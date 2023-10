Asus ROG Ally: váš kapesní herní spojenec s Windows 11 (recenze)

Obsah balení:

Asus se na oficiálních stránkách chlubí bohatým příslušenstvím, které k handheldu ROG Ally můžete použít. Ta se nicméně v balení nenacházejí a mimo samotou konzoli najdete v krabici pouze napájecí 65W adaptér s přibližně 2metrovým USB-C kabelem, pár nezajímavých příruček a papírový držák konzole s ROG tématikou, který můžete použít při postavení konzole na poličku nebo k televizi. To je z balení bohužel vše.

Za svoji cenu je obsah balení ROG Ally poněkud strohý Autor: Cnews

Parametry:

Displej: velikost a typ displeje: 7" IPS lesklý, dotykový až 10 bodů

rozlišení: 1920 × 1080 px

obnovovací frekvence a odezva: 120 Hz, 7 ms

jas: až 500 nitů

barevný gamut: 100% sRGB, 75,35% Adobe

certifikace: AMD FreeSync Premium

krytí: Gorilla Glass Victus Procesor: AMD Ryzen Z1 Extreme (4 mm), 8jádrový, frekvence až 5,1 GHz, architektura Zen 4, 24 MB mezipaměť (až 30 W) Grafická karta: AMD Radeon RDNA 3, až 2,7 GHz, až 8,6 teraflops Operační paměť: 16 GB LPDDR5 RAM (6400 MT/s dvoukanálová) Disk: 512 GB M.2 PCIe NVMe 4.0 (2230) Porty: rozhraní ROG XG Mobile s kombinovaným USB-C (USB 3.2 Gen 2 s podporou DisplayPort 1.4)

čtečka microSD karet (UHS-II, SD, SDXC a SDHC)

kombinovaný 3,5mm audio jack Sítě: Wi-Fi 6E třípásmová (802.11ax)

Bluetooth 5.2 Akumulátor: 40 Wh Li-Ion, 4článková, podpora Power Delivery až 65 W Operační systém: Windows 11 Home Výbava a funkce: technologie AI Noise Cancelling

zvuk s certifikací Hi-Res a Dolby Atmos

čtečka otisků prstů

software ROG Armoury Crate SE

chlazení Zero Gravity

RGB osvětlení páček Rozměry a hmotnost: 28 × 11,1 × 2,1 až 3,2 cm; 608 g Materiál: plast

Vzhled a zpracování:

Na první pohled je nový ROG Alloy víceméně podobný svým konkurentům. Velký displej doplňují ovládací prvky po bocích, jejichž rozložení je prakticky totožné s rozložením xboxových ovladačů. Pod ovládacími prvky jsou za otvory uschované dvojice stereoreproduktorů, které se pyšní certifikací Hi-Res a Dolby Atmos a na poměry kapesní konzole hrají více než dobře. Zvuk z jich je čistý a neupištěný a s dobrou maximální hlasitostí. Hluboké dunivé basy od něj z fyzikálních důvodů pochopitelně nemůžete čekat, jako audiodoprovod při hraní her nebo poslechu však úplně postačují. Pro hraní se sluchátky je k dispozici také kombinovaný 3,5mm jack nebo Bluetooth 5.2.

Jako první upoutá pozornost 7" Full HD displej doplněný o ovládací prvky na chlup stejné jako u xboxových ovladačů Autor: Cnews

Na vrchní straně najdete po bocích triggery podobně jako u klasických gamepadů, ROG XG Mobile port kombinovaný s USB-C portem s podporou DisplayPort 1.4, zmíněný 3,5mm audio jack, slot pro paměťovou microSD kartu, dvojici tlačítek pro změnu hlasitosti a mírně zapuštěné zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů, kterou můžete použít pro přihlašování skrze Windows Hello.

Veškerá konektivita včetně tlačítka pro zapnutí se nachází na vrchní straně Autor: Cnews

Záda disponují další dvojicí libovolně programovatelných pák a otvory pro nasávání vzduchu (přičemž jeden z nich je stylizovaný do loga ROG). Boky konzole jsou mírně texturovány pro lepší úchop a celkově je konzole designována tak, aby se co nejlépe držela v rukou, což mohu potvrdit a Asusu připsat plusové body za snahu, aby se konzole dobře držela v rukou. Byť je tělo z plastu, o jeho pevnost se díky hliníkovému šasi bát nemusíte.





Jeden z dvojice nasávacích otvorů je designován do loga ROG Autor: Cnews

Ostatně ani rozměry konzole nejsou nikterak závratné, konkrétně 28 × 11,1 × 3,2 (v nejtlustším místě) cm a překvapující je i hmotnost pouhých 608 g. Asus se rozhodl svůj handheld od ostatních výrazně odlišit jasnou bílou barvou, což je sice zajímavý designový krok, mnoho mých kamarádů včetně mě by však raději ocenilo spíše tmavší barevnou variantu a mám takové tušení, že nebudeme sami. Navíc v bílé barvě je konzole přímo magnetem na nečistoty. V dalších designových ohledech to Asus zase moc nepřeháněl, za což mu náleží palec nahoru. RGB podsvícení zde sice najdete, avšak pouze v podobě decentního okruží okolo joysticků. Celkový design poté doplňuje jemný holografický pásek na zadní straně.

Displej:

Hlavní dominantou konzole je samozřejmě displej. Ten zde zastupuje 7" IPS panel s Full HD rozlišením (1920 × 1080 px) a poměrem stran 16 : 9. Oproti Steam Decku nabízí ROG Alloy rovnou 120Hz obnovovací frekvenci, která sice vypadá dobře na papíře, nicméně reálně se stejně na tuto hodnotu zas tak často nedostanete. Displej dále nabízí 7ms dobu odezvy, maximální jas až 500 nitů, 100% barevné pokrytí sRGB a technologii AMD FreeSync Premium.

Při hraní máte k dispozici Full HD, nebo HD rozlišení Autor: Cnews

Dotykový panel chrání odolné sklo Gorilla Glass Victus a pro snížení světelných odlesků přidal Corning i technologii DXC, která alespoň částečně kompenzuje nižší jas, který pocítíte při hraní venku. Ve vnitřních prostorách je samozřejmě jas plně dostačující. Na 7" displeji jsou hry krásně ostré, a byť by mohlo někomu přijít Full HD rozlišení málo, na dané velikosti je to více než dostačující a nikde není vidět žádný rastr.

Software:

Konzole ROG Ally běží v základu na operačním systému Windows 11, což je její největší přednost a podle mého názoru zároveň i největší slabina. Použití Windows se z ROG Ally stává prakticky kapesní počítač se všemi jeho klady, které s sebou nese. Na druhou stranu máte před sebou neustálý problém se vzájemnou kompatibilitou, náhodné pády her, automatické aktualizace při hraní a poněkud kostrbaté dotykové ovládání.

Hlavní výhodou (a nevýhodou zároveň) je nasazení Windows 11 Autor: Cnews

I přestože se Microsoft chlubí tím, že Windows 11 jsou plně přizpůsobené dotyku, titěrných tlačítek se nezbavíte a lidé s většími prsty budou mít mnohdy problém správně kliknout přesně tam, kam chtějí. O pokročilejším multitaskingu bez myši a klávesnice se také nedá moc mluvit. Bohužel ani Steam se defaultně nezapne v režimu Big Picture a je nutné jej vždy ručně přepnout, což je mnohdy frustrující záležitost.

Na slabší softwarovou stránku se snaží Asus odpovědět svým softwarem Armoury Crate SE, který by měl sloužit jako centrum všech nainstalovaných her a přizpůsobení konzole. Bohužel i u něj jsem se mnohdy potýkal s extrémně pomalou reakcí nebo úplným zamrznutím, kdy bylo v závěru nutné konzoli natvrdo restartovat, aby se chyba opravila. Pokud se Armoury Crate SE umoudří a funguje, je vcelku použitelné a umožňuje nastavení výkonnostních profilů, podsvícení, mapování tlačítek a obecně celé konzole.

V Armoury Crate SE můžete podrobně nastavit chování všech joysticků, tlačítek a triggerů Autor: Cnews

K softwaru se váže i čtveřice malých tlačítek po bocích displeje, které zastávají funkci otevření Armoury Crate SE, rychlého řídicího centra s rychlým nastavením a dvojici tlačítek pro pohyb v samotných hrách. Obecně lze říci, že Windows 11 jsou v ROG Ally spíše ku škodě než ku prospěchu a Armoury Crate SE chce ještě notných pár aktualizací, než jej bude možné označit jako spolehlivé rozhraní s „user friendly“ ovládáním.

Ovládání:

Ovládací prvky jsem už nakousl o pár kapitol výše, nicméně pro úplnost si je ještě jednou zopakujeme. Na těle handheldu Asus ROG Ally se nachází plnohodnotné gamepadové rozložení, které je do puntíku věrné rozložení na xboxových ovladačích. Po bocích displeje se nachází dvojice analogových joysticků, směrový kříž a čtveřice A, B, X a Y tlačítek.

Asus se dobře popral s nastavením rychlého přístupu… tedy pokud Armoury Crate nestávkuje Autor: Cnews

Na vrchní straně je pro oba ukazováčky připravena čtveřice triggerů, a aby toho nebylo málo, přidal Asus na zadní stranu dvě programovatelné spouště, které jsou ve výchozím stavu bez funkce a kterým můžete v nastavení systému nebo her přiřadit vlastní funkci. Pochvalu zaslouží Asus za podrobné nastavení a kalibraci všech triggerů.

Výkon a benchmarky:

Přicházíme pravděpodobně k té nejdůležitější části recenze, kterou jsou samozřejmě výkon a výsledky ve hrách. Konzole je osazená procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme (na trhu je dostupná i verze se slabším procesorem AMD Ryzen Z1), který má 8 jader a maximální takt až 5,1 GHz. Procesoru dělá společnost grafický čip AMD Radeon RDNA 3 s maximálním taktem až 2,7 GHz, který se výkonem podobá čipu v Xbox Series X (až 8,6 teraflops).

K tomu přidal Asus 16 GB LPDDR5 RAM (dvoukanálová 6400 MT/s) a 512GB SSD, které je typu M.2 PCIe NVMe (2230) a které je možné v případě potřeby upgradovat na vyšší, případně využít rozšiřujícího slotu pro microSD karty. Někdo se může nad kapacitou úložiště pozastavit a i já jsem si zprvu říkal, že na dnešní dobu není 512 GB (obzvlášť u herního zařízení) nijak extra, na druhou stranu Steam Deck nabízí stejné maximální úložiště, a pokud chcete, můžete jej bez problému upgradovat. Větší úložiště by konzoli v základu určitě slušelo více.

Informace o procesoru z CPU-Z (zdroj: Cnews) Informace o grafickém čipu z GPU-Z (zdroj: Cnews)

ROG Ally má poměrně komplexně propracovaný chladicí systém, a i přestože se jedná o kompaktní přenosný herní handheld, najdete uvnitř dvojici ventilátorů doplněnou o výdechy s extrémně tenkým 0,1mm žebrováním, které napomáhají lepšímu odvodu tepla z těla zařízení. V praxi se při hraní pohybuje teplota procesoru okolo 40 až 50 °C při pohybu v systému, při hraní pak nemá problém stoupnout i na 85 až 90 °C. Asus však dobře zvládl rozvržení konzole tak, abyste se při hraní nedotýkali horkých částí konzole (displej, střed zad a výdechy chlazení), a tím pádem to není až tak velký problém.

Po odšroubování několika šroubků se naskytne pohled do útrob konzole (zdroj: Cnews) Mezi dvojicí ventilátorů se uschovává osazený NVMe disk, škoda jen pouze 512 GB (zdroj: Cnews)

Nyní se dostáváme k samotnému výkonu ve hrách. V zásadě máte dvě možnosti. Buď hrát hry ve Full HD rozlišení a spokojit se s nižším počtem FPS, nebo přepnout na HD rozlišení ve prospěch vyšších FPS. Skeptiky mohu rovnou uklidnit, že i v HD rozlišení je většina her na 7" displeji relativně hratelná a nebudete se koukat na ošklivou pixelovou grafiku, nicméně snížení grafické kvality pocítíte.

Velká výhoda nasazení Windows 11 spočívá ve svobodě volby, z jaké platformy chcete hrát hry. Konzole si poradí se všemi klienty, které rozjedou klasické počítače (Steam, Battle.net, Ubisoft Connect, Epic a další). Na konzoli jsem vyzkoušel jak nové AAA hry, tak i starší nebo indie tituly. Všechny hry jsem testoval při středním grafickém nastavení a v obou dostupných rozlišeních (Full HD a HD).

hra průměrné FPS při Full HD rozlišení Průměrné FPS při HD rozlišení Diablo IV 57 82 Mafia: Definitive Edition 30 50 Cult of the Lamb 61 52 Red Dead Redemption 2 40 53 SnowRunner 70 54 Brotato 120 Graveyard Keeper 60 (hra nepodporuje více)

Mimo výše zmíněné hry jsem testoval i jiné, nicméně pro základní představu o výkonu to myslím stačí. Výše zmíněné hry se na gamepadovém rozložení hrály pohodlně i někomu, kdo je zarputilý „písíčkář“ jako já. Nicméně jsou zde i tituly, které si bez klávesnice a myši těžko zahrajete, jako například Farthest Frontier nebo jiné strategie. Zkoušel jsem na konzoli rozjet také původní Mafii z roku 2002, ale marně, byť na mém stolním počítači hra bez problému jede.

Výdrž a hlučnost:

Přenosný handheld musí jít ruku v ruce s výdrží, pokud však očekáváte od ROG Ally půldenní herní seance na cestách bez nabíječky, jste vedle jak ta jedle. Dost záleží na tom, jakou hru na konzoli hrajete, nicméně 40Wh baterie není vzhledem k výkonnostní náročnosti žádná sláva, a pokud se rozhodnete si zahrát náročnější titul, do hodiny jste s baterií na nule.

V zátěži dokáže konzole vytáhnout i přes 45 dB Autor: Cnews

Podrobnosti o napájecím adaptéru Autor: Cnews

Malinko lepších výsledků dosáhnete při snížení jasu nebo hraní méně náročných her, nicméně stále platí fakt, že ven jděte raději vždy s nabíječkou. K ROG Ally dostanete v balení napájecí 65W adaptér s neoddělitelným USB-C kabelem o délce přibližně 2 metry, nabijete ji však i jakoukoliv jinou nabíječkou s podporou Power Delivery.

Doba nabíjení dodávaným 65W adaptérem 50 % kapacity 70 % kapacity 100 % kapacity Přibližně 25 minut Cca 37 minut Cca 1 hodina a 15 minut

ROG Ally umožňuje výběr mezi třemi přednastavenými režimy spotřeby – Tichý, Výkon a Turbo. V závislosti na zvoleném režimu by se měla měnit hlučnost zařízení a její výkon. Na hraní při tichém režimu zapomeňte, všechny hry jsou v tomto režimu prakticky nehratelné. Zbylé dva režimy mají sice odlišnou spotřebu procesoru (15 a 25 W, při připojení nabíječky až 30 W), co do hlučnosti jsem však mezi nimi prakticky nepoznal rozdíl. V klidu o točičích se ventilátorech prakticky nevíte, v zátěži se pak hlučnost dokáže vyšplhat i přes 45 dB.

Závěr:

Byť jsem se na recenzování Asus ROG Ally těšil, na závěrečné hodnocení už tak moc ne už jen kvůli tomu, jak jí zbytečně kazí pověst větší či menší nedokonalosti. Asus se snažil odpovědět konkurenčnímu Switchi a Steam Decku, že také dokáže vytvořit herní handheld na krácení času na cestách. To se mu na jednu stranu na výbornou povedlo, na stranu druhou trpí ROG Ally celou řadou nedostatků, které pro vás jako pro hráče budou v závěru spíše frustrující.

Začněme tím, co se Asusu opravdu povedlo. V prvé řadě je to na poměry kapesní konzole nekompromisní herní výkon uschovaný v kompaktním a podle mého názoru i stylovém těle. Nepřítelem vysokého výkonu je vždy vznikající teplo, s kterým se rovněž Asus popral na výbornou. Také zvuk z dvojice stereoreproduktorů je na poměry konzole výborný.

Asus ROG Alloy má do dokonalosti daleko, stále se ale jedná o výbornou a výkonnou herní konzoli. Autor: Cnews

Pak tu máme systém samotný, který prostě nedokážu jednoznačně přiřadit do kladů nebo záporů. Použitím Windows 11 má hráč prakticky svobodu volby mezi desktopovými herními klienty a hrami, zároveň s nimi přichází všechny neduhy Windows, jako náhodné pády při hraní, nedokonalost Windows pro dotykové zařízení nebo aktualizace každé prkotiny. V dnešní době je rovněž 512GB úložiště poněkud málo a 40Wh baterie s chabou výdrží také moc plusových bodů nenažene.

Mým posledním problémem je cena. Za verzi s výkonnějším procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme si Asus řekne přibližně 19 tisíc, což rozhodně není málo. Za verzi se slabším AMD Ryzen Z1 procesorem, která se na náš trh dostala relativně nedávno, si zaplatíte 17 tisíc, při troše štěstí na něj narazíte ve slevě za necelých 14 tisíc, což opět není málo vzhledem k tomu, že slabší procesor má teoreticky 3× menší maximální výkon. Kompaktní handheldy by pro mě měly být i synonymem cenové dostupnosti, což aktuálně ROG Ally tak úplně není.

Pokud jste však přes to všechno na ROG Alloy nezanevřeli a máte v plánu si ji pořídit, špatnou koupí určitě nebude. Je však důležité mít na paměti, do čeho jdete a jaké zařízení si za své peníze kupujete. Pokud tohle vše víte, bude vám Asus ROG Alloy skvěle zpříjemňovat vaše pracovní cesty, dlouhé chvíle v MHD nebo sloužit jako vynikající způsob, jak prokrastinovat od svých každodenních povinností.