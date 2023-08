Boom herních handheld PC? Lenovo chystá vlastní obdobu Steam Decku, ale s 8" LCD

Když před lety Valve zkoušela Steam Machines, moc úspěchu to nemělo. Ovšem nynější Steam Deck je podle všeho jiný případ a podařilo se s ním zpopularizovat herní handheldy umožňující hraní všech možných PC her (v čemž je odlišnost proti Switchi od Nintenda). Před Steam Deckem existovaly pokusy od malých firem, ale nyní se přidávají velká jména a tento druh zařízení by tak mohl hodně posílit. Po Asusu teď chystá vlastní model také Lenovo.

ROG Ally není evidentně jediným případem, kdy firma Valve inspirovala tradiční velké výrobce počítačů. Web Windows Central píše s odvoláním na své zdroje, že o vstup na tento potenciálně růstový trh se pokusí také Lenovo. Firma údajně chystá zařízení pojmenované Lenovo Legion Go, které bude konkurentem ROG Ally a Steam Decku. Není asi ale jisté, že toto bude i finální prodejní jméno handheldu. Legion je však označení, které Lenovo používá pro herní PC a notebooky.

Legion Go má být handheld PC, tedy zařízení používající architekturu x86 a zřejmě také Windows – prý by to měl být systém Windows 11. U těchto zřízení by mohl být používán i SteamOS a je asi možné že ho jiní výrobci použijí místo Windows, nebo budou nabízet obě možnosti.

Valve Steam Deck Autor: Valve

Zen 4 a osmipalcová obrazovka

Podle Windows Central není zatím známo mnoho detailů, ale zařízení je podle stejných zdrojů také postaveno na čipu od AMD – na 4nm APU / SoC Phoenix, stejně jako Asus ROG Ally. Tento mobilní SoC má v nejvyšší konfiguraci osm jader Zen 4 a integrované GPU architektury RDNA 3 se 768 shadery. Mohla by být použitá 15W verze pro notebooky, nebo speciální verze Z1 / Z1 Pro, která je použitá v Asus ROG Ally (otázka je, zda na ní Asus nezískal exkluzivitu).

Zařízení má mít větší displej než konkurence. Zatímco ROG Ally i Steam Deck používají 7" displej, Lenovo Legion Go by prý mělo mít 8" LCD. Jak se to promítne v rozměrech a váze zařízení, nevíme.

Asus ROG Ally Autor: Asus

Ještě není známo, kdy se toto zařízení objeví. Také není jasné, jak daleko jsou přípravy a zda by třeba Legion Go nemohl skončit jako nevydaný projekt. Lenovo údajně před časem vyvíjelo i handheld založený na ARM procesoru a Androidu (ten se měl jmenovat Lenovo Legion Play), který ale byl zrušen.

Výhoda konceptu ROG Ally a zde popisovaného Legion Go je v tom, že zařízení je členem jedné velké platformy PC, takže má k dispozici hotový ekosystém her. Díky tomu, že na něm participuje s množstvím dalších PC, není třeba, aby se prodávalo v nějakých extrémních počtech kusů, bez nichž by se stalo propadákem (což je problém nových herních konzolí).

Vydat takovýto herní handheld není proto takový risk a je to spíše podobně jako s běžným herním PC nebo notebookem. Je proto celkem pravděpodobné, že se podobné handheldy objeví od dalších tradičních výrobců PC a notebooků, nebo třeba od firem jako Razer. K tomu se pak samozřejmě přidávají malí čínští výrobci jako Ayaneo nebo GPD, kteří v zkoušení této nové kategorie herních PC byli nejrychlejší a své modely už na trhu mají.

Zdroj: Windows Central