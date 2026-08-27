Apple vydává nejvýkonnější procesor a GPU, jaké kdy vyrobil: M5 Ultra paradoxně sází na starší jádra a proces

Jak už jsme psali včera, Apple v úterý vydal (respektive otevřel předobjednávky) počítače Mac Mini s procesory Apple M6 – prvním čipem nové generace vyráběným 2nm technologií. Ale nejen to: Firma vypustila i posledního příslušníka té předchozí, procesor M5 Ultra. Ten sice nemá novou architekturu jako M6, ale jde o zatím nejvýkonnější CPU (a také nejvýkonnější GPU v něm integrované), jaké firma Apple vyprodukovala.
Nový nejvýkonnější model Applu: M5 Ultra
Současně s M6 Apple uvádí na trh nový procesor třídy Ultra, což je zhruba dvojnásobně větší procesor proti modelům „Max“. Procesor je tak i vyráběn – jsou v něm dva křemíky používané v čipech Max propojené dohromady technologií, které Apple říká UltraFusion. Ovšem tyto procesory většinou Apple uvádí se zpožděním a zde to znamená, že jde pořád o příslušníka generace M5 a pořád používá 3nm proces, nikoliv 2nm jako M6 (pravda, pokud se jednovláknový výkon u M6 opravdu moc nezvýšil, možná to není takový problém – uvidíme).
M5 Ultra má celkem 36 jader (a 36 vláken). Skládá se to z 12 velkých a 24 prostředních jader – 6 a 12 v každé polovině procesoru, které jsou podle Applu propojené rozhraním o rychlosti 4,4 TB/s. Výkon v mnohovláknových aplikacích je podle Applu o 30 % vyšší proti předchozí generaci M3 Ultra (M4 Ultra uveden nebyl). Jednovláknový výkon nejspíš bude zhruba odpovídat procesorům M5 Max.
Stejně jako architektura CPU, i architektura GPU by měla být převzatá z M5 Pro/M5 Max. Grafika má maximálně 80 jader, což dává 10 240 shaderů a výkon má být až o 40 % lepší než u M3 Ultra – tato čísla jsou samozřejmě vše oficiální benchmarky, které mohou být různě selektivní a jinak nakloněné.
M5 Ultra má díky zdvojení paměťového řadiče z M5 Max velmi vysokou propustnost paměti, která je sdílena i s GPU. Jde o LPDDR5X-9600 na 1024bitovém (či dvakrát 512bitovém) rozhraní s propustností 1,2 TB/s. Kapacita paměti pak může být až 512 GB, což ale při dnešních cenách DRAM bude určitě velmi drahé.
Apple za začátku uváděl v tiskové zprávě, že M5 Ultra podporuje PCIe 6.0, takže rychlost úložiště (nic jiného se ani k počítačům Apple mimo Thunderbolt připojit nedá) je dvojnásobná proti předchozím zařízením s procesorem M3 Ultra. Nicméně pak ze svých webů zmínku smazal. M3 Ultra používá pro SSD ještě rozhraní PCI Express 4.0, takže zrychlení úložiště mohlo být dosaženo použitím spíš PCIe 5.0. Ostatně M5 Ultra používá stejný křemík jako M5 Max, který PCIe 6.0 neumí.
Pouze v Mac Studio
M5 Ultra bude k mání pouze v počítači Mac Studio, po žádné nové verzi Mac Pro zatím není stopa. Bude na výběr mezi plně aktivní verzí s 80jádrovým GPU a ořezanou verzí, která má nižší počet jader CPU (30) a GPU je osekáno na 64 jader (8192 shaderů). Na výběr je z kapacity paměti 96 GB nebo 256 GB, kapacita 512 GB bude dostupná až v říjnu. Nejlevnější verze zařízení s osekaným slabším procesorem, 96 GB RAM a 1TB SSD stojí 5499 $ (u nás s DPH 154 990 Kč) plná verze procesoru 6799 $ (193 990 Kč).
Mimochodem, verze s 16TB úložištěm a 256GB pamětí RAM stojí přes půl milionu korun. Je sice pravda, že SSD i paměti velmi zdražily, ale ne zas tak, takže velká část z tohoto bude jako obvykle čistě marže firmy, jak už to chodí.
Také u tohoto počítače a procesoru zatím běží jenom předobjednávky. Přesné datum reálné dostupnosti teď Apple neuvádí, v obchodě se ale ukazuje, že by předobjednávatelé měli zařízení dostat za 8 až 9 týdnů, tedy asi až v říjnu.
Zdroje: Apple