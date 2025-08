AMD chystá novou levnější grafiku s architekturou RDNA 4, ale pořídit ji asi bude problém

Po Radeonu RX 9060 XT, který se začal prodávat v červnu, teď je podle všeho na cestě další grafická karta Radeon. Novinka pojmenovaná Radeon RX 9060 by měla zaujmout místo pod modelem XT, takže přinese výhody nové vylepšené architektury RDNA 4 zase do o něco levnějších vod. Ne všem to ale bude něco platné, protože dostupnost této grafiky v obchodech bude podle zatím známých informací omezená.





O plánovaném příchodu Radeonu RX 9060 včera informoval web VideoCardz, jehož informace poté potvrdil také web Tom’s Hardware s tím, že přímo viděl tiskovou zprávu (zatím asi veřejně nevydanou), které o těchto grafikách mluví. Tento model je tedy asi už hotová věc a je jenom otázkou času.





Radeon RX 9060

Karta Radeon RX 9060 má být založená na stejném 4nm čipu Navi 44 s architekturou RDNA 4, jako model RX 9060 XT, ale podle Tom’s Hardware bude ořezaný na 28 CU, tedy 1792 shaderů (VideoCardz původně mluvil o 2048 shaderech, nicméně pravděpodobná je asi osekaná horší specifikace). Také takty budou o něco horší – 2400 MHz pro tzv. herní frekvenci a 2990 MHz pro frekvenci boostu, zatímco u referenčního RX 9060 XT jsou takty 2530 a 3130 MHz. Ne-XT model by měl podle těchto specifikací mít asi 84 % hrubého výpočetního výkonu karty RX 9060 XT.

Karta bude mít zdá se vždy 8GB paměť, bude tedy čímsi jako je GeForce RTX 5060 v nabídce Nvidie. Použitá bude paměť GDDR6 na efektivním taktu 18,0 GHz, zatímco model RX 9060 XT má 20,0GHz GDDR6. Propustnost (288 GB/s), kterou bude karta moci využít, tedy bude o 10 % nižší. S výkonem ve hrách, které na limit 8GB kapacity paměti narazí, bude trošku pomáhat PCI Express 5.0 ×16, zatímco konkurenční GeForce mají jen osm linek.

Je pravděpodobné, že tyto karty budou mít i nižší TDP, které je u modelu XT od 150 do 182 W podle provedení (160–182 W u 16GB karet). Model Radeon RX 9060 by se možná mohl pohybovat okolo 120 až 130 W, tedy podobné spotřeby, kterou AMD nastavilo u někdejšího Radeonu RX 6600. Konkrétní číslo ale zatím známé není.

Referenční návrh Radeonu RX 9060 XT. Běžně asi tento design nebude v prodeji Autor: AMD

Pouze OEM karta?

Podle webu Tom’s Hardware bude AMD grafiku označovat za řešení pro hraní v rozlišení 1920 × 1080 bodů. Podle jeho informací ale zřejmě bude zaměřená nebo exkluzivně omezená jen na OEM trh, tedy že by ji firma dodávala jenom výrobcům kompletních sestav a počítačů, ne na retailový trh. To by tedy znamenalo, že se nebude dát běžně koupit. Pokud nedojde k nějakému šedému přeprodeji, což není nevídané u CPU, ale u grafik je asi šance malá.

Bohužel tedy asi při domácí samostavbě PC nebude možné tuto grafiku využít, alternativou bude jenom Radeon RX 9060 XT 8GB. Je asi určitá šance, že se po čase firma rozhodne kartu uvolnit do volného prodeje později, ale úplně pravděpodobné to není.

Zdroje: VideoCardz, Tom’s Hardware