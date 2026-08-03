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Ani hardwarová peněženka není neprůstřelná. Hloupá chyba připravila uživatele o bitcoiny za 1,9 miliardy

Dominik Dobrozenský
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Útočníci ukradli přes 1 300 bitcoinů kvůli slabému zabezpečení peněženek Coldcard Mk3 Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Útočníci ukradli přes 1 300 bitcoinů kvůli slabému zabezpečení peněženek Coldcard Mk3
Závažná chyba v hardwarových peněženkách Coldcard umožnila útočníkům odvodit privátní klíče a ukrást více než 1 300 bitcoinů.
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Hardwarová peněženka Coldcard měla patřit mezi bezpečné způsoby, jak uchovávat bitcoin mimo dosah internetu. Kvůli závažné chybě ve starších verzích firmwaru se však útočníkům podařilo dopočítat privátní klíče a na dálku odcizit více než 1 300 bitcoinů, tedy téměř 1,9 miliardy korun.

Problém byl v samotném generování klíčů

Chyba souvisela s nedostatečnou náhodností při generování bitcoinových peněženek. „Kvůli chybě v kódu se ale od března 2021 používal místo tohoto generátoru jen náhradní softwarový generátor, který náhodnost stavěl jen na sériovém čísle čipu, časovači od zapnutí a hodinách, jejichž oscilátor byl navíc u modelu Coldcard Mk3 pravděpodobně vypnutý. Výsledkem bylo, že místo 128–256 bitů entropie, kterou BIP-39 předpokládá, se použilo asi jen 40 bitů.“ píše autor projektu Bitcoin v kapse Tomáš Krause.

Útočníci tak mohli celkem jednoduše odvodit privátní klíče u hardwarových peněženek Coldcard Mk3 a získat přístup k adresám, z kterých si nalezené bitcoiny poslali na svoji peněženku. Jen v první vlně se podle Galaxy Research podařilo útočníkům během 41 minut ukrást bitcoiny v hodnotě asi 70,2 milionu dolarů (asi 1,5 miliardy korun). V dalších vlnách útočníci odcizili více než 1 300 bitcoinů s celkovou částkou skoro 1,5 miliardy korun.

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Sám Tomáš Krause říká, že problém se týká i novějších peněženek Coldcard Mk4, Q a Mk5, které mají sice lepší, ale stále nedostatečnou entropii. Nestačí přitom aktualizovat firmware peněženky, nýbrž vygenerovat zbrusu nový seed. „Rovněž není v bezpečí ten, kdo seed z Coldcard přenesl do jiné peněženky. Stále je to zranitelný seed!“ říká Tomáš Krause.

zdroje: Bitcoin v kapse, síť X (@glxyresearch)

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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