Radeony s architekturou RDNA 3 možná jsou čipletové. Navi 31 prý bude 2 × 5120 shaderů

V tuto chvíli je asi hodně brzo na to, aby unikaly nějaké specifikace příští generace grafických karet Radeon (tedy RX 7000, jestli ne rovnou RX 8000 – pokud by generace 7000 byla jen přeznačený refresh čipů z generace 6000). Tudíž je třeba si hodně dávat pozor na drby, objevující se takto brzo. Objevil se ovšem jeden hodně zajímavý, takže se u něj zastavíme – ale pozor, tentokrát to opravdu berte jako hodně nezávaznou možnost toho, co by mohlo být.

Už před časem se objevila zmínka v kódu pro MacOS, podle níž by nejvýkonnější GPU od AMD zřejmě již patřící do architektury RDNA 3 mělo mít označení Navi 31, následovalo by tedy ve značení přímo nedávno vydané Navi 21 s architekturou RDNA 2.

Vedle toho také Rick Bergman z AMD v rozhovoru pro The Street prozradil, že architektura RDNA 3 by opět měla vylepšovat energetickou efektivitu. Údajně podobně, jako RDNA 2 proti RDNA 1 (kde AMD uvádí zlepšení o 50 % i vyšší, ale tato čísla je třeba brát s rezervou). Jak by ale mohlo vypadat přímo GPU Navi 31, tehdy neřekl.

Nyní se na Twitteru a zprostředkovaně na webu 3DCenter.org objevilo tvrzení, že Navi 31 by mělo mít stále 80 bloků CU – tedy 5120 shaderů jako Navi 21 (tato plná konfigurace je ale používána jen v modelu RX 6900 XT). Ovšem toto neznamená, že by se moc nezvyšoval výkon. Hlavní zpráva totiž je, že toto GPU prý má být čipletové, tedy stavěné z více propojených kusů křemíku, jako procesory Ryzen Threadripper.

Procesor AMD Ryzen Threadripper 3990X na CES 2020 bez krytu ukazuje devět čipletů (Zdroj: AMD)

Nejvýkonnější grafika založená na tomto čipletu Navi 31 má údajně být jen dvojčipletová (začínat se tedy bude opatrně, než přijde dělení na větší počty kusů). To znamená, že by měla 2 × 80 CU a tím 10 240 shaderů (nebo v případě ořezané verze třeba 2 × 72, což by dávalo 9216 shaderů). Na rozdíl od dosavadních vícečipových GPU by toto asi nebyly vlastně dvě grafiky v CrossFire, naopak dva čiplety by se místo toho tvářily pro software jako jediné GPU. Nebyly by třeba nějaké Multi-GPU profily nebo speciální podpora ve hrách.

https://twitter.com/Kepler_L2/sta­tus/1344948079737397248

Tento přístup by byl pro moderní grafické karty velkou revolucí a asi by umožnil zvýšit výkon dál, než co by dovolil monolitický křemík. Současně ale stojí v cestě různé překážky, zejména pokud jde o propustnost a latenci komunikačních rozhraní, které by mezi GPU byla třeba, a o sdílení pamětí. Na těchto věcech se asi pracuje (AMD má například patenty na řešení, snažící se optimálně rozdělovat práci a pracovní data v paměti mezi čiplety). Ale nevíme, zda se podobnými nápady podaří účinně překonat vrozené limity nemonolitického řešení. Může se také ukázat, že problémy nejsou řešitelné.

Nvidia pracuje na čipletové grafice také

To, že by se první pokus o čipletové GPU mohl objevit už v příští generaci grafik AMD, by byla docela podstatná zpráva. Tato GPU by asi již mohla být 5nm, nejspíš je tedy asi třeba je očekávat až v roce 2022 (tehdy AMD asi vydá 5nm procesory). Je ale třeba říci, že AMD nemusí být první. Také Nvidia prý podle různých zpráv na čipletových GPU pracuje, a to pro architektonickou generaci Hopper. Její produkt by mohl být hotový dřív a prestižní prvenství by tak shrábla tato firma.

Studie čipletového GPU od Nvidie s navrhovanými L1.5 cache sloužícími pro komunikaci mezi čipy. Něco podobného by se mohlo eventuálně objevit i v skutečných produktech (Zdroj: Nvidia)

Jak už bylo řečeno, zatím jde o dost raný drb, takže může být velká šance, že se nevyplní. Nezvyklou čipletovou architekturu tedy zatím neberte pro next-gen Radeony jako jistou věc. Také je třeba možné, že se čipletová řešení budou prosazovat pro výpočetní akcelerátory, ale pro herní grafické karty nasazené nebudou…

Zdroj: VideoCardz