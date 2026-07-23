Brněnští vědci vyvinuli navigaci, která funguje bez GPS i satelitů a s prakticky nulovou chybovostí

Jde o navigační systém iTALIN 550 (International Tactical Advanced Land Inertial Navigator), který přímou náhradou stávajícího systému TALIN 500. Technologie přispívá do rozšiřujícího se portfolia evropských inerciálních navigačních systémů.
Novinka má podle serveru Lupa.cz vyšší přesnost navigace, posílené schopnosti propojení, rychlejší start do provozu a je menší a modernější. Technologie zajišťuje přesné určování polohy, navigaci, časovou synchronizaci a stabilizaci. Systém míří hlavně do obranného průmyslu pro využití v moderních misích.
“Systém iTALIN 550 je prvním členem rodiny taktických navigačních řešení vyvíjených v Evropě, která jsou postavena na technologii optických vláknových gyroskopů (Fiber Optic Gyro, FOG) od společnosti Honeywell Aerospace. Architektura založená na technologii FOG umožňuje zvyšovat výkon systému při zachování fyzických rozměrů i shodných rozhraní. Zákazníci tak mohou s rostoucími požadavky svých misí přecházet na výkonnější varianty, aniž by museli upravovat integraci do vozidla nebo měnit systémovou konfiguraci,” uvedla firma.
Specifikace iTALIN 550 jsou zde. Technologie Honeywellu využívá interní gyroskopy a akcelerometry k neustálému propočtu polohy, rychlosti a orientace vozidla z posledního známého bodu. I po desítkách kilometrů jízdy v rušeném prostředí ví, kde se nachází. Systém v sobě kombinuje inerciální data s nejnovějšími vojenskými GPS přijímači (SAASM/M-Code) a algoritmy, které filtrují falešné signály. Dále může přímo zpracovávat data z otáčení kol či pásů a optických snímačů vozidla, čímž dále stlačuje chybovost při dlouhém přesunu bez GPS téměř na nulu.
Honeywell Aerospace v Česku zaměstnává kolem 1 800 lidí a ročně generuje tržby ve výši zhruba 7,8 miliardy korun. Firma u nás pracuje na dalších technologiích, třeba na systému vysokorychlostního satelitního internetu do letadel.
zdroj: Lupa.cz