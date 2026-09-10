Apple má první 2nm procesor pro mobily: A20 Pro má nejrychlejší jádra na světě, 1T výkon prý stoupl o pětinu

Již o prázdninách firma Apple nečekaně odhalila první z nové generace svých Arm procesorů: čip M6 pro počítače Mac – chtělo by se říct MacBooky, ale netypicky byl uveden nejprve jen ve stolním počítači Mac Mini. M6 přinese jako první 2nm výrobní technologii a nyní Apple oznámilo také nové telefony iPhone, které v podobě čipu nazvaného A20 Pro přinášejí 2nm technologii i do mobilů a podle Applu až o 20 % lepší výkon, než měl předchůdce.
První 2nm iPhonový SoC: Apple A20 Pro
Apple A20 Pro půjde na trh ve třech telefonech – iPhonu 18 Pro, iPhonu 18 Pro Max a iPhonu Duo, což bude první ohebný telefon Applu. Čip také používá (premiérově) 2nm výrobní proces, což by mu mělo umožnit zlepšit energetickou efektivitu, vyšší počet tranzistorů a výkon.
Procesor má šestijádrové CPU – to je tvořeno dvěma velkými jádry pro jednovláknový výkon (kterým Apple říká „Super“ jádra) a čtyřmi malými (efektivními) jádry. V telefonních procesorech Apple opět nepoužívá prostřední jádra („Performance“), na rozdíl od výkonnějších procesorů řady M. Oba typy jader používají podle oficiální prezentace firmy novou architekturu.
O 20 % vyšší jednovláknový výkon?
Předpokládáme, že je stejná nebo příbuzná jádrům v M6 (která by také měla být nová), ale je zde zajímavá odlišnost. Apple u procesoru M6 sdělil, že celý procesor má o 20 % vyšší mnovohláknový výkon (při zvýšení počtu jader, takže to na novém 2nm procesu není nějaké ohromující zlepšení), ale pomlčel o nárůstu jednovláknového výkonu, což by přitom měla být patrně nejsilnější deviza procesorů Apple.
U A20 Pro ale Apple nejmenuje mnohovláknový výkon vůbec a naopak uvádí, že velká jádra jsou „až o 20 % rychlejší“ a podle všeho míní jednovláknový výkon (není však vůbec řečeno, v jakém programu či programech). Upozorňujeme jako obvykle, že oficiální benchmarky mohou být selektivní nebo různě zkreslené. 20% nárůst jednovláknového výkonu by znamenal, že by procesor měl dostat 5000 nebo víc bodů v populárním testu Geekbench 6. Uvidíme, co se ukáže v praxi, a zda bude stejný nárůst jednovláknového výkonu jako u A20 Pro k vidění také u M6.
Nová generace procesorů Apple je tady. Je M6 nejrychlejší procesor na světě, nebo přichází zklamání?
Integrované GPU má nově 7 jader (jádrem se v kontextu grafiky myslí výpočetní jednotka), což dává 896 shaderů, proti 6 (768 shaderů) v předešlé generaci. Není jasné, zda je to plná specifikace, nebo je na čipu kulatý počet osmi kusů a jedna jednotka je vždy vypnutá, aby šlo použít defektní čipy. Apple uvádí, že nová architektura zvyšuje jak grafický výkon, tak výkon při akceleraci umělé inteligence. Už od minulé generace Apple zaintegroval akceleraci AI přímo do výpočetních jednotek GPU. Ty pro její potřeby nyní umí počítat s hodnotami FP8 s 2× vyšším výkonem.
Podporu FP8 má nově také NPU v procesoru, obvod dedikovaný čistě pro akceleraci umělé inteligence. Apple osadil dvě tyto jednotky místo jedné v A19 Pro, přičemž obě mají po 16 akceleračních „jádrech“. Výkon na jedno jádro se u NPU tedy patrně nezlepšil, protože Apple uvádí, že celkový výkon je dvojnásobný (což je samo o sobě dáno zdvojnásobením počtu jednotek). Akcelerátory ale mají pracovat s vyšší efektivitou, což ostatně je něco, co by měl zajisti už samotný 2nm výrobní proces.
O polovinu širší paměti
Procesor a jeho součásti budou moci využít o 50 % vyšší propustnost RAM proti předchozí generaci. To je dosaženo díky použití o polovinu širší paměťové sběrnice, která má 96 bitů. Apple A19 Pro používá 64bitové paměti LPDDR5X-9600 s propustností 76,8 GB/s, nový čip A20 Pro by tedy snad měl mít s 96bitovou sběrnicí (je-li rychlost stejná) propustnost 115,2 GB/s.
Jako tradičně Apple neuvádí nic o taktovacích frekvencích jader CPU nebo GPU, což se dozvíme až posléze z analýzy samotných zařízení a z benchmarků, které takty při běhu zaznamenávají. Těžko tedy říct, zda do Applem slibovaného zvýšení výkonu velkých jader promluvilo například zvýšení taktů díky 2nm procesu.
Lepší chlazení umožní vyšší trvalou spotřebu
Čip A20 Pro bude mít jako důležitou vlastnost také něco, co je mimo samotný jeho křemík – vylepšené chlazení. Doteď byly telefonní procesory Applu v pouzdře typu PoP (package on package), kdy na samotném SoC je ještě připájeno pouzdro s pamětí typu LPDDR. Od generace A20 Pro Apple používá styl pouzdření, kdy jsou paměti osazené na pouzdru vedle, tak jako na procesorech řady M.
Z hlediska výkonu pamětí je to jedno, ale toto osazení umožní, aby křemík procesoru byl přímo chlazený základnou chladiče (vapor chamber) v telefonu proti předchozím čipům, kdy teplo muselo nejprve prostupovat přes pouzdro s vrstvou pamětí. Toto zlepšení chlazení by mělo procesoru umožnit udržet vyšší spotřebu například při hraní nebo náročných aplikacích – trvalý, ale možná i špičkový příkon A20 Pro by mohl být vyšší než u A19 Pro (což dovolí dodat i vyšší výkon).
V prodeji tento a příští měsíc
Jak už bylo zmíněno, tento procesor bude prodáván v iPhonu 18 Pro, iPhonu 18 Pro Max, které má Apple začít prodávat 18. 9., čili za týden a něco a o pár dní dřív, než budou dostupná Mac Mini s čipem M6. Nejlevnější iPhone 18 Pro s čipem A20 Pro bude stát 1199 $ (u nás 34 990 Kč), verze Pro Max 1299 $ (37 990 Kč). iPhone Duo bude začínat na 1999 $ a v prodeji bude až od 23. 10. Cena u nás bude od 54 990 Kč.
Zdroje: Apple, Tom’s Hardware