Berou nám práci! Meta bude kvůli učení AI špehovat tisíce vlastních zaměstnanců, které pak propustí

Matěj Vlk
Dnes
Meta bude trénovat AI na zaměstnancích, které pak propustí Autor: Cnews (s využitím Gemini)
Meta bude trénovat AI na zaměstnancích, které pak propustí
V průběhu května bude muset společnost Meta opustit asi 8 000 zaměstnanců (kolem 10 %), jejichž činnost z velké části nahradí AI. Ta se bude cvičit díky zachytávání kliků, stisků kláves a screenshotů z monitorů zaměstnanců.

Meta začne na pracovních počítačích amerických zaměstnanců snímat práci svých zaměstnanců. Půjde o pohyby myší, kliknutí, stisky kláves a občasné snímky obrazovky. Tato data budou využívána k následnému tréninku AI agentů. Zároveň s tím Meta oznámila, že se zbaví asi 8 000 zaměstnanců, které postupně nahradí právě AI.

Nejlepší tréninková data

Nový interní nástroj s názvem Model Capability Initiative má fungovat v některých pracovních aplikacích a na vybraných webech. Jeho úkolem je zachytit jemné vzorce chování, které se z běžných trénovacích dat získávají jen obtížně. Patří sem výběr položek v rozbalovacích nabídkách, používání klávesových zkratek, orientace v rozhraní nebo pořadí kroků při řešení konkrétních úkolů.

Meta tento sběr dat zařazuje do širšího programu Agent Transformation Accelerator, jehož cílem je přesunout část kancelářské práce na AI agenty. Úkolem zaměstnanců potom bude jejich ovládání, řízení a opravy.

Společnost zároveň oznámila plán zrušit přibližně desetinu pracovních míst, tedy asi 8 000 pozic. Stejně tak zastavila nábor na tisíce vypsaných pracovních pozic, které prozatím zůstanou neobsazeny. Podle interní komunikace, kterou získala agentura Reuters, za tím stojí tlak na vyšší efektivitu a přesun investic do jiných oblastí, zejména do AI infrastruktury.

Výdaje na umělou inteligenci mají letos dosáhnout 135 miliard dolarů, což zhruba odpovídá částce, kterou firma do této oblasti vložila za předchozí tři roky dohromady.

Zaměstnanci tak paradoxně mají svou každodenní prací vytvářet trénovací data pro AI agenty, kteří mohou část jejich práce v budoucnu převzít. Meta tento vývoj jednoduše popisuje jako přechod k modelu, v němž AI agenti zajišťují více operativních úkolů a lidé se soustředí na jejich zlepšování. Byť může jít o kontroverzní krok, obdobné zásahy nás čekají napříč celým technologickým segmentem.

Zdroje: BBC, Reuters

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

