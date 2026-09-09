Čech pomocí vibecodingu vytvořil vlastní hru inspirovanou SimCity. Zahrát si ji můžete zdarma v prohlížeči

Co dělat, když máte všechny oblíbené hry dohrané a zároveň vás baví experimentovat s AI? Vytvořte si vlastní hru. Přesně to si řekl český vývojář Zdeněk Klusák a během několika týdnů postavil vlastní budovatelský simulátor.
Zdenalcity je bezplatná browserová hra, ve které stavíte vlastní město, dopravu, nemocnice nebo třeba domov důchodců. A čas od času budete muset řešit i pořádný průšvih nebo přírodní katastrofu.
SimCity po česku vytvořené pomocí vibecodingu
Zdenalciy je izometrický budovatelský simulátor, který svým pojetím připomíná klasické SimCity 2000. Hráči v něm staví obytné domy, veřejné budovy, muzea, nemocnice a domovy důchodců. Hře nechybí ani budování vlastní MHD sítě, včetně autobusových, tramvajových a metro linek.
Za projektem stojí Zdeněk „Zdenas“ Klusák, pro kterého jde vůbec o první herní projekt a zároveň čistě „vibecode“ počin. Zdeněk celý život pracuje na zdravotnických a firemních informačních systémech, takže kódování s pomocí AI bere s určitou dávkou zdravé nedůvěry. Zdenalcity proto nevznikla jedním dlouhým promptem, ale během několika týdnů a s více než 210 commitů.
AI stojí i za stovkami obrázků
Za zmínku stojí i samotná grafická stránka hry. Autor se jí původně chtěl téměř vyhnout, protože s tvorbou herní grafiky nemá zkušenosti. Nakonec ale zkusil pomocí AI vytvořit první obrázek nemocnice a výsledek ho přesvědčil. Následně vzniklo asi 250 obrázků budov, povrchů a dalších prvků.
O generování se postaral Claude Code spolupracující s ChatGPT. Vygenerováné obrázky pak automaticky zpracoval, upravil jejich průhlednost, umístil do hry a pomocí vlastních skriptů otestoval. Velká část grafiky tak podle autora vznikla prakticky přes noc.
Celé budování města není jen o poklidném rozmisťování. Zdenalcity počítá s přírodními i nepřírodními katastrofami, jako jsou hurikány nebo velké dopravní nehody. Hra je zatím je fázi vývoje a autor ji označuje hlavně za proof of concept, na kterém si chtěl ověřit, kam až lze při vývoji pomocí vibecodingu zajít. Přesto i v současné podobě ukazuje, co šikovné ruce s pomocí AI dokáží během pár týdnů vytvořit.