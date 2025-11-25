Cnews.cz  »  Hardware  »  Amazon ukázal konkurenci pro Starlink: satelitní internet nabídne i maličkou anténu do batohu

Hardware

Amazon ukázal konkurenci pro Starlink: satelitní internet nabídne i maličkou anténu do batohu

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Amazon Leo má už příští rok přinést do firem satelitní internet a později se rozšíří i mezi běžné uživatele. Konkurent Starlinku chce zaujmout vyšší rychlostí, nebo naopak malou anténou.

Amazon již několik let buduje konkurenci pro Starlink, která by měla firmám i koncovým zákazníkům nabízet spolehlivý satelitní internet. Nyní se firma pochlubila anténou, která nabídne rychlosti až 1 Gb/s, kterými by chtěl Amazon Leo překonat Starlink. V počáteční fázi bude mířit především na podniky, postupně bude ale v rámci levnějších tarifů k dispozici i domácnostem.

Anténa bez pohybů

První generace antén Starlink obsahovaly motory, které antény automaticky naklápěly pro co nejlepší kvalitu signálu. Nové antény ale mechanické řešení vyměnily za elektronické fázování a Amazon s projektem Leo zvolil stejný princip. Anténa je tak pevná, kompletně bez pohyblivých částí. Díky obrovskému množství malých samostatných modulů lze ale signál tvarovat tak, aby směroval ideálním směrem k satelitům na orbitě.

Amazon Leo - přehled antén

Všechny tři velikosti antén a dostupné rychlosti.

Autor: Amazon

Amazon láká především na největší anténu Ultra, která je mnohem větší než Starlink a nabízí rovněž vyšší přenosové rychlosti. Pro gigabitový download a upload o rychlosti 400 Mb/s vyrostla až na rozměry 51 × 76 × 5 cm s vysokou hmotností 19,5 kg. Anténa Starlinku má 45 × 65 a 5,5 kg.

Kromě této největší antény ale Amazon ukázal ještě dvě menší:

  • Nano: 18 × 18 cm, 1 kg, až 100 Mb/s
  • Pro: 28 × 28 cm, 2,4 kg, až 400 Mb/s

Podle parametrů nejmenší antény Nano bude Amazon cílit i na přenosné zařízení, které by umožnilo využití satelitního internetu na cestách. Dá se tak předpokládat, že koncovým zákazníkům bude nabízet i tarify, které umožňují flexibilní připojení odkudkoliv. Starlink tuto možnost rovněž má, nechává si ji ale výrazně připlatit.

Příští rok v provozu

Amazon Leo má být v ostrém provozu spuštěn během příštího roku, nyní zve firma k uzavřenému testování zákazníky z řad firem. Na oběžné dráze má prozatím 150 satelitů, což je řádově méně než v případě Starlinku (přes 5 000 satelitů). S jejich vypouštěním ale firma začala až letos v dubnu.

Amazon si vyvíjí svůj vlastní hardware včetně čipů. Zároveň firmy láká na specifické funkce, které se mají postarat o spolehlivější komunikaci s cloudovými službami. Hovoří tak například o funkci Direct to AWS, která má nabídnout rychlou konektivitu s velmi nízkou odezvou na servery největší hostingové platformy Amazonu.

Byť tisková zpráva specifikuje komerční spuštění pro firmy už příští rok, prozatím se nezmiňuje ani o přesnějším datu, ani o cenách.

Starlink poprvé překonal „průměrnou“ rychlost 100 Mb/s Přečtěte si také:

Starlink poprvé překonal „průměrnou“ rychlost 100 Mb/s

Zdroj: Amazon

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak nejčastěji sdílíte soubory s blízkými a přáteli?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Jak funguje platforma IBM Power11?

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat