Apple vůbec poprvé natočil celý fotbalový zápas jen na iPhony. Kvalita je skvělá, „vypomohl“ si jen objektivy za miliony korun

Sobotní zápas LA Galaxy proti Houston Dynamo FC americké fotbalové ligy se stal prvním zápasem profesionálních soutěží, který byl kompletně natočen a odvysílán pomocí iPhonů. Celkem jich na stadionu bylo 15 a postaraly se jak o detaily, tak hlavní kameru. Samozřejmě se to ale neobešlo bez dalšího vybavení v hodnotě milionů korun.
Poprvé kompletní zápas
Apple již se sportovními přenosy experimentoval vloni, kdy v září zapojil iPhony při baseballovém přenosu Friday Night Baseball mezi Boston Red Sox a Detroit Tigers. Tehdy šlo o vybrané záběry a snímání atmosféry na stadionu. Jeden z použitých telefonů se poté dostal do sbírky National Baseball Hall of Fame. V případě aktuálního fotbalového zápasu ale iPhony snímaly zápas po celou dobu a ze všech úhlů.
iPhony byly vybaveny profesionálním příslušenstvím, které umožňovalo záznam v kvalitě, která dostačovala pro televizní vysílání. Byly to například objektivy Fujinon Duvo HZK 25–1000mm f/2.8–5, kdy každý vyjde na 265 tisíc USD. Další výbavu si lze prohlédnout ve videu na síti X.
Na samotných iPhonech potom běžela aplikace Blackmagic Camera, která se na profesionální záznam videa specializuje. Výhody se ukázaly hlavně tam, kde klasická kamera překáží a iPhony tady byly použity jen v menších filmovém rigu. Záběry z branky nebo tunelu působily živěji než standardní televizní kompozice. Menší tělo telefonu dovolilo dostat kameru blíž k dění. V těchto situacích iPhone fungoval spíš jako rozšíření režijního jazyka než jako levná náhrada techniky.
Naopak u hlavní kamery jsou v záznamu patrné některé vady jako viditelná komprese, místy pomalejší nebo neplynulé doostřování, případně neostrá tráva při rychlejších pohybech. Ostatně kvalitu lze ohodnotit na videu výše.
Ukázky zápasu natočeného na iPhone můžete vidět zde:
Zdroj: Variety