Brzy přijde nová generace HDMI. Větší rozlišení i FPS, ale budete kupovat nové kabely

Už dost dlouho je v grafikách a také monitorech a televizích podporováno připojení přes HDMI 2.1 (od doby, co vyšly karty GeForce RTX 3000 a Radeony 6000). Rozlišení monitorů a televizí sice tolik nerostou a stále je v podstatě maximem 8K, ale o dost se v poslední době zlepšují obnovovací frekvence. Právě ty by asi mohla řešit nová verze rozhraní pro připojení televizí a monitorů, která je teď na cestě – HDMI 2.2.

Vývoj přicházející nové verze standardu podle italského webu DDay údajně potvrdilo HDMI Forum a podle jeho vyjádření má tato novinka zvyšovat datovou propustnost rozhraní. Nepůjde tedy o nějaké menší dílčí změny, ale HDMI 2.2 by mělo proti HDMI 2.1 být velkým upgradem a umožňovat vyšší rozlišení a/nebo snímkové frekvence.

U HDMI 2.1 je datová propustnost 48 Gb/s a je nativně podporováno rozlišení 8K s 30 snímky za sekundu nebo 4K se 144 snímky za sekundu. S kompresí DSC je sice možné používat i vyšší rozlišení (8K při vyšší snímkové frekvenci, případně 10K), ale nebylo by na škodu, pokud by se komprese nemusela využívat, nebo byla méně agresivní.





O kolik se schopnosti HDMI 2.2 zlepší, není jasné, ale mohlo by snad jít o významný skok. Dalo by se čekat, že se konsorcium tvořící standard bude snažit dohnat, nebo předběhnout DisplayPort, u kterého je v poslední verzi (DP 2.0/2.1 v režimu UHBR 20) efektivně využitelná propustnost 77,37 Gb/s.

Tisková zpráva zmiňuje, že by HDMI 2.2 snad mělo používat nový typ kabelu. Nový signál s vyšší propustností tedy asi nebude fungovat přes existující kabeláž – buď bude mít více linek, nebo striktnější elektrické nároky kvůli vyšší frekvenci komunikace. I z tohoto důvodu bychom čekali, že propustnost a schopnosti HDMI 2.2 narostou významně (o 50 % a víc).

Ultra High Speed kabel pro HDMI 2.1 Autor: HDMI Forum

Tento nový standard by asi mohl být oznámen příští měsíc na CES 2025, jelikož tento veletrh spotřební elektroniky je často pro tyto účely volen. Zařízení, která by ho používala, ale asi budou přicházet až s větším odstupem. Implementace nového obrazového standardu v grafických kartách obvykle mívá zpoždění i dvou až tří let po oznámení (HDMI 2.1 bylo dokončeno koncem roku 2017, grafiky vyšly na podzim 2020).

V televizích se pravděpodobně HDMI 2.2 objeví dříve, ale i tak to bude chvíli trvat. Nejspíš proto toto rozhraní ještě neuvidíme na nové generaci grafik (AMD Radeon RX 8000 a Nvidia GeForce RTX 5000), které mají v lednu být odhalené.

Zdroje: DDay, VideoCardz