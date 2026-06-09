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Apple na WWDC nudil, slibuje ale výraznou optimalizaci systémů. Dál podporuje 7 let starý iPhone

Matěj Vlk
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Apple představil systémy pro všechna svoje zařízení včetně brýlí Vision Pro. Autor: Apple + ChatGPT
Apple představil systémy pro všechna svoje zařízení včetně brýlí Vision Pro.
Rychleji se mají otvírat aplikace, načítat soubory či přepínat nekvalitní Wi-Fi. Díky optimalizacím se Applu daří držet stejnou sestavu kompatibilních iPhonů jako před rokem.

Apple na WWDC26 představil systémy iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 a visionOS 27. Před rokem se nesla prezentace v duchu nového designu Liquid Glass, letos se točila kolem Siri, AI a také optimalizace. Apple totiž slibuje, že svoje systémy výrazně zrychlil – ať už samotnou odezvu systémových komponent, tak jednotlivé vestavěné aplikace.

Lepší distribuce výkonu

Apple klade důraz na rychlejší spouštění aplikací, práci se soubory, vyhledávání a plynulejší přepínání sítí. U iOS 27 a iPadOS 27 Apple uvádí až o 30 procent rychlejší spouštění aplikací. Nové snímky se mají ve Fotkách přes iCloud objevovat až o 70 procent rychleji. AirDrop má být při přenosu souborů až o 80 procent rychlejší. U iPadu Apple mluví o až pětkrát rychlejší práci se soubory na externím disku.

Celý záznam z konference WWDC26 najdete zde:

Zdroj: Youtube.com

Na pozadí těchto vylepšení má být nový CPU Scheduler, který má přesněji určovat, která komponenta má dostat výkon hned a která může počkat. Důležité je to především pro starší zařízení, která mají menší výkonovou rezervu. Apple současně upravil využití paměti, vyhledávací index a vykreslování rozhraní Liquid Glass. Výsledkem má být nižší systémová režie, kdy pro samotné aplikace bude k dispozici vyšší výkon než doposud. Pokud se optimalizace povedla, mohl by být chod starších zařízení rychlejší než v případě iOS 26.

U telefonů se nemění kompatibilita – iOS 27 bude možné instalovat na iPhony od verze 11 a SE (2. gen.). Výjimku tvoří Apple Intelligence, která vyžaduje alespoň iPhone 15 Pro. S příchodem iPadOS 27 končí podpora některých modelů, instalovat půjde na iPad mini 5, iPad 8. generace, iPad Air 3. generace, iPad Pro 11" (1. gen.) a iPad Pro 12,9" (3. gen.). U Maců je situace jednoduchá – podporovány budou u macOS 27 pouze stroje s čipem od Applu, tedy M1 a novější, a také MacBook Neo s A18 Pro.

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U hodinek začíná podpora nového systému u Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 a Apple Watch SE 3. Končí tak Series 6, Series 7, Series 8, první Ultra a SE 2.

Zdroj: TZ Apple

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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