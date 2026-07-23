Cnews.cz  »  Věda a technika

Věda a technika

Brněnští vědci vyvinuli navigaci, která funguje bez GPS i satelitů a s prakticky nulovou chybovostí

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nová navigace fungující bez GPS a satelitů (ilustrační obrázek) Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Nová navigace fungující bez GPS a satelitů (ilustrační obrázek)
Brněnský Honeywell Aerospace vyvinul systém taktické navigace pro vozidla, který funguje i bez satelitního signálu, například při jeho rušení. Na technologii spolupracoval s italskou společností Civitanavi Systems.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Jde o navigační systém iTALIN 550 (International Tactical Advanced Land Inertial Navigator), který přímou náhradou stávajícího systému TALIN 500. Technologie přispívá do rozšiřujícího se portfolia evropských inerciálních navigačních systémů.

Novinka má podle serveru Lupa.cz vyšší přesnost navigace, posílené schopnosti propojení, rychlejší start do provozu a je menší a modernější. Technologie zajišťuje přesné určování polohy, navigaci, časovou synchronizaci a stabilizaci. Systém míří hlavně do obranného průmyslu pro využití v moderních misích.

“Systém iTALIN 550 je prvním členem rodiny taktických navigačních řešení vyvíjených v Evropě, která jsou postavena na technologii optických vláknových gyroskopů (Fiber Optic Gyro, FOG) od společnosti Honeywell Aerospace. Architektura založená na technologii FOG umožňuje zvyšovat výkon systému při zachování fyzických rozměrů i shodných rozhraní. Zákazníci tak mohou s rostoucími požadavky svých misí přecházet na výkonnější varianty, aniž by museli upravovat integraci do vozidla nebo měnit systémovou konfiguraci,” uvedla firma.

Specifikace iTALIN 550 jsou zde. Technologie Honeywellu využívá interní gyroskopy a akcelerometry k neustálému propočtu polohy, rychlosti a orientace vozidla z posledního známého bodu. I po desítkách kilometrů jízdy v rušeném prostředí ví, kde se nachází. Systém v sobě kombinuje inerciální data s nejnovějšími vojenskými GPS přijímači (SAASM/M-Code) a algoritmy, které filtrují falešné signály. Dále může přímo zpracovávat data z otáčení kol či pásů a optických snímačů vozidla, čímž dále stlačuje chybovost při dlouhém přesunu bez GPS téměř na nulu.

Školení Kubernetes

Honeywell Aerospace v Česku zaměstnává kolem 1 800 lidí a ročně generuje tržby ve výši zhruba 7,8 miliardy korun. Firma u nás pracuje na dalších technologiích, třeba na systému vysokorychlostního satelitního internetu do letadel.

zdroj: Lupa.cz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Plánujete nakupovat z Číny i po zadevení cla?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení