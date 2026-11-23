Karlheinz Brandenburg, kterému se dnes říká otec MP3, v roce 1988 dokončoval na univerzitě v Erlangenu disertaci o tom, jak digitální hudbu zakódovat do tak malého objemu dat, aby ji šlo posílat po tehdejších telefonních linkách ISDN. Výsledky jeho algoritmu už byly nadějné a Brandenburg měl pocit, že je skoro u cíle. Pak si v hi-fi časopise přečetl, že se na a cappella verzi písně Tom's Diner od Suzanne Vegy zkoušejí reproduktory. Ve Fraunhoferově institutu pro integrované obvody (IIS), kde na kompresi pracoval, našel CD s touto nahrávkou a zkusil ji zakódovat.
Brandenburg výsledek později nazval katastrofou. Ostatní zkušební nahrávky zněly i po kompresi docela dobře, zpěv Suzanne Vegy se ale při stejném datovém toku změnil v chraplavý a nepřirozeně zkreslený zvuk. Proč systém, který zvládl desítky jiných desek, selhal zrovna na dvou minutách zpěvu bez jediného nástroje, souvisí s tím, jak byla píseň nahraná a jak MP3 vlastně šetří místo.
Píseň, ke které chyběl klavírista
Suzanne Vega napsala Tom's Diner na jaře 1982 o obyčejném podniku Tom's Restaurant na rohu Broadwaye a 112. ulice na Manhattanu, kam chodila na kávu ještě jako studentka. Je to tentýž podnik, jehož neonový nápis později proslavil seriál Seinfeld. Text funguje jako krátký film: někdo sedí u okna, vidí déšť, ženu, která si upravuje punčochy, a v novinách čte o smrti herce, ale nic z toho se ho doopravdy nedotkne.
Původně si k písni představovala klavír ve stylu francouzských filmů. Na klavír ale nehrála a žádného klavíristu neznala, a tak Tom's Diner zpívala sama, bez doprovodu. Koncerty jím zahajovala, protože lidé při prvních slovech přestali mluvit a otočili se k pódiu. Touto písní začíná i její druhé album Solitude Standing z roku 1987, kterého se prodaly tři miliony kusů. Z nouzového řešení se tak stala snadno dostupná a čistě nahraná ukázka lidského hlasu, na které se zkoušely reproduktory.
Na nahrávce není nic kromě jejího hlasu. Vega sama později poznamenala, že právě proto se z písně dal tak snadno udělat taneční remix: stačilo vzít její zpěv tak, jak byl, a přidat k němu bicí. Britské duo DNA to v roce 1990 udělalo bez svolení vydavatelství a jeho remix se dostal na druhé místo britské a na páté místo americké hitparády. Samotný zpěv bez doprovodu, který duu DNA tolik usnadnil práci, připravil vývojářům komprese nejtěžší zkoušku.
Jak MP3 šetří místo
Nekomprimovaná hudba z CD potřebuje ve stereu zhruba 1,4 milionu bitů za sekundu. Erlangenský tým mířil přibližně na 128 tisíc, tedy na záznam jedenáctkrát menší. Bezeztrátová komprese, jakou známe ze ZIPu, takového poměru u hudby nedosáhne, takže bylo nutné část zvuku opravdu zahodit, a to tak, aby si toho posluchač nevšiml.
Umožňuje to vlastnost sluchu zvaná maskování. Hlasitý zvuk zakryje tišší zvuky podobné výšky, které zazní ve stejnou chvíli, a mozek je prostě nezaregistruje. Kodér, tedy program, který hudbu komprimuje, ji proto rozloží na stovky úzkých frekvenčních pásem a každé uloží jen tak přesně, jak je nutné. Méně přesné uložení znamená, že se hodnoty zaokrouhlí, a rozdíl proti originálu se pak projeví jako tichý šum. V každém pásmu pak kodér spočítá, kolik takového šumu zakryjí hlasitější tóny hudby, a víc dat přidělí jen tam, kde by šum byl slyšet. Když hraje celá kapela, hlasitých tónů, pod kterými se šum ztratí, je v nahrávce dost. Brandenburg to shrnul tak, že poradit si se sedmdesáti procenty hudby je úkol pro studentský projekt. Těžký je zbytek.
Proč kodér selhal právě na samotném hlase
Tom's Diner je přesně ten zbytek. Bez nástrojů v nahrávce chybějí hlasitější tóny, které by šum zakryly. Samotný hlas přitom sahá od základního tónu až po vysoké harmonické složky a kodér musí zakódovat všechny. Podle výpočtu Brandenburgova algoritmu by tahle píseň potřebovala čtyřnásobek dostupného datového toku.
Druhá potíž byla zákeřnější. Nahrávka je skoro mono: levý a pravý kanál jsou téměř stejné, ale ne úplně. Kodér je zpočátku ukládal každý zvlášť, takže do každého ucha přidal trochu jiný šum. Kdyby člověk poslouchal jen jedním uchem, hlas by šum zakryl. Mozek ale porovnává, co slyší levé a pravé ucho. Hlas zněl v obou uších téměř stejně, kdežto šum v každém trochu jinak, a mozek proto šum oddělil od hlasu jako samostatný zvuk. Tomuto jevu se říká binaurální odmaskování. Šum, který se v obou uších liší, tak hlas zakryje, jen když je slabší než šum, který v obou uších zní stejně. V krajním případě, kdy má šum v jednom uchu opačnou fázi než ve druhém, je rozdíl až 15 decibelů, nejvíc u hlubokých tónů.
Šum, který se tak oddělil od hlasu, přirovnal Brandenburg ke škrábání, které se ozývalo zvlášť u levého a zvlášť u pravého ucha. Stejné škrábání zmiňuje i Jim Johnston, americký spolutvůrce MP3 z Bellových laboratoří, ve výukové ukázce binaurálního odmaskování a Tom's Diner v ní uvádí jako jednu ze známých nahrávek, na kterých se tento jev projevil. Nahrávky na ní stojí za poslech ve sluchátkách: k mluvenému slovu je přidaný stejně silný šum, jednou shodný v obou uších a jednou s opačnou fází, a ve druhém případě ruší výrazně víc.
Oprava: lepší model sluchu a jiné ukládání sterea
Neúspěch ukázal, že modely lidského sluchu, ze kterých kodér vycházel, byly příliš jednoduché. Tým postupoval ve dvou krocích. Nejdřív zpřesnil psychoakustický model, tedy výpočet, kolik šumu se v které části zvuku ještě ztratí. Hlubší složky hlasu se začaly přenášet mnohem přesněji a šetřilo se spíš na vysokých tónech. Potom do kodéru přibyl způsob ukládání sterea, který využívá podobnosti obou kanálů: místo levého a pravého kanálu může uložit jejich součet a rozdíl. U Tom's Diner je rozdíl skoro nulový, takže téměř všechna data i šum připadnou na součet, který obě uši slyší stejně. Šum pak stejně jako hlas zní v obou uších shodně, mozek ho od hlasu neoddělí a hlas ho opět zakryje. Brandenburg k tomu poznamenal, že jakmile kodér uměl kanály takto spojit, šla píseň zakódovat snadno, protože hlas Suzanne Vegy zní v obou kanálech skoro stejně.
Brandenburg mezitím v dubnu 1989 odjel na vědeckou stáž do Bellových laboratoří v New Jersey, kde Johnston vyvíjel vlastní kodér založený na modelu sluchu, a oba spojili síly. Zapojili se do mezinárodní skupiny MPEG, která připravovala normu pro kompresi zvuku. Ta počítala se třemi stále složitějšími způsoby komprese, kterým se oficiálně říká vrstvy, anglicky Layer I až Layer III. Z přístupů obou vědců a dalších příspěvků vznikl ten nejsložitější, Layer III, ze kterého se později stalo MP3. Při 128 kbit/s měl znít stejně dobře jako jednodušší Layer II při 192 kbit/s.
Tom's Diner slyšel Brandenburg během vývoje podle vlastního odhadu víc než pětsetkrát. Nebyl to ale jediný kámen úrazu. Kodér se ladil na třiceti až čtyřiceti různých CD a jiné záludné nahrávky, například skladby pro cembalo, odhalovaly další typy chyb. Tým pak celé roky hledal nahrávky, na kterých kodér selhává. Píseň Suzanne Vegy byla první a nejslavnější z nich, ale MP3 nikdo nevyladil jen na ni.
Od přípony .bit k .mp3
Všechny tři způsoby komprese MPEG byly schváleny v roce 1991 a jako norma ISO/IEC 11172–3 vyšly v roce 1993. Layer III zpočátku nikdo ve velkém nepoužil, digitální rozhlas zvolil jednodušší Layer II. Soubory se v Erlangenu ukládaly s příponou .bit, dokud tým 14. července 1995 nezvolil .mp3. V září vyšel přehrávač WinPlay3 a na tehdejší pevný disk o kapacitě 500 MB se najednou vešlo zhruba deset alb místo jednoho. Brandenburg v roce 1988 odhadoval, že jeho práci možná budou jednou používat miliony lidí. Nakonec jich byly miliardy.
Jak se Suzanne Vega stala matkou MP3
Suzanne Vega se o svém podílu dozvěděla v roce 2000, když jí jeden tatínek ve školce její dcery pogratuloval, že je matkou MP3. Tu přezdívku jí dal článek o vzniku MP3, který ten týden vyšel v jednom časopise. Brandenburg v něm vyprávěl, že Tom's Diner zaslechl z rádia na chodbě a hned věděl, že tenhle hlas bude skoro nemožné zkomprimovat. O osm let později Vega popsala celou historii písně a poznamenala, že tak se to aspoň vypráví. Brandenburg sám přitom popisoval střízlivější verzi: o písni se dočetl v hi-fi časopise a CD s ní našel v institutu.
V roce 2007 Vega přijela do Erlangenu. Inženýři jí pustili originál, potom zkreslené verze z doby vývoje a nakonec výslednou MP3. Namítla, že v komprimované verzi jsou trochu víc slyšet výšky a zní chladněji než originál. Jeden z nich se zatvářil zděšeně a ujistil ji, že je to úplně stejné.
Úplně stejné to není, a to z principu, protože MP3 zahazuje, co podle modelu sluchu neuslyšíme. Skladatel Ryan Maguire v roce 2014 porovnal originál Tom's Diner s jeho verzí v MP3 a ponechal jen rozdíl. Z toho, co kodér odstranil, složil skladbu moDernisT, jejíž název je přesmyčkou názvu písně. Zní jako přízračná ozvěna, ve které je původní píseň pořád trochu poznat.
Vývojáři si z Tom's Diner odnesli hlavně poznatek, že k zakrytí šumu nestačí hlasitější tón. Záleží i na tom, odkud šum k posluchači přichází, a model sluchu proto musí počítat s oběma ušima. Vega to po návštěvě Erlangenu vzala s nadhledem. Vyrůstala na tranzistorových rádiích a rozhrkaných gramofonech, takže tvrdý, plechový zvuk má vlastně ráda. Na svou malou roli v dějinách je hrdá.