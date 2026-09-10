Apple představil první skládací iPhone Duo: tady je 5 věcí, které se nepovedly

Skládací telefon od Applu se stal nejočekávanějším smartphonem letošního roku. Včerejší premiéra potvrdila vysokou cenu, která u nás začíná na 55 tisících a také název iPhone Duo. Původní spekulace o pojmenování Fold nebo Ultra se tedy nepotvrdily. Ostatně název Ultra by nedával velký smysl – i vzhledem k několika vynuceným kompromisům nejde o špičku v nabídce Applu.
První zkušenosti novinářů a youtuberů přinesly většinou pozitivní reakce, kde převládá spokojenost s upraveným iOS pro velký displej, perfektní přechod mezi vnitřním a vnějším displejem, případně skvělý pant telefonu. Vzhledem k vysoké ceně se ale mnohem víc hovoří i o negativech iPhonu Duo. Tady jsou nejčastější z nich.
Je těžký a tlustý
V otevřeném stavu jej sice Apple označuje za nejtenčí iPhone, jenže při zavření má v pase 11,3 mm. Hmotnost se potom vyšplhala až na 254 gramů. Ve srovnání s Galaxy Z Fold8 (201 g/9,7 mm) nebo Pixel 11 Fold (239 g/10,1 mm) tak jde mezi moderními skládačkami o tlouštíka. Může to vadit především uživatelům a uživatelkám s menšími dlaněmi.
I kvůli tloušťce tak nemusí být snadné ovládání jednou rukou, na které Apple explicitně ukazuje. Pomoci má přemístění některých prvků uživatelského rozhraní k pravé straně displeje. Odtud je tedy možné ovládat dok s aplikacemi i rychlé volby v rámci Control Center. Designérům se tak povedlo vytvořit velmi tenký tablet, ale nikoliv tenký telefon.
Chybí Face ID
Osobně považuji za největší slabinu iPhonu Duo absenci Face ID, bez kterého si používání telefonu nedokážu představit. Návrat k Touch ID v bočním tlačítku, které nabízí třeba i nejlevnější iPad, je zkrátka krokem zpět. Chápu, že technologie případného poddisplejového Face ID ještě není připravena pro reálné použití, z pohledu uživatele jde ale o velký ústupek.
Existuje celá řada situací, kdy je Face ID výrazně pohodlnější než použití otisku prstů. Face ID navíc Apple používá v iPhonech od modelu X z roku 2017. Po devíti letech od jeho představení tak pouští na trh produkt, který se vrací k předchozí technologii.
Rozporuplné displeje
Displejové parametry patří mezi ohebnými telefony mezi naprostou špičku. Použitý OLED má perfektní barvy a velmi vysoký jas. Pro vnitřní displej Apple zvolil povrchovou úpravu s nanovrstvou, kterou využívá třeba u vyšších modelů iPadů Pro. Ta je matná a odráží výrazně méně světla, čímž velmi účinně eliminuje odlesky na displeji. Podle prvních reakcí tak má při přímém srovnání vnějšího a vnitřního displeje výrazně navrch ten matný. Zajímavostí je mimochodem i použití speciálního lepidla mezi jednotlivými vrstvy panelu, které umožňuje drobné pohyby při skládání a otvírání telefonu.
Naopak rozpory se týkají kombinace matného displeje a vzhledu samotného systému iOS. Od loňska si zvykáme na Liquid Glass, které z velké části stojí právě na lesklém skleněném panelu. Ten se ale zobrazuje na matném displeji, což na první pohled nevyhovuje každému. Uživatel má totiž opět přímé srovnání s venkovním displejem bez nanotextury. V tomto případě se ale názory rozcházejí – ne každý vidí v lesklých prvcích UI na matném displeji problém.
Viditelná kamera pod displejem
Samsung u předchozích generací skládaček Fold řešil obdobný problém – poddisplejová kamera je patrná podle obsahu, který displej zobrazuje. Zatímco při světlé okolní grafice kamera prakticky zanikne, při zobrazení tmavého obsahu je dobře patrná. Ke zvýraznění rovněž paradoxně přispívá i nanotextura displeje, která odráží výrazně méně světla, což ale neplatí o části s integrovanou kamerou. Při určitém naklonění telefonu vůči zdroji světla je tedy kamera velmi dobře patrná. Například Samsung je ve schopnosti skrýt kameru pod displejem dál.
Bez špičkových foťáků
iPhone Duo bude fotit dobře, ne však nejlépe. Skládačka od Applu totiž používá dvojici 48Mpx snímačů (hlavní + širokoúhlý), zatímco iPhone 18 Pro má pokročilejší fotovýbavu. Mimo jiné s teleobjektivem a nově také mechanickou clonou. Na Duu je tak k dispozici pouze 2× zoom díky výřezu. Oproti Pro chybí i pokročilé softwarové funkce fotoaparátů. Kvalitu fotografií ale zhodnotí až reálné testy, které je porovnají s iPhonem 18 Pro a dalšími konkurenty.
iPhone Duo bude možné předobjednat 16. října a v prodeji bude o týden později. K dostání budou dvě barevné varianty – nebesky bílá a soumračně modrá a v Česku jsou nastaveny ceny takto:
- 256 GB – 54 990 Kč
- 512 GB – 60 990 Kč
- 1 TB – 72 990 Kč
- 2 TB – 90 990 Kč
Zdroj: Apple