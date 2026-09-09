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Čech pomocí vibecodingu vytvořil vlastní hru inspirovanou SimCity. Zahrát si ji můžete zdarma v prohlížeči

Dominik Dobrozenský
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Česká hra Zdenalcity
Hra Zdenalcity vytvořená čistě pomocí vibecodingu
Hra Zdenalcity vytvořená čistě pomocí vibecodingu
Hra Zdenalcity vytvořená čistě pomocí vibecodingu
Rozhraní hry Zdenalcity
Hra Zdenalcity vytvořená čistě pomocí vibecodingu
Model české hry Zdenalcity
Model české hry Zdenalcity
Model české hry Zdenalcity
Model české hry Zdenalcity
Česká hra Zdenalcity
Hra Zdenalcity vytvořená čistě pomocí vibecodingu
Hra Zdenalcity vytvořená čistě pomocí vibecodingu
Hra Zdenalcity vytvořená čistě pomocí vibecodingu
Rozhraní hry Zdenalcity
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Český vývojář si s pomocí AI vytvořil vlastní SimCity. Zdenalcity je zdarma v prohlížeči a ukazuje, kam až může vibecoding při tvorbě her zajít.
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Co dělat, když máte všechny oblíbené hry dohrané a zároveň vás baví experimentovat s AI? Vytvořte si vlastní hru. Přesně to si řekl český vývojář Zdeněk Klusák a během několika týdnů postavil vlastní budovatelský simulátor.

Zdenalcity je bezplatná browserová hra, ve které stavíte vlastní město, dopravu, nemocnice nebo třeba domov důchodců. A čas od času budete muset řešit i pořádný průšvih nebo přírodní katastrofu.

SimCity po česku vytvořené pomocí vibecodingu

Zdenalciy je izometrický budovatelský simulátor, který svým pojetím připomíná klasické SimCity 2000. Hráči v něm staví obytné domy, veřejné budovy, muzea, nemocnice a domovy důchodců. Hře nechybí ani budování vlastní MHD sítě, včetně autobusových, tramvajových a metro linek.

Za projektem stojí Zdeněk „Zdenas“ Klusák, pro kterého jde vůbec o první herní projekt a zároveň čistě „vibecode“ počin. Zdeněk celý život pracuje na zdravotnických a firemních informačních systémech, takže kódování s pomocí AI bere s určitou dávkou zdravé nedůvěry. Zdenalcity proto nevznikla jedním dlouhým promptem, ale během několika týdnů a s více než 210 commitů.

Hra Zdenalcity vytvořená čistě pomocí vibecodingu

Hra Zdenalcity vytvořená čistě pomocí vibecodingu

Autor: Zdenalcity

AI stojí i za stovkami obrázků

Za zmínku stojí i samotná grafická stránka hry. Autor se jí původně chtěl téměř vyhnout, protože s tvorbou herní grafiky nemá zkušenosti. Nakonec ale zkusil pomocí AI vytvořit první obrázek nemocnice a výsledek ho přesvědčil. Následně vzniklo asi 250 obrázků budov, povrchů a dalších prvků.

Cyber26

O generování se postaral Claude Code spolupracující s ChatGPT. Vygenerováné obrázky pak automaticky zpracoval, upravil jejich průhlednost, umístil do hry a pomocí vlastních skriptů otestoval. Velká část grafiky tak podle autora vznikla prakticky přes noc.

Model české hry Zdenalcity

Model české hry Zdenalcity

Autor: Zdenalcity

Celé budování města není jen o poklidném rozmisťování. Zdenalcity počítá s přírodními i nepřírodními katastrofami, jako jsou hurikány nebo velké dopravní nehody. Hra je zatím je fázi vývoje a autor ji označuje hlavně za proof of concept, na kterém si chtěl ověřit, kam až lze při vývoji pomocí vibecodingu zajít. Přesto i v současné podobě ukazuje, co šikovné ruce s pomocí AI dokáží během pár týdnů vytvořit.

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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