AMD nenápadně ukázalo Navi 32, střední GPU rodiny RDNA 3 s pěti čiplety pro Radeom RX 7800 XT

AMD minulý měsíc vydalo Radeon RX 7600 s čipem Navi 33, což bude levný model architektury RDNA 3. Mezi tímto GPU a highendovým Navi 31 je ale dost velká mezera. Úniky z předešlého roku uváděly, že do této mezery přijde GPU Navi 32, které by mělo být o něco menší verzí čipletového designu, ale dosud o něm nebylo ani vidu, ani slechu. Zrušené ale zřejmě není, AMD teď ukázalo jeho fyzickou podobu a zřejmě tedy věci spějí k jeho vydání.

Vydání nebo oznámení grafických karet (aspoň mobilních pro notebook, když ne desktopových) s Navi 32 bylo trošku očekáváno na Computexu 2023, kde nenastalo. Ale ukazuje se, že AMD ve stejné době toto GPU prezentovalo tak trochu jako „easter egg“, jen si toho nikdo ze začátku nevšiml. Na přelomu května a června dala CEO firmy Lisa Su rozhovor Forbesu, vydaný 31. 5., v kterém bylo použito ilustrační video a fotografie pravděpodobně poskytnuté firmou. Na nich se ukazují různé čipy (a vícečipletová pouzdra), například aktuální Ryzeny a Epycy bez rozvaděče tepla. Až teď si ale Hoang Anh Phu všiml, že mezi těmito vzorky je také zatím nevydaný produkt, podle všeho Navi 32.

Jde o pouzdro BGA s kovovým rámečkem okolo, což je rys typický pro GPU, která chrání před poškozením při nasazení chladiče. Dotyčné GPU je zdá se tvořeno velkým centrálním čipletem a čtyřmi malými čiplety po stranách. Teoreticky by to sice mohly být paměti typu HBM, ale Vega 20 (kterou můžete vidět v záhlaví článku pro srovnání) ani Arcturus to podle všeho není, takže to skutečně vypadá, že zde vidíme nové GPU Navi 32.

GPU Navi 32 Autor: Forbes, via VideoCardz

To je tvořené jedním 5nm centrálním GCD čipletem, jenž má údajně mít plochu okolo 200 mm² (podle VideoCardz tato velikost sedí s tím, co leží na snímku). GCD má údajně obsahovat 3840 shaderů (60 CU) a k tomu jsou připojené čtyři 6nm čiplety MCD s kouskem Infinity Cache a kanály paměťového řadiče. Tento čiplet by měl být stejný, jako u Navi 31. Se čtyřmi kusy by tedy GPU Navi 32 mělo 64 MB Infinity Cache a 256bitové paměťové rozhraní, s nímž by grafika typicky měla mít 16GB paměť GDDR6.

Vedle toho ale může být vydána také osekaná verze s méně výpočetními jednotkami a jen třemi aktivními MCD čiplety. Taková karta by pak měla levnější 12GB paměť na 192bitové sběrnici a jen 48 MB Infinity Cache.

Více: Detaily RDNA 3 GPU pro Radeony RX 7000: Čipy jsou extrémně malé, budou na Nvidii stačit?

Výkonnější model by se mohl jmenovat Radeon RX 7800 XT, ale žádná jména ještě potvrzená nejsou. Podle úniku v ovladačích se pro o stupeň nižší kartu Radeon RX 7700 XT dřív uvažovalo o použití čipu Navi 33 a už ne Navi 32, ale není jasné, zda tyto plány ještě pořád platí. Mezitím totiž vyšel Radeon RX 7600, který do schématu jmen z ovladačů nezapadá, takže možná původní koncipování sestavy modelů založených na čipech Navi 33 a Navi 32 už není aktuální.

YouTuber RedGamingTech před pár dny uváděl, že grafiky s Navi 32 by mohly vyjít na konci třetího nebo na začátku čtvrtého kvartálu, čili v září nebo říjnu. Zatím jsou tedy aspoň kolem tří měsíců daleko. Není ale jasné, z jak dobrých zdrojů toto pochází, takže je klidně možné, že se nakonec ještě datum vydání bude posouvat.

Zdroje: VideoCardz, Hoang Anh Phu, Forbes (YouTube), RedGamingTech