České vlaky mají jedno z nejrychlejších Wi-Fi připojení na světě. Předběhly i Německo a Japonsko

Česká republika má ve vlacích jedno z nejrychlejších připojení k internetu skrze Wi-Fi v rámci Evropy a Asie. Podle čísel společnosti Ookla, která provozuje aplikaci Speedtest, jsme se dostali na čtvrté místo za Švédsko, Švýcarsko a Irsko. Za sebou jsme nechali i asijské ekonomické tygry a jejich rychlovlaky.
Inovace vedené správným směrem
Češi si už roky na kvalitu signálu ve vlacích stěžují, situace se ale s postupnými investicemi neustále zlepšuje a internet ve vlacích lze často používat pro normální práci i náročnější konzumování obsahu, byť to dokonalé stále není. Průměrná naměřená rychlost stahování na Wi-Fi je v českých vlacích podle Ookly 23,36 Mb/s. Třetí Irsko má 26,33 a druhé Švýcarsko 29,79 Mb/s. Švédové jsou odskočení, tam firma naměřila 64,58 Mb/s.
Jak uvádí server Lupa.cz, po čtvrtém místě se průměrná rychlost začíná rychle snižovat. Nad 10 Mb/s se dostaly pouze Francie, Německo a Rumunsko.
Technologicky vysoce vyspělé státy Tchaj-wan, Jižní Korea a Japonsko jsou ve srovnání s Českem výrazně horší, mají průměrné rychlosti 8,10, 7,11 a 6,89 Mb/s. Kolega Jan Sedlák z Lupy Tchajwanskými a japonskými rychlovlaky nedávno jel a sám potvrzuje, že zážitek z tamní Wi-Fi není moc dobrý. Zejména u Koreji to překvapí, ta totiž pravidelně patří mezi státy s nejrychlejším a nejvíce rozšířeným broadbandem a mobilními daty.
Česko drží dobrou pozici i v uploadu, tam jsme s hodnotou 17,91 Mb/s třetí za Švýcarskem (25,62) a Švédskem (54,95 Mb/s).
Ookla uvádí, že mnoho Wi-Fi sítí uvnitř vlaků je bržděno starými technologiemi, stále rozšířený je standard Wi-Fi 4. Například v Polsku na čtyřce běží téměř výhradně.
Čeští vlakoví dopravci průběžně do konektivity investují, jde například o nové routery nebo skla umožňující lepší propouštění signálu. Pracuje se také na pokrývání koridorů. České dráhy zároveň patří mezi první železniční přepravce na světě testující připojení přes satelitní Starlink.
zdroj: Lupa.cz