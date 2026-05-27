Cnews.cz  »  Mobilovinky

Mobilovinky

Apple vůbec poprvé natočil celý fotbalový zápas jen na iPhony. Kvalita je skvělá, „vypomohl“ si jen objektivy za miliony korun

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Apple poprvé natočil celý fotbalový zápas na iPhone 17 Pro Max Autor: X (@ShishirShelke1)
Apple poprvé natočil celý fotbalový zápas na iPhone 17 Pro Max
Vůbec poprvé snímala celý fotbalový zápas jen sestava patnácti iPhonů 17 Pro Max. Natáčelo se s použitím běžné aplikace z App Store a s „výpomocí“ obřích objektivů z profesionálních kamer za miliony korun.

Sobotní zápas LA Galaxy proti Houston Dynamo FC americké fotbalové ligy se stal prvním zápasem profesionálních soutěží, který byl kompletně natočen a odvysílán pomocí iPhonů. Celkem jich na stadionu bylo 15 a postaraly se jak o detaily, tak hlavní kameru. Samozřejmě se to ale neobešlo bez dalšího vybavení v hodnotě milionů korun.

Poprvé kompletní zápas

Apple již se sportovními přenosy experimentoval vloni, kdy v září zapojil iPhony při baseballovém přenosu Friday Night Baseball mezi Boston Red Sox a Detroit Tigers. Tehdy šlo o vybrané záběry a snímání atmosféry na stadionu. Jeden z použitých telefonů se poté dostal do sbírky National Baseball Hall of Fame. V případě aktuálního fotbalového zápasu ale iPhony snímaly zápas po celou dobu a ze všech úhlů.

iPhony byly vybaveny profesionálním příslušenstvím, které umožňovalo záznam v kvalitě, která dostačovala pro televizní vysílání. Byly to například objektivy Fujinon Duvo HZK 25–1000mm f/2.8–5, kdy každý vyjde na 265 tisíc USD. Další výbavu si lze prohlédnout ve videu na síti X.

Za iPhonem Apple nasadil Fujinon Duvo HZK 25-1000mm f/2.8-5

Za iPhonem Apple nasadil třeba Fujinon Duvo HZK 25-1000mm f/2.8-5

Autor: síť X (@ShishirShelke1)

Na samotných iPhonech potom běžela aplikace Blackmagic Camera, která se na profesionální záznam videa specializuje. Výhody se ukázaly hlavně tam, kde klasická kamera překáží a iPhony tady byly použity jen v menších filmovém rigu. Záběry z branky nebo tunelu působily živěji než standardní televizní kompozice. Menší tělo telefonu dovolilo dostat kameru blíž k dění. V těchto situacích iPhone fungoval spíš jako rozšíření režijního jazyka než jako levná náhrada techniky.

Naopak u hlavní kamery jsou v záznamu patrné některé vady jako viditelná komprese, místy pomalejší nebo neplynulé doostřování, případně neostrá tráva při rychlejších pohybech. Ostatně kvalitu lze ohodnotit na videu výše.

TOP100

Ukázky zápasu natočeného na iPhone můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube.com

Zdroj: Variety

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
V technické kvalitě iPhone nestíhá.
Sing


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Český startup skládá dokonalého avatara

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Recenze: Pecka.TV

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT