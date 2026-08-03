Ani hardwarová peněženka není neprůstřelná. Hloupá chyba připravila uživatele o bitcoiny za 1,9 miliardy

Hardwarová peněženka Coldcard měla patřit mezi bezpečné způsoby, jak uchovávat bitcoin mimo dosah internetu. Kvůli závažné chybě ve starších verzích firmwaru se však útočníkům podařilo dopočítat privátní klíče a na dálku odcizit více než 1 300 bitcoinů, tedy téměř 1,9 miliardy korun.
Problém byl v samotném generování klíčů
Chyba souvisela s nedostatečnou náhodností při generování bitcoinových peněženek. „Kvůli chybě v kódu se ale od března 2021 používal místo tohoto generátoru jen náhradní softwarový generátor, který náhodnost stavěl jen na sériovém čísle čipu, časovači od zapnutí a hodinách, jejichž oscilátor byl navíc u modelu Coldcard Mk3 pravděpodobně vypnutý. Výsledkem bylo, že místo 128–256 bitů entropie, kterou BIP-39 předpokládá, se použilo asi jen 40 bitů.“ píše autor projektu Bitcoin v kapse Tomáš Krause.
Útočníci tak mohli celkem jednoduše odvodit privátní klíče u hardwarových peněženek Coldcard Mk3 a získat přístup k adresám, z kterých si nalezené bitcoiny poslali na svoji peněženku. Jen v první vlně se podle Galaxy Research podařilo útočníkům během 41 minut ukrást bitcoiny v hodnotě asi 70,2 milionu dolarů (asi 1,5 miliardy korun). V dalších vlnách útočníci odcizili více než 1 300 bitcoinů s celkovou částkou skoro 1,5 miliardy korun.
Sám Tomáš Krause říká, že problém se týká i novějších peněženek Coldcard Mk4, Q a Mk5, které mají sice lepší, ale stále nedostatečnou entropii. Nestačí přitom aktualizovat firmware peněženky, nýbrž vygenerovat zbrusu nový seed. „Rovněž není v bezpečí ten, kdo seed z Coldcard přenesl do jiné peněženky. Stále je to zranitelný seed!“ říká Tomáš Krause.
zdroje: Bitcoin v kapse, síť X (@glxyresearch)