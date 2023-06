Arc Pro A60: Intel potichu vydal nové GPU, po roce má prostřední čip v generaci Arc Alchemist

Když loni během jara až podzimu vyšly po dlouhém čekání a také odkladech první samostatná GPU Arc od Intelu, která přinesla vyhlížený příchod třetího konkurenta na herní trh, byla nabídka tvořená dvěma čipy – malým ACM-G11 s 1024 shadery a velkým ACM-G10 se 4096 shadery. Mezi tím nic nebylo a Intel tak doteď nevydal karty třídy Arc 5, které loni avizoval. Kupodivu ale ten chybějící prostředek nakonec přišel, Intel teď totiž vydal nový čip ACM-G12.

ACM-G12 je nové GPU, ale stále patří do původní první generace Arc s architekturou Alchemist, není to tedy ještě pokrok směrem k nové generaci Battlemage. Rolí tohoto čipu je tedy asi jen vyplnění nabídky, přičemž z nějakého důvodu vychází s ročním zpožděním. GPU by stále mělo být 6nm (Intel používá pro všechny Alchemisty proces N6 firmy TSMC, ne vlastní továrny).

Možná, že se ještě dozvíme nějaká překvapení, ale zatím to vypadá, že tento čip tedy nebude mít nic nového v architektuře ani ve výbavě proti prvním dvěma použitým v kartách jako Arc A310, A380 a Arc A750 / A770.

Toto GPU ale nakonec asi nebude prodáváno v kartě Arc A580, protože ta má obsahovat 24 Xe Core neboli 3072 shaderů, což stále bude muset být tvořeno z nejvyššího čipu ACM-G10. Zdá se totiž, že nové prostřední GPU ACM-G12 je jen poloviční a obsahuje 16 Xe Core neboli 2048 shaderů (po staru 256 EU). Čip má zřejmě 192bitovou sběrnici pro paměti. Jde tedy o dvojnásobek lowendového čipu ACM-G11.

Intel toto GPU zatím do herních grafik ani nesměřuje. To může být i proto, že zlevnění konkurenčních karet i Arcu A750 způsobilo, že by grafika Arc s jen 2048 shadery musela být prodávána ze velmi nízkou cenu. Místo toho se objevilo v nových profesionálních grafikách Arc Pro A60 a Arc Pro A60M – díky těm jsme se také dozvěděli, že toto třetí GPU vůbec existuje.

Arc Pro A60

Karta Arc Pro A60 je určená pro desktop a jde o grafickou kartu pro profesionální grafiku a podobné účely (tedy jako Radeony Pro nebo Nvidia RTX – neplést s GeForce RTX – či starší Nvidia Quadro), která by se typicky měla montovat do pracovních stanic. Má tedy i speciální ovladače s optimalizacemi a certifikacemi pro různý software typu CAD/CAM.

Intel Arc Pro A60 Autor: Intel

Arc A60 Pro má 2048 shaderů (16 Xe Core, 16 jednotek RTU pro ray tracing, 256 jednotek XMX pro akceleraci AI). Specifikace firmy se ale nikde nechlubí tím, na jaké frekvenci GPU pracuje. TDP karty ale má být 130 W. Lze asi tipovat, že výkon tedy bude asi jako u karty Arc A380, respektive asi může být o něco nižší. Intel uvádí teoretický výkon ve výpočtech FP32 až 10,4 TFLOPS, což je přesně dvojnásobek výkonu 5,02 TFLOPS udávaného pro Arc Pro A50 s čipem ACM-G11 o 1024 shaderech. Podle tohoto by mohla být použitá stejná frekvence boostu (2100 MHz?).

Intel Arc Pro A60 Autor: Intel

Jako profi grafika bude karta mít lehce nadstandardní paměť s kapacitou 12 GB. Použité jsou 16GHz (efektivně) čipy GDDR6, které na 192bitové sběrnici dodávají propustnost 384 GB/s. Kapacita L2 cache není ve specifikacích uvedena, asi by ale mohla mít 16 MB, soudě podle ostatních členů rodiny Alchemist. Rozhraní do systému je PCI Express 4.0 ×16.

Intel Arc Pro A60 Autor: Intel

Intel kartu vyrábí v provedení s chladičem typu blower s radiálním ventilátorem, jenž má tloušťku jen na jeden slot. Karta má ale plnou výšku, není tedy nízkoprofilová, což byste u jednoslotové karty možná čekali. Vyvedené jsou čtyři obrazové výstupy DisplayPort 2.0 / 2.1, které ale mají dvakrát nižší propustnost než u Radeonů Pro s architekturou RDNA 3 – AMD podporuje UHBR 13.5 u běžných Radeonů a plnotučné UHBR 20 u Radeonů Pro, GPU Intelu zatím umí jen UHBR 10. Maximální rozlišení podporované kartou je 7680 × 4320 bodů na DisplayPortu, na HDMI je podporované jen 4K.

Intel Arc Pro A60 Autor: Intel

Doporučená cena této karty by podle HardwareLuxxu měla být 175 $ a prodej by měl začít během několika týdnů. U nás by tomu při dnešním kurzu s DPH odpovídalo asi 4700 Kč či 197 €.

Arc Pro A60M

Současně Intel oznámil i verzi stejné grafiky pro notebooky, která má označení Pro A60M. Ta má stejný plně aktivní čip ACM-G12 s 16 Xe Core / 2048 shadery, ale TDP je sníženo na 95 W, volitelně ovšem je možné TPD snížit na jen 65 W. Základní frekvence je podle Intelu 1300 MHz, ale také uvádí teoretický výkon 9,42 TFLOPS v FP32, což by indikovalo, že boostování je v rámci možností daných TDP možné až na nějakých zhruba 1950 MHz (jestli dobře počítáme).

Proti desktopovému modelu není ale u této grafiky využitá plná 192bitocá sběrnice, nýbrž pouze 128 bitů, takže je osazeno jen 8 GB paměti GDDR6. Ta má také efektivní rychlost 16,0 GHz, z čehož vychází propustnost 256 GB/s.

GPU Intel ACM-G12 (ilustrace Intelu) Autor: Intel

Také toto GPU podporuje až čtyři monitory (včetně 8K s DisplayPortem). Přímo na displeji notebooku (přes eDP) je maximální podporované rozlišení 5120 × 2880 při 60 snímcích za sekundu.

Zde cenu nemáme, toto GPU se bude samozřejmě prodávat jen jakou součást celých notebooků, respektive mobilních pracovních stanic. Modely různých výrobců s touto grafikou se podle Intelu mají začít objevovat během příštích měsíců letošního roku.

Zdroje: Intel (1, 2, 3, 4, 5), HardwareLuxx, VideoCardz