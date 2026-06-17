Nový formát pro internetové video přinese stejnou kvalitu i s pomalejším připojením či menší velikostí souboru

Loni v září jsme informovali, že tvůrci video formátu AV2 očekávají jeho dokončení ještě předtím, než rok 2025 skončí. To se nakonec nepovedlo, nebo kodek přinejmenším nebyl vydán. Ovšem teď tento moment konečně nastal a začátkem června konsorcium Alliance for Open Media (AOMedia) oznámilo, že AV2 ve verzi 1.0 je oficiálně vydán. Tím může začít éra tohoto formátu v internetovém prostoru, byť rozšíření asi není blízko.
O 30 % lepší komprese proti AV1
AOMedia oznámila vydání hotové specifikace AV2 ve verzi 1.0 minulý týden (9. 6.), čímž je tento formát oficiálně na světě, včetně už ustáleného formátu. To znamená, že již mohou běžet práce na vývoji čipů implementujících hardwarové dekódování nebo enkódování AV2 bez obavy, že nějaká později provedená změna formátu způsobí, že hardware bude novými soubory a streamy nekompatibilní. Softwarové enkodéry a dekodéry mohly být vyvíjené již dříve s pracovními návrhy specifikace, ale nyní mají pevný základ, na kterém lze stavět.
AV2 má díky novým kompresním technikám zlepšit kompresní poměr o zhruba 30 % – což je přibližná či orientačního hodnota, jelikož jde o ztrátovou kompresi a reálné výsledky budou záviset i na charakteru vstupního obrazu, přičemž jakékoli vyčíslení rozdílu v kvalitě hodně závisí na zvolené metodice vyhodnocení. O zlepšeních, které se do AV2 dostaly, jsme psali v tomto článku:
Zjednodušeně lze říct, že zlepšení komprese o 30 % má znamenat, že video může dosáhnout stejné či srovnatelné kvality při datovém toku nebo velikosti souboru o 30 % nižší, nebo že při použití stejné velikosti souboru či stejném datovém toku bude video vypadat o 30 % lépe (což je ovšem něco, co není triviální kvantifikovat). Cenou za tuto vyšší kvalitu či vyšší kompresi ale je, že výpočetní náročnost nového formátu je vyšší než u AV1.
Důležité je zde upozornit, že při reálném použití nezávisí obrazová kvalita výstupu jenom na samotném formátu, ale hodně také na tom, jak je enkodér propracovaný a chytrý. Vypiplat enkodér tak, aby co nejlépe využíval možnosti nového formátu, může trvat roky, takže zpočátku může AV2 mít problém překonat kvalitu videa ve formátech AV1 nebo třeba HEVC, použije-li se ke kompresi aktuální ještě nezralý software. Přínosy AV2 tedy asi více poznáme až během následujících let.
Současně také asi ještě bude nějakou dobu trvat, než se objeví procesory a grafické karty, které budou mít hardwarovou podporu pro přehrávání videa ve formátu AV2. I zde bychom si tipli, že může dostupnost na trhu ještě rok či dva trvat. Nicméně open source vývojáři okolo projektu VideoLan pracují na softwarovém dekodéru Dav2d, který bude formát dekódovat jednoduše na procesoru, takže ho bude možná přehrávat i na dnešních počítačích, noteboocích a mobilech, budou-li k tomu mít dost hrubého výkonu.
Opět zadarmo k použití
Členy AOMedia rozhodujícími o vývoji jsou zejména internetoví giganti jako Google, Netflix, Amazon, Microsoft, Meta nebo Tencent a Cisco, ale také Apple, Samsung, Intel, Nvidia a Mozilla. Formát AV2 má být opět k dispozici k užívání zdarma (není nicméně open-source v tom smyslu, že by specifikaci bylo povoleno „forkovat“ a měnit).
Právě poskytovatelé internetového video obsahu zřejmě počítají s tím, že eventuálně AV2 nasadí ve svých službách včetně třeba YouTube, aby mohli ušetřit na datové propustnosti svých sítí. Rozšíření AV2 na internetu a ve streamovacích službách ale asi bude postupné a bude trvat poměrně dlouho, přičemž se současně budou dál používat starší formáty. Nemělo by se vám tedy jen tak zdát, že se zařízením bez podpory AV2 video neuvidíte.
Zdroje: AOMedia