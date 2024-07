Asus zahajuje prodej vylepšené generace svého handheldu ROG Ally X. Oproti předchůdci nabídne lepší výdrž, chlazení a také odvážnější cenovku

Oficiální představení vylepšené herní konzole Asus ROG Ally X už máme za sebou. Nyní se s námi Asus podělil o nové informace a rovnou i datum začátku prodeje ROG Ally X. Konzole pozvolna navazuje na svého předchůdce, ponechává si víceméně jeho design a vylepšuje vše, co podle Asusu vylepšit šlo.

V naší recenzi jsme původnímu modelu vyčítali nejvíce velmi slabou výdrž a špatně optimalizovaný software Armoury Crate SE. Zatímco v případě softwaru si budeme muset počkat až na oficiální vydání, baterie z původních 40 Wh vzrostla rovnou na dvojnásobek, tedy 80 Wh.

Vylepšená ROG Ally X má být vylepšená na základě zpětné vazby uživatelů. Mimo dvojnásobnou baterii tak nabízí konzole také (pro někoho stylovější) černý vzhled, 1TB M.2 SSD a větší 24 GB RAM (LPDDR5 7500 MHz). Větší RAM by měla zajistit podle tiskové zprávy Asusu plynulejší chod, použití M.2 2280 SSD pak v případě potřeby snadnou uživatelskou rozšiřitelnost. Konzoli bude pohánět stejný procesor AMD Ryzen Z1 Extreme.





Lepší ergonomie, chlazení a konektivita

Konzole ROG Ally X se dočkala vylepšení i v oblasti ergonomie. Nově černé tělo nabízí mírně hlubší úchyty s oblejšími tvary, které mají za cíl příjemnější držení než u poslední generace (i když u ní mi osobně přišla ergonomie v pořádku).

Joysticky byly nahrazeny odolnějšími moduly s udávanou životností 5 milionů cyklů a tužšími pružinami, D-Pad má nyní nově osmisměrné ovládání. Asus se na základě zpětné vazby rozhodl upustit od XG Mobile portu a namísto toho vybavil vylepšenou ROG Ally X dvěma USB-C. Pouze jeden z nich je ale typu Thunderbolt 4.

Vylepšená konzole Asus ROG Ally X Autor: Asus

Podle slov Asusu doznalo vylepšení i samotné chlazení. Konzole dostala nové ventilátory, které jsou sice o 23 % menší, mají však o 50 % tenčí lopatky, díky čemu by měly být efektivnější co se proudění vzduchu týče. Přepracované chlazení by mělo lépe odvádět vznikající teplo a ochladit obrazovku až o 6 °C. Zda jsou všechna tato čísla pravdivá, ukážou až výsledky nezávislých testů.

Cena? Více než odvážná

Za původní konzoli s výkonnějšími procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme si Asus řekl v té době necelých 19 tisíc. Nyní jde ještě o kus dál a za vylepšený ROG Ally X si řekne 22 990 korun, čímž se aktuálně řadí mezi nejdražší herní handheld současnosti. Konzoli je možné zakoupit v předprodeji už nyní, oficiální start prodeje je naplánován na srpen letošního roku.

Pro srovnání, aktuální cena Lenovo Legion Go s 1TB úložištěm je necelých 20 tisíc korun, původní generace Asus ROG Ally s AMD Z1 Extreme procesorem necelých 16 tisíc korun, MSI Claw s 1TB úložištěm 21 tisíc korun a vylepšený Steam Deck OLED stojí na pultech českých e-shopů lehce přes 20 tisíc.

