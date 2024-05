ARM procesory s grafikou Nvidia? Prý chystá čipy pro notebooky a handheldy, s MediaTekem

ARM notebooky s Windows jsou stále jenom doména procesorů od Qualcommu, ale jeho exkluzivita by neměla trvat věčně. Vydat procesory ARM, na kterých by mohly být založené notebooky konkurující klasické platformě Intel/AMD, se prý chystá víc firem. Mohla by se na tom účastnit i Nvidia. Ta prý teď poskytne GPU do procesoru, který chystá MediaTek, takže tyto čipy asi ponesou integrovanou GeForce a mohly by se uplatnit i v herních handheldech.

Nvidia + MediaTek?



Tyto informace se objevily zřejmě v tchajwanských médiích, na což upozornil analytik Dan Nystedt, který tuto oblast sleduje. Spolupráce MediaTeku s Nvidií však není nová zvěst, již dříve bylo oznámeno, že tato tchajwanská společnost (za rok 2023 byla 14. největší polovodičová firma po Applu) s Nvidií uzavřela partnerství, v jehož rámci by mělo být licencované nějaké IP.

Tehdy ale byla řeč o tom, že půjde o produkty pro automobilový průmysl, ač se logicky dalo očekávat, že MediaTek by měl mít zájem o licencování GPU Nvidia do procesorů pro notebooky. K tomu tedy možná dojde nyní. Podle oněch zpráv, které Nystedt cituje, teď MediaTek s Nvidií spolupracují na „AI procesoru“ s architekturou ARM, který má být určený pro osobní počítače, čímž se asi myslí především notebooky.





MediaTek Dimensity 9300 Autor: MediaTek

Návrh čipu by prý měl být hotový v třetím kvartálu s verifikací ve čtvrtém, přičemž v první polovině roku 2025 by měla odstartovat výroba, která má používat 3nm proces TSMC a údajně také pouzdřicí technologii CoWoS. To je zvláštní detail, jelikož jde o pokročilý postup používající křemíkový interposer či 3D pouzdření. Znamenalo by to, že nepůjde o běžný monolitický SoC, který by potřeboval jen obyčejné pouzdro BGA a maximálně PoP paměti.

Pokud se v tomto zprávy nepletou, mělo by tedy jít o něco složeného z čipletů (nebo používajícího paměti typu HBM). Teoreticky je možné i to, že Nvidia nebude tak sdílná, že by MediaTeku dovolila integrovat do jeho čipu své GPU IP, ale místo toho mu bude dodávat GPU čiplet vlastní výroby a návrhu, který bude k ARM procesoru připouzdřen. Mohlo by tedy jít i o něco podobného, jako byl kdysi procesor Intel Kaby Lake-G s přidaným GPU od AMD. Zprávy také zmiňují, že nemá jít o levný produkt, jeho cena má být pro výrobce počítačů až 300 $. Byť je samozřejmě možné, že zprávy o CoWoS jsou prostě chybné.

Ať už ale MediaTek s grafikou Nvidia bude monolitický, nebo čipletový, mohlo by jít o dost zajímavý hardware. MediaTek by s ním mohl vstoupit na trh notebooků s operačním systémem Windows na procesoru ARM, který se pořád moc nerozběhl, ale minimálně část analytiků a firem doufá, že v budoucnu bude tvořit značnou část trhu s počítači.

Zatímco třeba v chromeboocích může MediaTek klidně používat GPU Mali od ARMu, to nemá ovladače a softwarový ekosystém pro Windows (nebo aspoň ne nějaké konkurenceschopné). Pokud by tedy měl MediaTek získat GPU od Nvidie, ta by pak dodala pravděpodobně celkem zralé ovladače, neboť firma pravděpodobně již delší dobu udržuje jejich port na ARM. U takového procesoru a notebooku by pak mohla být lepší kompatibilita s hrami než na noteboocích s procesorem Qualcomm Snapdragon.

GeForce v handheldech?



Vedle „obyčejných počítačů“ by ale takový procesor mohl být zajímavým řešením pro herní handheldy, jako je Valve Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go nebo MSI Claw. Ty zatím opanovala hlavně APU od AMD (část těchto zařízení ale má i různé procesory Intel). Spolupráce s MediaTekem by mohla být pro Nvidii cesta, jak do těchto zařízení také proniknout.



Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský) Valve Steam Deck OLED

Separátně se objevují také zprávy o tom, že Nvidia chystá i přímo vlastní procesor na bázi ARMu. Ten by pak také samozřejmě mohl směřovat do notebooků i herních handheldů. Je dost otázka, jak jde licencování a partnerství s MediaTekem dohromady s pokusy dostat na trh své vlastní procesory ARM přímo pod svou značkou, protože Nvidia není zrovna firma působící dojmem, že se ráda s někým podělí o trh, který by mohla urvat sama pro sebe.

Podle některých zpráv je tento interní projekt Nvidie na procesory ARM možná zaměřený trochu jinak a má za cíl vyrábět semi-custom SoC pro herní konzole – tedy asi s cílem přebrat AMD byznys u Sony a Microsoftu – nikoliv o procesory pro počítače, které by konkurovaly Qualcommu a MediaTeku (a samozřejmě AMD a Intelu) v PC.

Zdroje: VideoCardz, Dan Nystedt, AGF