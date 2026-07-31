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Apple nově pronajímá iPhony a Macy. V Česku službu nevyužijeme, máme však vlastní alternativy

Dominik Dobrozenský
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Pronájem Apple zařízení Autor: Apple
Pronájem Apple zařízení
Apple spouští nový program Apple Upgrade, díky kterému si mohou zákazníci pronajmout iPhone, Mac nebo Apple Watch a pravidelně je měnit za novější modely.
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Apple představil nový program Apple Upgrade, který má zákazníkům usnadnit cestu k nejnovějším iPhonům, Macům či Apple Watch. Namísto klasického nákupu si nově mohou zařízení pronajmout formou měsíčního leasingu a po skončení smlouvy je jednoduše vyměnit za novější generaci.

Program vznikl ve spolupráci se společností Klarna a na tramním trhu nabízí hned několik variant délky pronájmu v závislosti na konkrétním zařízení. U iPhonů a Apple Watch jde o jeden či dva roky, u Maců a iPadů si pak zákazníci mohou zvolit mezi dvěma a třemi lety. Po skončení období je možné zařízení buď vrátit, nebo přejít na novější model.

Měsíční poplatky jsou pro americký trh nastavené na 18 dolarů za iPhone, 12 dolarů za Apple Watch, 25 dolarů za Mac a 12 dolarů za iPad. Nový program je aktuálně dostupný pouze ve Spojených státech a zatím není jasné, zda se čeští zákazníci tohoto programu oficiálně vůbec dočkají.

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Podobný způsob elektroniky ale v Česku funguje už nyní. A to například skrze službu Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti nebo skrze službu Alza Neo od Alzy. Druhá zmíněná služba přitom nenabízí pouze produkty od Applu, ale také pronájem herních konzolí PlayStation a Nintendo Switch, herních notebooků a další elektroniky.

zdroj: Apple, Alza

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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