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Bizarní chyba Googlu posílá cizím lidem vaše staré zprávy. Raději si zkontrolujte SMSky

Matěj Vlk
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Bug se objevuje přímo v Google Zprávách nezávisle na telefonu nebo verzi aplikace. Autor: Unsplash
Bug se objevuje přímo v Google Zprávách nezávisle na telefonu nebo verzi aplikace.
Do konverzace se náhodně kopíruje text z předchozích zpráv. Vkládá se přímo do textového pole, nebo se přikládá k fotkám. Google zatím nemá opravu.
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Na Redditu se v posledních týdnech začínají množit stížnosti na aplikaci Google Zprávy, v níž se objevila bizarní chyba – do zpráv náhodně kopíruje text ze starších konverzací a v nejhorších případech jej i rozesílá. Bug pravděpodobně není vázán na konkrétní značku telefonu či verzi aplikace.

Zprávy z minulosti

Projevy této chyby se případ od případu mírně liší. Uživatel ale většinou začne psát nebo odesílat běžnou zprávu a aplikace k ní připojí text pocházející z jiné konverzace. Starý obsah se rovněž může objevit vedle fotografie nebo ve skupinovém chatu. Podle některých hlášení nezůstane jen zobrazený v aplikaci a skutečně dorazí nesprávnému příjemci. Nejde přitom o chybu systémové schránky, z níž by text byl do konverzace kopírován.

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Uživatel Pixelu 9a na Redditu popsal situaci, kdy při potvrzování návštěvy veterináře odešla stará zpráva týkající se citlivé rodinné záležitosti. Další uživatel uvedl, že se jeho matce odeslal text ze starší sexuálně laděné konverzace. Další stížnosti zmiňují takto odeslanou osobní komunikaci nebo jednorázové ověřovací kódy.

Dosavadní případy neukazují na jediný model telefonu, konkrétní konfiguraci ani software. Hlášení pocházejí jak z telefonů Pixel od Googlu, tak Samsungů. Na vině není ani RCS – někteří uživatelé hlásící chybu jej aktivní mají, další nikoliv. Mnozí z nich neúspěšně zkoušeli tradiční postupy, jako jsou mazání mezipaměti, restarty telefonu nebo přeinstalace aplikace. Pomoc může přinést až obnovení zařízení do továrního nastavení bez obnovení starých zpráv.

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Google na Redditu reagoval alespoň na jedno uživatelské hlášení, kde si vyžádal snímky obrazovky a zpětnou vazbu odeslanou přímo z aplikace. Firma prozatím veřejně nevysvětlila příčinu ani neuvedla termín opravy a zástupci se nevyjádřili ani k dalším bugům, které se ve Zprávách objevují – primárně je to rozdělování konverzací do více vláken a také potíže s odesíláním zpráv přes RCS. Ty ale nejsou tak nebezpečné jako odesílání starých zpráv, kdy může uniknout velmi citlivý obsah.

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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