj vlastní hardware včetně čipů. Zároveň firmy láká na specifické funkce, které se mají postarat o spolehlivější komunikaci s cloudovými službami. Hovoří tak například o funkci Direct to AWS, která má nabídnout rychlou konektivitu s velmi nízkou odezvou na servery největší hostingové platformy Amazonu.
Byť tisková zpráva specifikuje komerční spuštění pro firmy už příští rok, prozatím se nezmiňuje ani o přesnějším datu, ani o cenách.
Zdroj: Amazon