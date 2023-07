Radeony se 7nm GPU architekturou Navi prý vyjdou v poslední čtvrtině roku 2019

Sotva se dostal do prodeje AMD Radeon VII, nečekaná a možná i narychlo vytvořená herní varianta výpočetního GPU Vega 20, už se objevují zvěsti to tom, co by mohlo následovat. Vega 20 je první grafický procesor založený na 7nm výrobní technologii, ale víc se čeká až od GPU Navi, což měla být regulérní nová architektura Radeonů na 7 nm. Ta podle starých informací vypadala jako něco, co by mohlo jít na trh už na přelomu roku 2018 a 2019, ale teď se objevují zprávy, že vyjde o dost později.