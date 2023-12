AMD připravuje grafiku Radeon RX 7600 XT, prodávat se začne za čtyři týdny

Když AMD vydalo coby nejlevnější model architektury RDNA 3 grafiku Radeon RX 7600, šlo o jediný model bez označení „XT“. Současně ale byla použitá plně aktivní konfigurace čipu Navi 33 se všemi jednotkami, takže to svádělo k interpretaci, že Radeon RX 7600 XT už vedle ní ani existovat nebude. Zdání ale klamalo. Tato grafika se opravdu chystá na trh. Mluví se i o dalších modelech řady Radeon RX 7000, u nichž to ale takto jasné není.

Jak si všiml Harukaze5719 na Twitteru, do ruské databáze EEC, kde bývá často registrován ještě nevydaný hardware, zanesl své zřejmě teprve chystané grafiky výrobce Arktek, což je menší výrobce karet. Mezi těmito kartami se objevily tři možné nové modely grafik od AMD. Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7700 a Radeon RX 7800.

Vypadá to, že minimálně část registrovaných „nových“ karet nemusí existovat a firma je do databáze zadala buď „kdyby náhodou“, nebo jako křoví, mezi kterým se mají schovat reálné novinky. Podle webu BenchLife, který tuto zprávu komentuje, Radeon RX 7700 a Radeon RX 7800 XT momentálně nejsou plánované a AMD o nich výrobcům karet neřeklo – tedy aspoň pokud zdroje BenchLife vědí.





Radeon RX 7600 XT v lednu, RDNA 4 v Q3 nebo Q4 2024

Ovšem s poslední kartou je to jiné. BenchLife uvádí, že model Radeon RX 7600 XT opravdu je v přípravě a AMD na něm už pracuje s výrobci karet (od kterých toto potvrzení asi pochází). O této kartě kolují v zákulisí informace podle více zdrojů – například (ale nejen) podle VideoCardz. Vypadá to, že vydání tohoto modelu už je hodně blízko jistotě, asi už s ním můžete počítat, pokud se chystáte v budoucnu vybírat grafiku dotyčného cenového pásma.

Vydání této karty prý je naplánované na leden, a to na jeho čtvrtý týden začínající 22. 1. 2024. Radeon RX 7600 XT podle BenchLife bude jediná taková novinka, která do nabídky AMD přibude za celou první polovinu roku 2024, jiné teď plánované nejsou. I když asi nelze vyloučit, že firma narychlo zkusí přidat nějaké „reakční modely“, pokud by k tomu byla tlačená. V druhé polovině roku by se prý mohly objevit karty s architekturou RDNA 4 a podporou PCIe 5.0, ale asi ještě není zaručeno, že se neopozdí a nesklouznou až do roku 2025.

BenchLife zjistil ještě jednu věc – prý to vypadá, že tento model by nemusel být vyráběný v referenční verzi s chladičem od AMD, protože AMD tyto karty nenabízí k zapůjčení na recenze. V prodeji by mohly být jen nereferenční verze s různými „custom“ chladiči navrženými výrobci karet. Ty by asi často mohly používat chlazení z existujících grafik Radeon RX 7600 nebo Radeon RX 7700 XT (podle toho, na kterém z čipů bude karta založena).

Navi 33 Autor: AMD

Specifikace zatím nejsou známé. Radeon RX 7600 XT by logicky měl být výkonnější a dražší model, zařazený nad dnešní Radeon RX 7600. Buď by mohl používat čip Navi 33 se zvýšenými takty (a TDP), což by znamenalo 128bitové paměti s kapacitou 8 GB, 2048 shaderů architektury RDNA 3 a rozhraní PCIe 4.0 ×8.

Nebo by mohlo jít o kartu s ořezanou verzí čipu Navi 32 (více ořezanou, než je v modelu 7700 XT). Taková karta by mohla mít někde mezi 2048–3072 shaderů, 10 GB, nebo 12 GB paměti na 160bitové, nebo 192bitové sběrnici (a rozhraní PCIe 4.0 ×16).

