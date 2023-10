AMD Fluid Motion Frames už není jen pro nové karty, podpora pro Radeony RX 6000 byla přidána

Před týdnem AMD vypustilo současně s vydáním prvních her používajících FSR 3 také preview funkce AMD Fluid Motion Frames, což je volně použitelné generování snímků aplikované jako postprocessing na úrovni ovladačů i ve hrách, které FSR 3 (nebo DLSS 3). Tato funkce byla ale exkluzivní jenom pro grafiky Radeo RX 7000. Netrvalo ale dlouho, ale AMD údajně pro velký zájem rozšířilo podporu už i na Radeony RX 6000.

Zatímco u FSR 3 není přítomné nějaké omezení na to, které architektury jsou podporovány (funguje i na konkurenčních GPU), u ovladačové verze AFMF bylo již v srpnu při oznámení sděleno, že bude zpočátku jen na novějších Radeonech RX 7000 s architekturou RDNA 3, na nichž bude primárně zprovozňovaná a laděná (možná i ve vztahu s tím, že tyto grafiky mají dostat novou funkci Anti-Lag+ pro zkrácení latence ve hrách, což generování snímků dost potřebuje).

Scott Herkelman (který mezitím oznámil odchod z AMD) ovšem v rozhovoru pro web Club386 řekl, že nejde o trvalé omezení a firma se přinejmenším pokusí vyzkoušet, zda by funkci mohly dostat i Radeony RX 6000. Z této formulace to ale vyznívalo, že by toto rozšíření podpory mohlo trvat delší dobu.

Volba AMD Fluid Motion Frames v nastaveních pro HYPR-RX Autor: AMD

Je tak překvapivé, že se podpora objevila už o týden později. AMD totiž aktualizovalo stránku s „preview“ ovladačem (stahovat ho můžete tady), který funkci AMD Fluid Motion Frames přidává, a nyní už uvádí i podporu pro Radeony RX 6000 s architekturou RDNA 2. Podle popisu tím AMD „reaguje na zájem komunity“.

Tento ovladač ovšem pořád zůstává jen „preview“ vydáním, nejde o standardní stabilní verzi a může asi být méně spolehlivý. Je možné, že při začleňování této funkce do stabilních ovladačů budou pořád mít Radeony RX 7000 přednost a majitelé předchozí generace budou potom muset čekat nějakou další dobu, než bude AFMF dostupné také pro ně (nebo zůstávat u nynějšího preview ovladače).

Zdroje: AMD (1, 2)