Intelu je často vytýkáno lpění na procesorech s hybridní kombinací jader (P-Core a E-Core). Hlavně pro počítačové hry nejsou jádra E-Core přínosem – byť při dostatečném počtu jader P-Core, na kterých hra poběží, obvykle ničemu nevadí. Avšak v budoucnu firma vyslyší přání volající po procesorech se samými velkými jádry. Chystá taková CPU, která by dokonce měla být speciálně zaměřená na herní výkon, protože také dostanou velkou „BFC“ cache.
Levné herní procesory s 12 jádry a „BFC“
Osvědčený zdroj informací o plánech Intelu, leaker Jaykihn, minulý týden publikoval zprávu, že Intel má v přípravě procesor se samými velkými jádry, kterých bude obsahovat dvanáct. Půjde tedy (až na absenci technologie HT, takže celkem bude CPU poskytovat 12 vláken) o podobné řešení jako je 7nm procesor Bartlett Lake, ten však Intel nabízí jen pro servery, pracovní stanice a embedded zařízení. Kdežto nově připravované CPU, o kterém mluví aktuální zpráva, bude procesor přímo určený pro spotřebitelské počítače a zejména pro hráče.
Vysněný procesor bez E-Core konečně otestován: Je Bartlett Lake nejlepší herní procesor Intelu?
Podle Jakyihna toto CPU bude uvedeno v generaci procesorů Core Ultra 5000 „Razor Lake“ pro socket LGA 1954, která bude následovat po nové generaci Nova Lake (Core Ultra 4000), jež má vyjít už v prvním čtvrtletí příštího roku. Procesor bude mít 12 jader P-Core neboli „velkých jader“ a žádná efektivní jádra E-Core (lidově označovaná jako „malá“, byť lepší by asi bylo označení prostřední). Pouze v SoC čipletu procesoru se budou nacházet čtyři úsporná jádra LP E-Core. Ta jsou součástí tzv. low power islandu procesoru a mají je všechny procesory Razor Lake, jejich eliminace by nedávala smysl.
Architektura jader bude přes zařazení do rodiny Razor Lake ještě pocházet z generace Nova Lake, půjde tedy o jádra Coyote Cove – je to proto, že architektonicky procesory vychází z předchozí generace Nova Lake, ale načasování vydání bude takové, že vyjdou až během následující generace, proto budou také označení jako Razor Lake a generace Core Ultra 5000. Nevýhoda je, že toto znamená nižší jednovláknový výkon.
Tento procesor ale současně s přítomností 12 P-Core také bude vybaven tzv. BLLC, tedy zvětšenou L3 cache – hotové procesory asi ponesou označení BFC, což zřejmě znamená Velká Vulgarismová Cache (jde o odkaz na zbraň BFG ve hře Doom). Ta by mohla mít kapacitu až 144 MB. Procesor tedy může být velmi atraktivní jako herní CPU a Intel s ním bude konkurovat „X3D“ procesorům od AMD. Zatím není jasné, jak moc bude velká L3 cache procesorům Intel ve hrách pomáhat a zda bude její přínos podobný jako u „X3D“ Ryzenů. Předpoklady pro to ale jsou, takže s těmito procesory by Intel mohl získat zpět nějaký kus trhu herních počítačů a stát se konkurenceschopnějším.
1,8nm proces, a tedy nízké ceny?
Za pozornost stojí, že údajně nemá jít o nějaký velmi drahý „prémiový“ produkt. Podle Jaykihna Intel plánuje tato dvanáctijádra vyrábět svým vlastním 1,8nm výrobním procesem, tedy technologií Intel 18A-P. To umožní je vyrábět i prodávat levněji, než procesory vyráběné 2nm procesem TSMC, což bude případ dražších modelů generace Razor Lake.
Mohlo by tedy jí o relativně lidové řešení – v rámci segmentu herních procesorů, pochopitelně. Pořád to nebudou vyloženě levné modely třeba za méně než 4–5 tisíc. Ovšem 1,8nm proces Intel trpí tím, že dosahuje nižších frekvencí než křemík od TSMC. Tyto BLLC/BFC procesory se samými P-Core tak mohou být kompromisní. Je možné, že díky velké cache bude herní výkon excelentní, ale nízké takty jader způsobí relativně nízký výkon v aplikacích. Dost podobně se z podobných důvodů ve své době choval Ryzen 7 5800X3D.
Protože jde o produkt v rámci generace Razor Lake, příchod tohoto procesoru do obchodů lze čekat až někdy v roce 2028. Mohlo by to být nejdřív v jeho prvním kvartálu, spíše ale možná v druhém nebo třetím, protože interval mezi Nova Lake a Razor Lake pravděpodobně může být delší než čistých 12 měsíců.
Nehybridní 12jádro „BFC“ nahrazuje dřív plánované osmijádro
Není to poprvé, co se dozvídáme o plánech na procesor se samými velkými jádry a BLLC, V generaci Razor Lake byl podle starších úniků plánovaný také takový model s 8 jádry P-Core. Podle Jaykihna byl ovšem zrušen – nebo přesněji, nový 12jádrový model vznikl nahrazením tohoto osmijádra, Intel se totiž asi rozhodl, že osm vláken je málo a výhodnějších bude dvanáct. Model s 12+0+4 jádry P-Core / E-Core / LP E-Core je tak v rámci roadmapy v podstatě evoluce či náhrada za 8+0+4 procesor a speciální BLLC čiplet se 12 P-Core je náhradou či předefinováním předtím plánovaného čipletu s 8 jádry P-Core a BLLC.
Procesory Intelu pro rok 2027 přinesou 1,4nm proces a ideální herní CPU: Detaily Core Ultra 500 „Razor Lake“
Původní produkt s osmi jádry by byl asi v době vydání levnější, nově koncipovaná verze s 12 jádry bude dražší. Nicméně Intel může prodávat i levnější osmijádrovou a desetijádrovou verzi založenou na čipech s nějakým defektem. To by u nativně osmijádrového modelu nešlo, ořezané verze by u něj měly asi jen šest jader a kvůli absenci HT jen šest vláken, což už by byl asi značný handicap proti šestijádrům Ryzen s 12 vlákny.
Původně plánovaný osmijádrový model mimochodem měl mít uzamčené násobiče a neumožňovat přetaktování. To u dvanáctijádra nemá platit, přetaktování bude umožněno. Intel ho asi bude prodávat jako řadu „K“ s odemčeným násobičem.
65W model herních „BFC“ procesorů se odkládá
Mimochodem, Jaykihn také nyní uvedl, že Intel zrušil 65W verzi herního BLLC/BFC procesoru (mělo jít o model s 6 P-Core a 12 E-Core) Nova Lake, která zřejmě měla mít označení Core Ultra 9 4900 BFC – viz tento článek. Herní modely v generaci Nova Lake tak budou pouze ve 125W kategorii s 8 jádry P-Core a různým počtem E-Core: Core Ultra 7 4870K BFC a Core Ultra 9 4970K BFC.
Podle Jaykihna se ale 65W verze BFC herního procesoru s 6+12 jádry vrátí, bude to však až opět v následující generaci Razor Lake. Podobný model – ovšem s novějšími jádry Griffin Cove – tedy asi může vyjít o rok či rok a půl později jako Core Ultra 9 5900 BFC.