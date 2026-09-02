Ceny pamětí DDR4 na burze jsou dnes 9× vyšší než před deseti lety. Nejhorší zdražení do obchodů asi teprve dorazí

Dřív platilo, že ceny hardwaru postupně klesaly a za stejné peníze jste za pár let mohli mít o dost víc „muziky“. Bohužel se to před časem začalo zadrhávat a například ceny GPU od Nvidie už několik generací stoupají. V průběhu posledního roku a půl ale přišel mnohem horší obrat v cenách pamětí. Teď se objevil rozbor drsně ilustrující, jak špatné to je: Za posledních deset let nejen že paměti nezlevnily, ale jsou skoro desetkrát dražší.
Ceny pamětí, aneb špatné a ještě horší zprávy
Analytická firma TrendForce teď publikovala analýzu vývoje cen pamětí DDR4, které jsou dnes tou „levnější“ alternativou pro stavitele počítačů (hlavně ale asi v případě, kdy je máte z bazaru nebo vlastního šuplíku a nemusíte kupovat nové). TrendForce nedávno oslavila deset let sledování vývoje cen pamětí – firma to začala provádět v červnu 2016 – a teď uvedla srovnání toho, kde byly ceny operační paměti DDR4 tehdy a kde jsou teď.
V létě 2016 byla DDR4 teprve na začátku své éry. Procesory Intel ji začaly používat v roce 2014 (highendová platforma X99 a servery) a 2015 (mainstreamové procesory Core 6. generace „Skylake“ pro socket LGA 1151), ale stále ještě sdílela trh s DDR3. Tu procesory AMD používaly až do příchodu platformy AM4 s DDR4 (druhá polovina roku 2016 v OEM segmentu, únor 2017 v retailu s procesory Ryzen). V červnu 2016 stál čip DDR4 s kapacitou 8 Gb (1 GB), kterých je třeba osm pro vytvoření modulu DIMM nebo SODIMM s kapacitou 8 GB, na trhu v průměru částku 2,9 $ (takže osm čipů pro modul bylo 23,2 $, při dnešním kurzu by to s DPH bylo asi 585 Kč).
Paměti DDR4 teď na burze stojí 8,5× víc než před deseti lety
Minulý měsíc (v srpnu/auguste 2026) oproti tomu cena stejně velkého 8Gb čipu DDR4 dosáhla v průměru 25 $, takže paměť pro celý modul (mimo dalších komponent a nákladů) stojí už 200 dolarů (s DPH 5050 Kč za pouze 8 GB paměti!). Za dobu deseti let tedy cena místo poklesu stoupla na osmiapůlnásobek. Jde o cenu na burze při uzavírání kontraktů na nákup samostatných čipů, které jsou teď paradoxně výrazně dražší než celé hotové moduly. Aktuální cena 8GB modulu DDR4 je podle TrendForce okolo 139 $ (3500 Kč) a modulu DDR5 okolo 130 $ (3300 Kč), tedy nižší.
Je pozoruhodné, že když se podíváte do katalogů našich eshopů, typicky se paměťové moduly s kapacitou 8 GB dají pořád koupit o hodně levněji, začínají někde od 1400 Kč, zatímco DDR5 stojí od 3000 Kč. Výrazně vyšší ceny samotných čipů proti hotovým modulům asi vyjadřují, že je velká nouze o dodávky, takže výrobci zařízení, kteří nemají dodávky zajištěné z předchozích kontraktů a jsou nuceni nyní kupovat za jakoukoli cenu, musí přistupovat na částky extrémně vysoké oproti tomu, co stojí hotové moduly. Ty pravděpodobně prodávají výrobci, kteří takovou zásobu čipů z dřívějších dodávek mají. Ale i pokud hluboký rozdíl mezi cenou modulů a cenou čipů pomineme, je zarážející, kolik teď stojí 8GB modul DDR4 na burze a kolik stojí nyní u nás. Či spíše, je to alarmující.
Toto totiž nejspíš znamená, že současné relativně nízké ceny pamětí DDR4 v našich obchodech nevydrží a nejspíš v budoucích měsících půjdou hodně nahoru – to, že aktuálně na burze čipy a moduly DDR4 stojí víc než DDR5, se dříve nebo později musí projevit. Jinými slovy, to, za kolik se teď ještě v obchodech dají sehnat některé levnější moduly DDR4, je dost možná jen dočasná anomálie a v budoucnu bude stav mnohem horší. Něco podobného ostatně nedávno uváděli v rozhovoru inženýři firmy Valve, podle nichž reálné ceny u výrobců pokročily ve zdražování o dost dál (výš), zatímco to, co vidíme na cenovkách v eshopech, odpovídá stavu cen pamětí až o nějakých šest měsíců nazpět.
Paměti budou v druhé půlce roku ještě dražší, ceny v obchodech jsou za reálným zdražováním čipů o měsíce pozadu
TrendForce uvádí, že ceny DDR4 od dubna 2025 až do února 2026 stoupaly po 11 měsíců v řadě s přestávkou v březnu, aby od dubna začaly růst znovu, naposled teď v srpnu jejich cena stoupla o dalších 4,17 % proti červenci. Až výsledky tohoto vývoje do eshopů se zpožděním dorazí, budeme se asi ještě hodně divit.
Zlepšení je v nedohlednu
Žádné dobré zprávy ohledně cen pamětí a SSD, které by tento pesimistický výhled trošku vynahradily, bohužel nemáme. Momentálně se zdá, že ulehčení by mohlo přinést jen výrazné ochlazení investičního apetitu v sektoru umělé inteligence. Nedostatek pamětí na trhu je vytvořen tím, že se masivně investuje do výstavby rozsáhlých datacenter pro AI s vidinou zisku někdy v budoucnosti. Dost možná jde o bublinu a tyto investice se ukážou být nenávratnými.
Pokud by investoři začali některé takové projekty rušit, mohla by se uvolnit poměrně velká zásoba čipů NAND a DRAM, což by mohlo šroubování cen do absurdních výšin zastavit a otočit trend ke zlevňování. Zda ale takové ochlazení či dokonce prasknutí AI bubliny přijde, nevíme.
Zdroje: Notebookcheck, Seoul Economic Daily, TrendForce