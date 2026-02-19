Ceny HDD půjdou nahoru a možná nebudou k sehnání vůbec. AI firmy už vykoupily celou letošní výrobu

Hodně v poslední době probíráme drastický nedostatek pamětí DRAM a NAND na trhu, který způsobil až extrémní skok cen nahoru. Investice firem jako OpenAI, Meta, Oracle a dalších do umělé inteligence, které za tím stojí, ale podobně zasáhly i oblast mechanických disků neboli HDD. I ty zdá se AI ve velkém požírá kvůli potřebě sbírat všude možně rozsáhlé korpusy dat pro trénování modelů i pro další účely v budovaných datacentrech.
Western Digital už teď prodává disky, které se vyrobí v letech 2027 a 2028
Firmy Western Digital a Seagate coby dva největší výrobci HDD nedávno hlásily finanční výsledky a v konferencích k nim zazněly zajímavé informace. CEO Western Digitalu Tiang Yew Tan potvrdil dříve se objevující spekulace či „drby“, že už teď mají zákaznici prakticky celý výstup výroby HDD, který má vzniknout v letošním roce, dopředu rozebraný. WD má údajně „pevné objednávky“ od svých sedmi největších zákazníků na celý kalendářní rok 2026. Těchto sedm největších klientů jsou pravděpodobně tzv. hyperscaleři a velké firmy v oblasti AI – tedy mimo jiné Meta, Google, Microsoft, pravděpodobně i OpenAI.
WD navíc přidává, že hodně zakázek na HDD už je teď nasmlouvaných do ještě vzdálenější budoucnosti – z pěti největších klientů mají tři objednávky i na šarže, které budou vyrobeny až v roce 2027, a jeden dokonce i na rok 2028.
Toto je docela drsné, protože to může znamenat, že HDD od Western Digital by mohly prakticky zmizet z trhu pro běžné lidi mimo ony zmíněné AI giganty. Nemusí to asi platit úplně, teoreticky WD může mluvit o výrobě tzv. nearline a enterprise HDD určených pro datacentra, ale firma by mohla stále mít určitou část výroby vyhrazenou bokem pro levnější HDD určená pro menší zákazníky a volný trh – jako jsou externí disky nebo řada WD Red+ pro NASy.
Nicméně – to, že AI obři jsou ochotní si závazně objednat disky takto dopředu a v takovýchto velkých objemech, jde nejspíše také ruku v ruce s tím, že tyto firmy platí vyšší ceny. WD bude proto mít motivaci jim vyhradit co největší část své výroby. Pokud tedy disky Red, Gold a podobné zůstanou běžně v nabídce, může jich být omezené množství, takže budou také často nedostupné. Nejspíš také pod tlakem poptávky bude stoupat i jejich cena.
Seagate je na tom podobně
U konkurenční společnosti Seagate je to sděleno konkrétněji. I tento výrobce potvrdil, že jeho výroba pro letošní rok už je rozebraná. V tomto případě ale firma mluví výslovně o serverových „nearline“ HDD, což znamená, že třeba řad IronWolf pro NASy a modelů používaných v externích discích se to netýká. U nearline HDD ale je výroba v rámci kalendářního roku 2026 plně alokovaná, firma prý v následujících měsících začne přijímat objednávky na disky, které budou vyráběny v první polovině roku 2027.
Seagate také uvádí, že s velkými hyperscalery (mluví o „velkých zákaznících z oboru cloudů“) má na rok 2027 rámcové dlouhodobé smlouvy a řada z nich už dopředu jedná o svých potřebách v roce 2028.
U Seagate by tedy snad mohla část výroby jít stále na volný trh a na další aplikace mimo servery a AI. Firma ve svých vlastních dokumentech uvádí, že serverová (nearline) HDD tvořila 87 % jejích prodejů, což se asi může i dál zvyšovat. Před rokem tento podíl byl „jen“ 83 %. I Seagate má logicky motivaci ubírat z výroby HDD pro běžný spotřebitelský trh a přidávat výrobě serverových HDD, když jejich odběratelé mají takovou robustní poptávku. Stejně jako u WD se dá čekat, že ceny HDD, která se na volný trh dostanou, budou stoupat. Firma totiž neplánuje rozšířit výrobu výstavbou nějakých nových linek nebo továren.
Cey HDD už stouply o 20–50 %
Teoreticky by mohla situace být lepší u třetího výrobce, jímž je Toshiba. Od té takovéto signály zatím nezazněly, nejde o akciovou společnost a tudíž takto široce o svém byznysu neinformuje. Je možné, že její výroba je méně rozebraná a disky této značky tedy zatím budou lépe sehnatelné. Nicméně velké naděje na to asi nejsou, pokud nebudou disky od prvních dvou výrobců, poptávka se zákonitě přelije ke třetímu a dříve nebo později asi bude mít vyprodáno – a/nebo zdraženo – taktéž.
Web Heise, který o těchto zprávách informuje, podotýká, že růst cen HDD je už na trhu patrný, v Německu stouply o 20 až 50 % v porovnání s tím, kde byly v polovině roku 2025. Podobně to při pohledu na Heureku vypadá bohužel i u nás. Probíhá to paralelně s růstem cen SSD, jelikož úložiště typu HDD a SSD si stále do určité míry konkurují a ona mánie okolo AI na oba produkty působí podobně.
Zdroj: Heise